Obietnice Rafała Trzaskowskiego na pierwszy rok rządzenia stolicą: co się udało, a co nie?

Zajrzeliśmy do wydanego w 2018 roku dokumentu "Warszawa dla wszystkich. Program Rafała Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej Platforma.Nowoczesna dla Warszawy ". To zbiór wizji, pomysłów, deklaracji i obietnic startującego wówczas Trzaskowskiego i jego ugrupowania politycznego.

Poprosiliśmy stołeczny ratusz o informację, co z tego zostało zrealizowane. W grafice poniżej zestawiliśmy 21 obietnic z zaznaczeniem, co zrobiono, a co nie.

W 2019 roku na remonty i modernizacje zasobu lokalowego m.st. Warszawy (bez budownictwa) wydano ponad 225 mln zł - podaje ratusz. W ramach tej kwoty zostało wyremontowanych m. in. 1904 pustostanów. Zakończono kompleksową modernizację w sześciu budynkach z 118 lokalami mieszkalnymi (w dzielnicach Praga-Północ i Praga-Południe), zakończono modernizację podwórka przy budynku Kamionkowska 49. W 2019 roku kontynuowano prace w 17 budynkach i rozpoczęto roboty budowlane w 16 kolejnych - koszt wykonania tych prac wyniósł ok. 37,5 mln zł. Doposażono dodatkowo w instalację centralnego ogrzewania 1259 lokali należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy. Wydatki z budżetu miasta na realizację tych zadań wyniosły ok. 17 mln zł.

Na opiekę wytchnieniową w 2019 roku zaplanowano ponad 1,5 mln zł. Opieka wytchnieniowa była realizowana w trzech formach: dziennej, tj. w domu mieszkańca; całodobowej – turnusy 7- i 14- dniowe; w formie szkoleń dla opiekunów osób niesamodzielnych. Od września do grudnia 2019 roku z usług opieki wytchnieniowej skorzystało ok. 80 osób.

Z programu: "Warszawa wprowadzi zupełnie nową, zinstytucjonalizowaną formę pomocy dla rodzin seniorów wymagających stałej opieki: urlopy wytchnieniowe. W pierwszym roku zarezerwujemy na ten cel co najmniej 2 miliony złotych, co zapewni pełną tygodniową opiekę dla 1,5 tysiąca osób".

Jak informuje ratusz, w Warszawie na kontraktach z NFZ pracuje jedynie sześciu geriatrów, co w skali metropolii jest tak małą liczbą, że rozwijanie poradni geriatrycznych jest niemożliwe. "Nie oznacza to jednak, że warszawscy seniorzy zostali pozostawieni bez opieki. Warszawa ściśle współpracuje z podległymi miastu podmiotami leczniczymi i wspomaga je m.in. w pozyskiwaniu środków unijnych na realizację zadań związanych z opieką nad seniorami" - pisze urząd. W 2019 roku zostały uruchomione dwa dzienne domy opieki medycznej: na Białołęce i w Wawrze. Powstały z myślą głównie o seniorach - wśród osób korzystających ze wsparcia połowę podopiecznych powinny stanowić osoby powyżej 65. roku życia, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod podstawową opieką zdrowotną, ale nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego. Pobyt w dziennych domach opieki medycznej jest dla podopiecznych bezpłatny. "Podejmowane przez miasto działania na rzecz opieki zdrowotnej dla seniorów nie wykluczają powstania Stołecznego Centrum Geriatrii, nad którym trwają prace koncepcyjne" - informuje urząd. Nie podaje jednak, by miasto opłacało dodatkowe dyżury geriatryczne w miejskich przychodniach i szpitalach.

Z programu: " Od pierwszego dnia nowej kadencji rozpoczniemy przygotowania do stworzenia Stołecznego Centrum Geriatrii. Do czasu jego ukończenia miasto dofinansuje dodatkowe dyżury geriatrów w miejskich przychodniach i szpitalach".

Takie łącza ma dziś ponad 95 proc. budynków szkolnych. Urząd tłumaczy, że pozostałe szkoły mieszczą się w budynkach przeznaczonych do remontu lub nie należących do miasta i zarządzanych przez inne podmioty.

Z programu: " Do końca 2019 roku wszystkim warszawskim szkołom zapewnimy światłowodowe podłączenia do internetu".

W mieście jest również ponad 850 prywatnych placówek, dysponują ok. 8,5 tys. miejsc dla dzieci. Korzystanie z tych placówek jest dofinansowywane przez miasto w postaci bonu żłobkowego o wysokości 400 zł. Jest przyznawany co miesiąc od ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Zatem miasto nie opłaca wszystkim dzieciom pobytu w prywatnych żłobkach.

11. Mniej stypendiów dla doktorantów

Z programu: "Będziemy wypłacać roczne stypendia dla doktorantów, których temat pracy przyczyni się do rozwoju Warszawy. W 2019 roku 50 stypendiów po 3 000 złotych, to 1 800 000 złotych inwestycji w przyszłość Warszawy".

W 2019 roku Warszawa przeprowadziła nabór do I edycji stypendiów dla doktorantów. Podpisano sześć umów stypendialnych na łączną kwotę 164 tys. zł na projekty realizowane przez badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

12. Niewyremontowany plac Pięciu Rogów

Z programu: "W 2019 roku nowe oblicze zyska plac Pięciu Rogów".

Plac Pięciu Rogów nie został jeszcze wyremontowany. Miasto zapowiada przygotowania do ogłoszenia przetargu.

13. Bez dodatkowych dyżurów lekarzy w dzielnicach

Z programu: "Już od 2019 r. miasto zapłaci za dodatkowe dyżury lekarzy kardiologów, ortopedów, okulistów i alergologów w przychodniach miejskich – co najmniej jednej w dzielnicy (w sumie w 20). W każdej z tych przychodni lekarze specjaliści codziennie będą mieli dodatkowe dyżury. Koszt dodatkowych godzin pracy lekarzy specjalistów w skali roku wyniósłby około 7 milionów. Za te pieniądze warszawscy pacjenci otrzymają prawie 60 tysięcy dodatkowych wizyt u specjalisty!".

Urząd podaje że odpowiednie środki finansowe na zakup świadczeń zdrowotnych z tego obszaru zostały zabezpieczone w budżecie Warszawy. Ale trwają ustalenia jednoznacznych wytycznych co do sposobu zakupu świadczeń, jak również ich rozliczania. Miasto wystąpiło z pytaniami do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ), ten przekazał wątpliwości wskazane przez miasto do prezesa NFZ, a prezes NFZ uznał, że zagadnienie to budzi szereg wątpliwości organizacyjnych i formalnych, które zostaną przekazane do Ministerstwa Zdrowia. Pod koniec listopada 2019 roku miasto wystosowało kolejne pismo do ministerstwa, na które odpowiedź do urzędu została przesłana 3 lutego 2020 roku: wynika z niej, że procedury dotyczące zakupu świadczeń przez samorząd nie są możliwe do zrealizowania.

14. Więcej na zieleń

Z programu: "W każdym kolejnym roku budżetowym Warszawa będzie zwiększać wydatki na utrzymanie, rekultywację i zakładanie nowej zieleni. Wydatki na zieleń miejską przekroczą 1 procent rocznego budżetu miasta, a docelowo podwoimy je w stosunku do dzisiejszego poziomu".

Wydatki na zieleń miejską w Warszawie w 2019 roku wyniosły 198,9 mln zł - co stanowiło 1,01 proc. rocznego budżetu miasta - podaje ratusz. W 2020 roku na zadania z zakresu zieleni przeznaczono 213,4 mln zł - 1,07 proc. wydatków budżetowych Warszawy.

15. Podłączono ponad 1 tys. lokali do sieci ciepłowniczej

Z programu: "Doprowadzimy do rozszerzenia zasięgu sieci ciepłowniczej Warszawy przez podłączanie kolejnych mieszkań komunalnych, spółdzielczych i prywatnych. Co roku będziemy podłączać do sieci 1000 lokali miejskich".

Ratusz informuje, że w 2019 roku doposażono w c.o. 1259 lokali należących do mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy, w tym: z sieci ciepłowniczej 64 budynki z 1078 lokalami, z sieci gazowej 176 lokali, a 5 lokali wyposażono w system grzewczy z OZE (pompy ciepła). Kosztowało to ok. 17 mln zł.