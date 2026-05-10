FAŁSZ

Berkowicz komentuje oświetlenie Pałacu Kultury. "Elementarny brak wiedzy"

Podpisanie umowy SAFE
Źródło: TVN24
Według Konrada Berkowicza stolica uczciła podpisanie umowy SAFE, wyświetlając europejską symbolikę na Pałacu Kultury i Nauki. Internauci ironizowali: "Symbol nowego komunizmu na symbolu starego komunizmu". Tylko że sugestia posła Konfederacji była fałszywa.

W piątek 8 maja 2026 roku została podpisana umowa SAFE. To program Unii Europejskiej przyznający pożyczki na wzmacnianie sektora zbrojeniowego. Ze strony polskiej umowę, w obecności Donalda Tuska, podpisali minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. Natomiast ze strony Komisji Europejskiej byli to komisarz UE do spraw budżetu Piotr Serafin i komisarz obrony Andrius Kubilius.

Polska, której Komisja Europejska przyznała 43,7 miliarda euro, jest największym beneficjentem programu SAFE.

Tę decyzję krytykuje opozycja. Dzień po podpisaniu umowy, 9 maja, poseł Konfederacji Konrad Berkowicz zamieścił na platformie X zdjęcie, na którym widać Pałac Kultury i Nauki w Warszawie nocą. Jest on podświetlony na ciemnoniebieski kolor i wyświetlony jest na nim okrąg z dwunastu gwiazd. To symbolika flagi europejskiej.

"Wzięliśmy pożyczkę na nieznany procent. Oddaliśmy potężne kompetencję w ręce von der Leyen. Nie mamy nawet pewności, czy te środki będą w przyszłości wypłacane. Co robi Warszawa? Warszawa podświetla PKiN" - podpisał zdjęcie polityk (pisownia wszystkich postów oryginalna). Jego wpis wyświetlono ponad 31 tys. razy, ponad 200 użytkowników podało go dalej.

Poseł Konfederacji nie był jedynym, który fałszywie skomentował unijne barwy na Pałacu Kultury i Nauki
Źródło: x.com

Berkowicz nie był zresztą jedynym, który sugerował w mediach społecznościowych, że oświetlenie PKiN było podziękowaniem czy skutkiem podpisania umowy Polski z KE. "Warszawa wczoraj bo k**** pożyczkę wzięliśmy" - napisał inny internauta, a jego post wygenerował ponad 145 tys. wyświetleń.

Internauci, którzy w te sugestie uwierzyli, komentowali: "Zamienili czerwone sztandary z sierpem i młotem na niebieski z gwiazdkami bo z psychologicznego punktu lepiej się przyswaja"; "bardzo wymowne zdjęcie"; "Symbol nowego komunizmu na symbolu starego komunizmu"; "Mogli równie dobrze wyświetlić flagę III Rzeszy albo ZSRR. Na jedno wychodzi".

Jednak wielu przestrzegało przed fake newsem Berkowicza: "O, berkowicz znowu pisze fake newsa"; "A ten nadal z propagandą kremla"; "Jeśli czujesz, się niedoinformowany, zapytaj śmiało. Może się okazać, że Twoje domysły niekoniecznie pokrywają się z rzeczywistością..."; "Elementarny brak wiedzy. Wstyd".

Powód takiej iluminacji był rzeczywiście inny.

W stolicy świętowano Dzień Europy

Dlaczego PKiN podświetlono na niebiesko i wyświetlono na nim okrąg gwiazd, można się dowiedzieć z profilu Pałacu Kultury na Facebooku. W piątek 8 maja poinformowano tam: "W ten weekend Pałac Kultury i Nauki rozświetli się na niebiesko z okazji #DzienEuropy". To święto europejskich państw, które w Polsce obchodzi się 9 maja.

Jak informuje w komunikacie z okazji tego święta Komisja Europejska, "tego dnia przypada rocznica deklaracji Schumana, w której francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Był to pierwszy krok na drodze do integracji europejskiej".

PKiN podał, że wyświetlanie iluminacji zaplanowano od godziny 19.30 dnia 8 maja do 5 rano dnia 9 maja, a później od 19.30 do 23.59 9 maja.

Zuzanna Karczewska
Dziennikarka serwisu Konkret24
