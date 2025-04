"Przepraszam za baner". Wyborcza wojna na plakaty i... fejki

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Na finiszu kampanii prezydenckiej trwa wojna na banery w całym kraju. W sieci publikowane są fotografie i filmy, na których widać zniszczone plakaty wyborcze bądź uchwycono, jak ktoś je właśnie niszczy. Co ciekawsze obrazy z takimi kampanijnymi elementami stają się bazą do tworzenia fake newsów. Cel: uderzyć w konkurentów. Przykładem jest zdjęcie, które w serwisie X opublikował 29 kwietnia Waldemar Buda, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.

To znana wielu internautom fotografia, stąd niektórzy zdziwili się, widząc jej wersję w poście polityka PiS. Zdjęcie przedstawia mur i bramę posesji obok. Na murze wisi baner o treści: "Przepraszam za baner obok" - a strzałka na nim wskazuje na wiszący z prawej strony na bramie plakat wyborczy kandydata Platformy Obywatelskiej na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Zobaczcie co się dzieje w terenie! Ludzie zmieniają zdanie! Zdjąć już nie mogą ale doklejają komentarze. Niesamowite, Polska się budzi" - ogłosił w poście europoseł Buda. Wpis wyświetlono ponad 400 tys. razy.

Internauci: "grafik płakał jak przerabiał", "czyj baner naprawdę wisi na tej bramie?"

"Grafik płakał jak przerabiał... Oj Buda, ty to jesteś zwykły fejknjusiarz"; "To jest tak nieudolnie wklejone, że nie wiadomo czy się śmiać czy płakać"; "Jestem pod wrażeniem pana zdolności graficznych"; "Panie europośle, to jest wklejone w paincie na PC Windows XP, więc żeby oszczędzić dalszej żenady może niech Pan to usunie"; "Coś ten fotomontaż 'nie schodzi się' na przęsłach bramy" - pisali.