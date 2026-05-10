Berkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"
W piątek 8 maja 2026 roku została podpisana umowa SAFE. To program Unii Europejskiej przyznający pożyczki na wzmacnianie sektora zbrojeniowego. Ze strony polskiej umowę, w obecności Donalda Tuska, podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Natomiast ze strony Komisji Europejskiej byli to komisarz UE do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz obrony Andrius Kubilius.
Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu SAFE.
Tę decyzję krytykuje opozycja. Dzień po podpisaniu umowy, 9 maja, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zamieścił na platformie X zdjęcie, na którym widać Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nocą. Jest on podświetlony na ciemnoniebieski kolor i wyświetlony jest na nim okrąg z dwunastu gwiazd. To symbolika flagi europejskiej.
"Wzięliśmy pożyczkę na nieznany procent. Oddaliśmy potężne kompetencję w ręce von der Leyen. Nie mamy nawet pewności, czy te środki będą w przyszłości wypłacane. Co robi Warszawa? Warszawa podświetla PKiN" - podpisał zdjęcie polityk (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego wpis wyświetlono ponad 31 tys. razy, ponad 200 użytkowników podało go dalej.
Berkowicz nie był zresztą jedynym, który sugerował w mediach społecznościowych, że oświetlenie PKiN było podziękowaniem czy skutkiem podpisania umowy Polski z KE. "Warszawa wczoraj bo k**** pożyczkę wzięliśmy" - napisał inny internauta, a jego post wygenerował ponad 145 tys. wyświetleń.
Internauci, którzy w te sugestie uwierzyli, komentowali: "Zamienili czerwone sztandary z sierpem i młotem na niebieski z gwiazdkami bo z psychologicznego punktu lepiej się przyswaja"; "bardzo wymowne zdjęcie"; "Symbol nowego komunizmu na symbolu starego komunizmu"; "Mogli równie dobrze wyświetlić flagę III Rzeszy albo ZSRR. Na jedno wychodzi".
Jednak wielu przestrzegało przed fake newsem Berkowicza: "O, berkowicz znowu pisze fake newsa"; "A ten nadal z propagandą kremla"; "Jeśli czujesz, się niedoinformowany, zapytaj śmiało. Może się okazać, że Twoje domysły niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością..."; "Elementarny brak wiedzy. Wstyd".
Powód takiej iluminacji był rzeczywiście inny.
W stolicy świętowano Dzień Europy
Dlaczego PKiN podświetlono na niebiesko i wyświetlono na nim okrąg gwiazd, można się dowiedzieć z profilu Pałacu Kultury na Facebooku. W piątek 8 maja poinformowano tam: "W ten weekend Pałac Kultury i Nauki rozświetli się na niebiesko z okazji #DzienEuropy". To święto europejskich państw, które w Polsce obchodzi się 9 maja.
Jak informuje w komunikacie z okazji tego święta Komisja Europejska, "tego dnia przypada rocznica deklaracji Schumana, w której francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Był to pierwszy krok na drodze do integracji europejskiej".
PKiN podał, że wyświetlanie iluminacji zaplanowano od godziny 19.30 dnia 8 maja do 5 rano dnia 9 maja, a później od 19.30 do 23.59 9 maja.
Źródło: Konkret24
Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski, Paweł Supernak/PAP