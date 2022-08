W większości województw mniej zakażeń. Tylko w dwóch przybyło

Między 14 a 16 sierpnia dzienna liczba zakażeń w kraju była stosunkowo niska - wynosiła kolejno 775, 772 i 807. Te statystyki najprawdopodobniej zaburzył długi weekend (wtedy testów wykonuje się mniej), bo w środę 17 sierpnia widać już duży skok liczby zachorowań. Tego dnia resort poinformował o 7175 zakażeniach - czyli prawie dziewięciokrotnie więcej niż dzień wcześniej. To także najwyższy dzienny raport od 25 marca tego roku i o 60,1 proc. więcej niż resort podał tydzień temu (10 sierpnia; 4482 zakażenia). Bardziej klarowny obraz sytuacji epidemicznej w Polsce przyniosą dane za kolejne dni - wtedy okaże się, czy szczyt zachorowań rzeczywiście minął.

Minister zdrowia Adam Niedzielski uspokajał 4 sierpnia, że przebieg obecnej fali zakażeń COVID-19 jest łagodniejszy, niż przewidywali eksperci; wiceminister Waldemar Kraska mówił 8 sierpnia, że "chyba jesteśmy już na szczycie zachorowań". Lecz najnowsze dane - choć zaburzone długim weekendem - nie dają jeszcze powodu do optymizmu.

17 sierpnia Ministerstwo Zdrowia podało dane o hospitalizacjach dla całego kraju na 12 sierpnia, czyli niezbyt aktualne: w szpitalach przebywało wtedy 2782 pacjentów z COVID-19. W odpowiedzi na pytanie Konkret24, dlaczego nie ma nowszych danych, resort odpowiedział, że to ze względu na święto i dzień wolny 15 sierpnia. Biuro prasowe ministerstwa zapewniło, że w przyszłym tygodniu wróci do publikowania bardziej aktualnych statystyk.

Przypomnijmy, że od liczby hospitalizacji minister Niedzielski uzależnił ponowne wprowadzenie restrykcji związanych z pandemią. 8 lipca zapowiedział, że dopóki liczba osób hospitalizowanych w kraju nie przekroczy pięciu tysięcy, w Polsce nie będą wprowadzane "żadne kroki restrykcyjne".

Nagły spadek i szybki wzrost średniej - efekt długiego weekendu

Wykres liniowy poniżej przestawia dynamikę średniej siedmiodniowej liczby zakażeń na 100 tys. mieszkańców dla poszczególnych województw i dla całej Polski (czarna linia) między 1 lipca a 17 sierpnia. Na początku lipca w żadnym województwie średnia ta nie przekraczała 2. Kolejne tygodnie jednak to już stopniowy przyrost średniej we wszystkich województwach.

Pod koniec lipca w części województw wzrost tymczasowo wyhamował, ale na początku sierpnia w większości wskaźnik ponownie rósł. Najwyższą średnią w analizowanym okresie odnotowało 15 sierpnia województwo podlaskie - 14,45. W sześciu województwach mniej więcej od 6 sierpnia był widoczny trend malejący - w dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, mazowieckim, opolskim i pomorskim.

Dane z 16 sierpnia pokazują gwałtowne spadki średniej we wszystkich województwach - należy to jednak rozumieć jako efekt mniejszego testowania podczas długiego weekendu. 17 sierpnia średnia wyraźnie podniosła się we wszystkich województwach. Powód: jak piszemy wyżej, duża raportowana tego dnia liczba zakażeń (7,1 tys.).