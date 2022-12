Gorącą wodą na zmrożoną szybę? Kierowco, nie rób tego

Wrzątek lub ciepła woda pomaga w szybkim odmrożeniu samochodowej szyby - radzą niektórzy internauci, podczas gdy inni przed tym przestrzegają. Co na to fizyk? "Starałbym się ten lód z szyby ściągać innymi sposobami".

Mróz w ostatnich dniach zmusił właścicieli samochodów m.in. do odmrażania czy nawet skrobania szyb z lodu. A że nikt tego raczej nie lubi, sporą dyskusję w sieci wywołał temat rozmrażania szyb samochodowych przy pomocy wrzątku lub ciepłej wody. W jednym z popularnych tweetów anonimowy internauta radził: "Słyszeliście o nowym sposobie odśnieżania auta?? polejcie wrzątkiem! koniecznie też po oknach, wtedy szybciej rozmarzaja. polecam" (pisownia postów oryginalna).

Radę tę polubiło prawie 3 tys. użytkowników - lecz wpis wywołał też dyskusję. "Może nie wrzątkiem ale ciepłą wodą po prostu"; "Wlejcie ciepłą wodę, nie wrzątek do plastikowej siatki (najlepiej worek z zapięciem strunowym) i przejedźcie tym po szybie"; "Przestań szerzyć bzdury, najlepiej jest kupić płyn do odmrażania w butelce i włączyć nadmuch na szybę, wtedy wystarczy nagrzać auto i po problemie"; "Mam nadzieję że karma do ciebie wróci kiedyś za takie debilne posty. Nie wszyscy muszą wiedzieć jak zachowuje się wrzącą woda w niskich temperaturach" - komentowali internauci.

Niektórzy w odpowiedzi na ten tweet publikowali filmik - bardzo popularny w sieci - na którym widzimy, jak mężczyzna wylewa na zamarzniętą szybę samochodu wrzątek z czajnika i po chwili szyba pęka. Nagranie pochodzi z TikToka, gdzie ma już 4,6 mln polubień i ponad 250 tys. udostępnień.

Zapytaliśmy więc fizyków, czy da się rozmrozić szybę za pomocą gorącej lub wrzącej wody, czy też szyba musi wtedy pęknąć.

"W życiu bym nie polewał wrzątkiem"

Doktor Tomasz Rożek, fizyk, dziennikarz i popularyzator nauki oraz gospodarz kanału "Nauka. To Lubię", pytany przez Konkret24 o rozmrażanie szyby wrzącą wodą, odpowiada krótko: - W życiu bym nie polewał wrzątkiem.

- Jeśli już miałbym polewać, co i tak wydaje mi się ryzykowne, to zimną albo lodowatą wodą. Zimna woda w temperaturze 10-12 stopni powinna roztopić lód, a przynajmniej na pewno nie wywoła szoku termicznego i nie uszkodzi szyby. Dodatkowo do tej wody można dodać sól, która roztapia lód - wyjaśnia dr Rożek.

Również dr hab. Piotr Sułkowski, profesor Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, odradza polewanie zamrożonej szyby wrzątkiem. - W wyniku nagłej zmiany temperatury mogłaby pęknąć. Na pewno bezpieczniej jest polać szybę wodą chłodną lub letnią. Natomiast trudno mi powiedzieć, jaka mogłaby być optymalna temperatura. Może to zależeć na przykład od rodzaju szkła, z jakiego zrobiona jest szyba - mówi w rozmowie z Konkret24.

Doktor Tomasz Rożek tłumaczy, dlaczego polewana wrzątkiem szyba pęka, jak widać to na popularnym w sieci filmiku. - To pękanie niehartowanego szkła bierze się z różnicy temperatur. W różnych temperaturach ciała stałe mają różną elastyczność i rozszerzalność. Dlatego jeśli do czegoś bardzo zimnego nalejemy wrzątku, to pęka, bo zaczyna się nierównomiernie rozszerzać - mówi dr Rożek. - Gdy weźmie się szklankę z niehartowanego szkła i wsadzi do zamrażarki, a potem naleje się do niej wrzątku, ona na pewno pęknie. Te warstwy szkła, które stykają się z gorącym, zaczynają się rozszerzać. Bo ciała stałe w wyższej temperaturze mają większość objętość. Lecz te warstwy głębiej, które jeszcze nie zdążyły się ogrzać, wciąż mają temperaturę minus 5 czy minus 7 stopni, więc się nie rozszerzają. I nagle w środku pojawia się naprężenie, które powoduje pęknięcie - wyjaśnia naukowiec.

A na koniec, odnosząc się do kłopotów kierowców z zamrożonym autem, stwierdza: - Generalnie starałbym się ten lód z szyby ściągać innymi sposobami.

