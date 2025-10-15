Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami?

15 października 2025, 7:59
Bartosz ChyżEwelina Kwiatkowska
Źródło:
Konkret24
Czarzasty: wszyscy emeryci powinni mieć dwukrotną waloryzację swoich świadczeń w każdym roku
Czarzasty: wszyscy emeryci powinni mieć dwukrotną waloryzację swoich świadczeń w każdym roku Zdjęcia organizatora
wideo 2/7
Czarzasty: wszyscy emeryci powinni mieć dwukrotną waloryzację swoich świadczeń w każdym roku Zdjęcia organizatora

Przed wyborami w 2023 roku lewicowa koalicja ogłosiła aż 155 obietnic wyborczych. O ile udało się wprowadzić rentę wdowią, finansowanie in vitro czy uruchomić środki z KPO - to dużo istotnych obietnic, które miała na sztandarach, pozostaje niezrealizowanych. I nie chodzi tylko o zmianę prawa aborcyjnego czy wprowadzenie związków partnerskich.

Politycy Nowej Lewicy zaprezentowali program wyborczy 9 września 2023 roku na konwencji w Poznaniu. To najbardziej obszerny dokument spośród dokumentów programowych partii tworzących koalicję rządzącą. Na 48-stronach zebrano 155 postulatów, często składających się z wielu punktów, podzielonych na 17 różnych obszarów. Po dwóch latach przyjrzeliśmy się realizacji tych najistotniejszych - naszym zdaniem - postulatów Nowej Lewicy.

DWA LATA KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA: Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono? Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało 12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia 12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

Kilka swoich głośnych obietnic Lewica dowiozła - są to np. wprowadzenie renty wdowiej czy program in vitro (co pokrywało się z obietnicą Koalicji Obywatelskiej). Jednak inne ważne dla tego ugrupowania kwestie - szczególnie te światopoglądowe jak liberalizacja prawa do aborcji - pozostają niezrealizowane.

Oto 25 istotnych deklaracji Lewicy, z którymi szła do wyborów dwa lata temu.

Renta wdowia - ZREALIZOWANE

To obietnica złożona dla 1,5 mln osób, które po śmierci małżonka mają problem z samodzielnym utrzymaniem się, bo obecnie "w małżeństwie emerytów, gdy umiera mąż, kobieta ma prawo do wyboru: albo zachowuje swoją emeryturę, albo z niej rezygnuje i bierze rentę rodzinną". Lewica proponowała, że "wdowa będzie mogła albo zachować swoją emeryturę, a do tego uzyskać dodatek 50 proc. renty po mężu, albo wybrać rentę po mężu i dodać 50 proc. swojej emerytury". Taki sam wybór mieliby mieć wdowcy. Ustawa o rencie wdowiej uchwalona w lipcu 2024 roku weszła w życie z początkiem 2025 roku, a wypłaty zaczęto w połowie roku. Trzeba zauważyć, że rozwiązania różnią się od tych proponowanych przez Lewicę: "Wdowy i wdowcy będą mogli otrzymywać pełną rentę rodzinną i 15 proc. własnego świadczenia lub odwrotnie. Według przepisów ustawy, od 1 stycznia 2027 r. drugie świadczenie zostanie zwiększone z 15 do 25 proc.". Mimo tego, z uwagi na sam fakt wprowadzenia nowego świadczenia, uznajemy obietnicę za zrealizowaną.

Kolejki ustawiają się w ZUS. Seniorzy składają wnioski o rentę wdowią
Kolejki ustawiają się w ZUS. Seniorzy składają wnioski o rentę wdowiąTVN24

Podwyżki dla nauczycieli - ZREALIZOWANE

Obietnica Lewicy w tej kwestii brzmiała nieco inaczej niż konkret KO: "Zagwarantujemy podwyżki dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, w tym o co najmniej 20 proc. w pierwszym roku od początku nowej kadencji parlamentu". W ustawie okołobudżetowej uchwalonej przez Sejm na 2024 rok przewidziano podwyżki dla nauczycieli wynoszące 30 proc. od 1 stycznia. W ustawie budżetowej założono podwyżki wspomnianej kwoty bazowej o 5 proc., czyli o 258,80 zł - do poziomu 5434,82 zł brutto. W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano wzrost kwoty bazowej o 3 proc. (o tyle samo ma wzrosnąć inflacja). Nie udało się natomiast zrealizować kolejnej części tej deklaracji, czyli finansowania wynagrodzenia nauczycieli wprost z budżetu. 

Program in vitro - ZREALIZOWANE

Ten postulat pokrywał się w dużej mierze z postulatem Koalicji Obywatelskiej o wprowadzeniu finansowania in vitro z budżetu państwa. Powstał rządowy program wsparcia in vitro na lata 2024-2028, który zapewnia równy i powszechny dostęp do procedury dla wszystkich par dotkniętych problemem niepłodności. Przeznaczono na niego 500 mln zł w każdym roku.

Uruchomienie środków z KPO - ZREALIZOWANE

Lewica obiecała uruchomienie środków z Krajowego Planu Odbudowy, podobnie jak obiecywała to KO w 100 konkretach. Rząd Donalda Tuska odblokował w lutym 2024 roku środki z KPO - równowartość 600 mld zł dla Polski z Unii. Z tych pieniędzy pochodzących z Funduszu Spójności i Krajowego Planu Odbudowy będziemy realizować kluczowe inwestycje z punktu widzenia interesu narodowego. Na stronie Mapadotacji.gov.pl można znaleźć 2280 projekty, którym przyznano środki z KPO na łączną kwotę ponad 200 mld zł.

Likwidacja umów śmieciowych, wymuszonego samozatrudnienia, zakaz darmowych staży - W REALIZACJI

Umowy śmieciowe zawierane w miejsce umów o pracę nadal funkcjonują. Jednak w sierpniu pojawiły się założenia do ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy mają pozwolić inspektorom PIP na wydawanie decyzji administracyjnych o przekształcaniu umów śmieciowych (cywilnoprawnych) i fikcyjnego samozatrudnienia w umowy o pracę. Tę ustawę rząd ma przyjąć do końca roku. Ustawa o stażach w połowie września znalazła się w wykazie prac rządu; w jej założeniach wpisano, że stażyście będzie przysługiwało 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a staż będzie mógł trwać najwyżej sześć miesięcy. Rada Ministra projektem ma się zająć do końca roku.

100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach - W REALIZACJI

Lewica chciała zapewnić "ok. 100 tys. nowych miejsc [w żłobkach], współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej". W marcu ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk informowała o 35 tys. tworzonych miejsc. Cała pula ma powstać do 2029 roku.

Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Pracy - W REALIZACJI

Lewica zapowiedziała m.in. zwiększenie budżetu PIP. W 2023 roku budżet tej instytucji to 453,4 mln zł, w 2024 roku - 551,4 mln zł, a w 2025 - 638 mln zł. Drugą częścią postulatu było wzmocnienie i zwiększenie uprawnień tej instytucji - np. poprzez nadanie inspektorom uprawnienia do ustalania stosunku pracy w przypadku wykrycia niezgodnych z prawem umów śmieciowych, zwiększenie kar za łamanie praw pracowniczych lub stworzenie w instytucji pionu prokuratorskiego. Projekt ustawy w tej sprawie jest dopiero na etapie konsultacji.

Obowiązkowe odsetki za nieterminowe wypłaty pensji - W REALIZACJI W programie Lewicy zapisano: "Wprowadzimy obowiązkowe i naliczane automatycznie odsetki za opóźnienia w wypłatach pensji w wysokości 0,5 proc. miesięcznych zarobków dziennie. Nałoży to na nieuczciwych pracodawców presję, aby wywiązywać się z zapisów umowy, a z pracowników zdejmie konieczność dochodzenia swoich praw w sądzie pracy". Podobne rozwiązanie znaleźliśmy w założeniach ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która jest dopiero procedowana.

Legalna aborcja do 12. tygodnia - NIEZREALIZOWANE

To był jeden z głównych postulatów Lewicy: "uzależnione wyłącznie od decyzji kobiety prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia". Specjalna komisja sejmowa, która miała się zająć projektami ustaw dotyczących aborcji, nawet nie planuje wznowienia obrad.

Co ze związkami partnerskimi? Kotula: PSL i Lewica osiągnęły porozumienie w temacie, który jest trudny
Co ze związkami partnerskimi? Kotula: PSL i Lewica osiągnęły porozumienie w temacie, który jest trudnyTVN24

Instytucja związków partnerskich - NIEZREALIZOWANE

W punkcie numer 77 Lewica wpisała: "Wprowadzimy pełną równość małżeńską, a także instytucję związków partnerskich niezależnie od płci". Do dziś nie ma odpowiednich rozwiązań, m.in. z powodu oporu polityków PSL. 7 października w Sejmie doszło do spotkań polityków Lewicy i PSL, po czym ogłoszono, że osiągnięto porozumienie w tej kwestii. Ale szczegóły wciąż nie są znane. Ma to nie być już ustawa o związkach partnerskich, tylko ustawa o statusie osoby najbliższej.

Antykoncepcja awaryjna dostępna bez recepty - NIEZREALIZOWANE

Lewica zapowiedziała: "Zagwarantujemy łatwiejszy dostęp do leków antykoncepcyjnych. Antykoncepcja awaryjna będzie dostępna bez recepty". Tyle że trudno uznać za dostępną antykoncepcję awaryjną pilotażowy program wydawania recept farmaceutycznych organizowany przez resort zdrowia. Działa w zaledwie ok. 1 tys. aptek z 11,5 tys. wszystkich działających. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zawetował odpowiednią ustawę.

Zaledwie 850 aptek zdecydowało się na wypisywanie recept na tabletkę "dzień po". "Plan B się nie powiódł"
Zaledwie 850 aptek zdecydowało się na wypisywanie recept na tabletkę "dzień po". "Plan B się nie powiódł"Marta Kolbus/Fakty po Południu TVN24

Zwolnienie lekarskie płatne w 100 proc. - NIEZREALIZOWANE

Nie znaleźliśmy informacji o tym, by takie rozwiązania były w przyjętej właśnie przez Radę Ministrów ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych - NIEZREALIZOWANE

Lewica obiecywała w sprawie tego zasiłku: "podniesiemy go do wysokości połowy ostatniej pensji - nie będzie jednak niższy niż 70 procent płacy minimalnej ani wyższy niż połowa średniej krajowej". Miał być też przyznawany na dwa lata. Od 1 czerwca 2025 roku zasiłek wynosi 1 721,90 zł brutto w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 1352,20 zł w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. Pensja minimalna to 4666 zł brutto - a zatem wysokość zasiłku to zaledwie 38 proc. pensji minimalnej.

Uregulowanie rynku pracy dla artystów - NIEZREALIZOWANE

Obietnicę w tej zapowiedzi przypominają obietnice z konkretu nr 98 Koalicji Obywatelskiej, która planowała przyjęcie ustawy o statusie artysty. "Stworzymy system ubezpieczeń dla osób zajmujących się działalnością artystyczną" - deklarowała Lewica. Ponieważ projekt ustawy pojawił się w kwietniu 2025 roku i utknął na początku ścieżki legislacyjnej, obietnicę uznajemy za niezrealizowaną.

Nakłady na badania i rozwój w wysokości 3 proc. PKB - NIEZREALIZOWANE

W programie Lewicy zapisano: "zwiększymy nakłady na badania i rozwój do poziomu 3 procent PKB". Tyle że według GUS w 2021 roku było to 1,43 proc.; w 2022 - 1,45 proc., a w 2023 - 1,56 proc. We wrześniu 2024 roku wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gzik przyznał: "Zaledwie 1,1 procent PKB przeznaczyliśmy w 2024 roku na badania i rozwój; w przyszłym roku w budżecie mamy zaplanowane 1,07 procent PKB".

1000 zł stypendium dla każdego studenta - NIEZREALIZOWANE

"Osoby do 26. roku życia, które kontynuują swoją edukację, zostaną objęte powszechnym programem stypendialnym (1000 zł miesięcznie dla każdej osoby na studiach)" - obiecała Lewica. Wiosną 2024 roku od tej obietnicy wyborczej odżegnywał się minister nauki Dariusz Wieczorek, który wywodzi się... z Lewicy. Mówił w wywiadzie w Radiu Zet, że "nie ma tego w umowie koalicyjnej". Nie znaleźliśmy informacji, by w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego trwały prace dotyczące takich stypendiów.

Sroka o aborcji: Lewica i KO rozbudziły w kobietach fałszywe nadzieje
Sroka o aborcji: Lewica i KO rozbudziły w kobietach fałszywe nadziejeTVN24

Bezpłatne obiady dla uczniów - NIEZREALIZOWANE

Lewica obiecywała: "Zagwarantujemy wszystkim uczniom szkół podstawowych bezpłatny, ciepły, pełnowartościowy obiad, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych". Dopiero pod koniec września do Sejmu trafił poselski projekt stosownej ustawy autorstwa posłów koła Razem - którzy startowali z list Lewicy - ale podpisali się pod nim politycy różnych partii. Trwają jego konsultacje.

Religia poza szkołami - NIEZREALIZOWANE

"Wyprowadzimy religię ze szkół" - napisano w programie. Dzięki temu w założeniu Lewicy część szkół będzie mogła zrezygnować z systemu zmianowego. Lekcji religii nadal odbywają się w budynkach szkół. Decyzją ministry edukacji ze stycznia 2025 od początku roku szkolnego 2025/2026 - w wymiarze jednej lekcji tygodniowo, wcześniej były to dwie godziny lekcyjne.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów - NIEZREALIZOWANE

Darmowe przejazdy miały dotyczyć komunikacji lokalnej, a w czasie ferii zimowych i wakacji miały to być też przejazdy transportem publicznym w całej Polsce. Bezpłatne przejazdy dla uczniów - najczęściej szkół podstawowych - zapewniają niektóre samorządy. Nie znaleźliśmy informacji o planach rozwiązań ogólnopolskich.

Likwidacja Instytutu Pamięci Narodowej - NIEZREALIZOWANE

IPN wciąż działa - w tym jego pion prokuratorski, który Lewica chciała przenieść do Prokuratury Krajowej.

Zlikwidujemy Radę Mediów Narodowych - NIEZREALIZOWANE

Lewica obiecała nie tylko likwidację RMN, ale też że "uwolni media publiczne od komercyjnych reklam". Ani jedno, ani drugie nie nastąpiło.

Lewica szuka sposobu na flipping nieruchomości
Lewica szuka sposobu na flipping nieruchomościTVN24

Odpartyjnienie Spółek Skarbu Państwa - NIEZREALIZOWANE

Głównym narzędziem do odpartyjnienia według Lewicy miało być powołanie Rady Kompetencyjnej, której skład "wspólnie ukształtują partnerzy społeczni, rządzący i opozycja". Rada miałaby przeprowadzać "uczciwy, otwarty nabór w formie konkursów na najważniejsze stanowiska w spółkach [Skarbu Państwa] i kontrolować jakość zarządzania". Takie ciało nie powstało, a jak z wynika z doniesień mediów, wysokie stanowiska w spółkach państwowych są nadal nie raz obsadzane z partyjnego klucza.

Emerytury stażowe - NIEZREALIZOWANE

To propozycja wcześniejszego przejścia na emeryturę pracownikom o bardzo długim stażu pracy. 30 stycznia 2024 roku do Sejmu wpłynął, przygotowany przez posłów Lewicy, projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187). Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski 18 września 2025 roku przekazał (w odpowiedzi na interpelację), że w sprawie projektu prowadzone są na razie uzgodnienia międzyresortowe.

Koniec z betonozą - NIEZREALIZOWANE

"Koniec z betonozą, musimy skruszyć ten beton" - ogłosił na konwencji Lewicy we wrześniu 2023 roku Robert Biedroń. Wśród obietnic Lewica zapowiedziała więc stworzenie Funduszu Kruszenia Betonu, który miałby dysponować 3 mld zł, by wspierać samorządy "w przekształcaniu przestrzeni miejskiej pełnej betonu w bardziej zieloną i przyjazną człowiekowi". Fundusz do dziś nie powstał.

Powołanie Rzecznika Praw Zwierząt - NIEZREALIZOWANE

"Powołamy niezależną instytucję Rzecznika Praw Zwierząt w celu systemowego podejścia do ochrony praw zwierząt gospodarskich, dzikich i domowych. Do 2027 roku zlikwidujemy fermy futrzarskie, zabronimy wykorzystywania zwierząt w cyrkach i skończymy z chowem klatkowym" - zapowiadała Lewica. Instytucja rzecznika nie powstała do dziś; natomiast w Sejmie procedowany jest projekt ustawy, który zakłada wygaszenie dzielności ferm futrzarskich do końca 2033 roku.

Autorka/Autor:

Bartosz ChyżEwelina Kwiatkowska

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Paweł Supernak

LewicaNowa LewicaWłodzimierz CzarzastyRazemAgnieszka Dziemianowicz-BąkAdrian ZandbergWybory parlamentarne 2023Rząd Donalda Tuska
Pozostałe wiadomości

Odblokowano fundusze unijne, przywrócono finansowanie in vitro, zlikwidowano prace domowe, wprowadzono kasowy PIT, podniesiono zasiłek pogrzebowy, wprowadzono "babciowe"... - lista spełnionych obietnic Koalicji Obywatelskiej po dwóch latach rządów nie jest jednak długa. Nie zrealizowano wielu sztandarowych zapowiedzi: nie zmieniono prawa aborcyjnego, nie podniesiono kwoty wolnej od podatku, nie zlikwidowano Funduszu Kościelnego, nie ma ustawy o związkach partnerskich, no i nie udało się zreformować wymiaru sprawiedliwości. Trzy czwarte ze 100 konkretów czeka na realizację.

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono?

15 października 2025, 8:01
Źródło:
Konkret24

Wszystkie afery zostaną rozliczone - zapowiadali po wygranych w 2023 roku wyborach politycy z koalicji 15 października. Sprawdziliśmy więc stan rozliczeń 12 najgłośniejszych afer z czasów Zjednoczonej Prawicy. Po dwóch latach akty oskarżenia można policzyć na palcach obu rąk, wyroków zapadło tylko cztery. Z polityków wskazanych do rozliczeń wyrok usłyszał jeden, a jednemu postawiono zarzut. Przed Trybunałem Stanu nie stanął nikt.

12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia

12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia

15 października 2025, 8:00
Źródło:
Konkret24

Zapowiedziana niedawno przez ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka nowa ustawa praworządnościowa to najlepszy dowód, że przez dwa lata koalicji 15 października nie udało się przywrócić rządów prawa w Polsce. Co nie znaczy, że nie próbowano.

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało

15 października 2025, 8:01
Źródło:
Konkret24

Trzecia Droga stworzona przez PSL i Polskę 2050 rozpadła się na półmetku rządów. Przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku przedstawiła 12 gwarancji z wieloma obietnicami, które miała spełnić po dojściu do władzy. Żadnej z tych gwarancji nie udało się zrealizować w całości.

12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono

15 października 2025, 8:00
Źródło:
Konkret24

W mediach społecznościowych krąży informacja, że rodzice, którzy nie zaszczepią dzieci, będą płacić nawet do 50 tysięcy złotych kary grzywny. Sugeruje się, że to nowe prawo. Pojawia się data 17 października, od kiedy mają rzekomo obowiązywać "nowe zasady" w żłobkach. Wyjaśniamy przekłamania w tym przekazie.

50 tysięcy złotych grzywny za brak szczepień? Z czego im wyszła taka kwota

50 tysięcy złotych grzywny za brak szczepień? Z czego im wyszła taka kwota

12 października 2025, 13:27
Źródło:
Konkret24

Emocje internautów wywołała informacja, jakoby w Kanadzie nie jest wymagana zgoda, by procedurze wspomaganej medycznie śmierci poddać dziecko. Dowodem ma być pewna broszura informacyjna. W tym przekazie są dwa kłamstwa.

Kanada a eutanazja dzieci. Ten fake news ma drugie dno

Kanada a eutanazja dzieci. Ten fake news ma drugie dno 

14 października 2025, 13:44
Źródło:
Konkret24

Mimo że Polska otwarła już przejścia graniczne z Białorusią, to Chiny wykluczyły ją z kolejowego Jedwabnego Szlaku - twierdzą internauci, którzy obejrzeli krążące w sieci nagranie. Film jest spreparowaną fałszywką, w którą uwierzą osoby nie rozumiejące, czym naprawdę jest obecnie Jedwabny Szlak.

"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"? Kto rysuje te kreski na mapie

"Polska wykluczona z Jedwabnego Szlaku"? Kto rysuje te kreski na mapie

10 października 2025, 17:19
Źródło:
Konkret24

Poseł Konrad Berkowicz po raz kolejny postanowił przestrzec Polaków przed "ukrainizacją" - tym razem Rzeszowa. I po raz kolejny zrobił to, tworząc fake newsa. Nawet osoby mu sprzyjające uznały, że przekroczył granice.

"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

"Teraz to się pan skompromitował". Posła Berkowicza walka z Ukraińcami

9 października 2025, 16:29
Źródło:
Konkret24

Posłowie PiS krytykują rząd Tuska za system kaucyjny, który w exposé w 2019 roku zapowiadał premier Morawiecki. W 2023 roku głosowali za przyjęciem ustawy wprowadzającej ten system, ale teraz go krytykują. Z kolei obecna ministra klimatu przekonuje, że nowelizacja wprowadziła niewielkie zmiany – a jej resort informuje o wielu. Kto ma rację?

Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki

Kto odpowiada za system kaucyjny? Tusk czy Morawiecki

10 października 2025, 11:23
Źródło:
Konkret24

Podczas rekrutacji do warszawskich szkół średnich nie dostało się ponad trzy tysiące uczniów. Według rozpowszechnianego w internecie przekazu to dlatego, że w tym roku faworyzowani byli cudzoziemcy. W domyśle - Ukraińcy. Zdaniem władz miasta taka teza może być "świadomą dezinformacją celem tworzenia antagonizmów wśród młodzieży i ich rodzin".

Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mieli cudzoziemcy"? Warszawski ratusz wyjaśnia

Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mieli cudzoziemcy"? Warszawski ratusz wyjaśnia

8 października 2025, 15:45
Źródło:
Konkret24

Czy prawdą jest, że ponieważ w religii islamskiej muzyka jest zakazana, to z uwagi na ilość muzułmańskich uczniów w szkołach w Hamburgu nie będzie już lekcji śpiewu? Taki przekaz krąży w sieci - polskiej i zagranicznej. U jego podstaw leżą napięcia, do jakich dochodzi w Niemczech między muzułmanami a szkołami, w których uczą się ich dzieci.

W Hamburgu lekcje muzyki w szkole są "haram"? Problem jest inny

W Hamburgu lekcje muzyki w szkole są "haram"? Problem jest inny

8 października 2025, 18:02
Źródło:
Konkret24

"Dwa lata sobie trwał w tym bajzlu i teraz się obudził", "teraz tak gada, bo jest na wylocie", "on jest współodpowiedzialny" - komentują internauci fragment wywiadu z Szymonem Hołownią, który notuje tysiące wyświetleń w mediach społecznościowych. Lider Polski 2050 wypowiada tam słowa wskazujące, że ostro krytykuje rząd Donalda Tuska. Takie słowa padły - ale w jakim kontekście?

Hołownia przyznał: "ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat

Hołownia przyznał: "ten rząd niczego nie dowozi"? Skąd ten cytat

8 października 2025, 12:42
Źródło:
Konkret24

Wywiad Angeli Merkel dla węgierskiego kanału Partizan wywołał polityczną burzę w Polsce. Jednak nie ze względu na słowa, które padły. Wiele polskich mediów - między innymi TVP Info, Onet, "Rzeczpospolita", "Fakt", Gazeta.pl, RMF FM, Polskie Radio, Telewizja Republika - bezkrytycznie przekazywało interpretację niemieckiego dziennika. Oto jak zbudowano przekaz, że była kanclerz Niemiec "obwinia Polskę" za wojnę w Ukrainie.

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

Merkel "obwiniła Polskę" za wojnę w Ukrainie? Jak powstał fałszywy przekaz

6 października 2025, 20:40
Źródło:
Konkret24

"Mega inwestycja", "jak oni się będą ewakuować?" - zastanawiali się internauci, którzy za prawdziwy wzięli film pokazujący rzekomo nowy stadion w Arabii Saudyjskiej. Tym razem wiara w możliwości technologiczne tego kraju przegrała jednak ze zdrowym rozsądkiem.

"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak

"Arabia Saudyjska przygotowuje się do mistrzostw świata". Ale nie tak

5 października 2025, 14:36
Źródło:
Konkret24

Za sprawą petycji do prezydenta ożyła dyskusja, czy należałoby wycofać monety o nominale 1 grosz i 2 grosze. Co do autora petycji - wersje są różne. Co do przykładów państw, które wycofały już monety z najniższymi nominałami - nie zawsze to prawda. Co do kosztów produkcji jednogroszówek - to chroniona tajemnica, lecz niektórzy uchylili jej rąbka.

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje

3 października 2025, 16:08
Źródło:
TVN24+

Widzowie ukraińskiego spektaklu rzekomo mieli pokazywać gest nawiązujący do rzezi wołyńskiej. W rzeczywistości oznacza on jednak coś zupełnie innego.

"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy

"Trzy palce symbolizujące widły"? Co pokazywali Ukraińcy

1 października 2025, 15:30
Źródło:
Konkret24

Według posła Konrada Berkowicza premier Donald Tusk jest "rzecznikiem interesów państwa Izrael". Tak przynajmniej poseł Konfederacji podsumowuje wypowiedź premiera z konferencji prasowej. Jednak manipuluje.

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

Co Tusk mówił o Izraelu, a co poseł Berkowicz zrozumiał

30 września 2025, 10:56
Źródło:
Konkret24

Poseł Marek Jakubiak alarmuje w mediach społecznościowych, że decyzją Światowej Organizacji Zdrowia uprawy tytoniu mają być zlikwidowane, co uderzy w 30 tysięcy polskich rolników. Europoseł Daniel Obajtek ocenia to jako "kolejny cios w polskich rolników". Obaj jednak wprowadzają w błąd.

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

"WHO wydała wyrok na rolników"? Jak polski tytoń podpala polityków

29 września 2025, 18:16
Źródło:
Konkret24

Poseł Marcin Horała z PiS twierdzi, że "wszędzie na Zachodzie", gdzie wprowadzono edukację seksualną, wskaźniki ciąż, chorób wenerycznych i przemocy seksualnej wśród nieletnich są wielokrotnie wyższe niż w Polsce. Sprawdzamy dane, a ekspertka wyjaśnia, dlaczego takie tezy są demagogią niezgodną z rzeczywistością.

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

Horała o skutkach edukacji seksualnej na Zachodzie. "Powiela chochoły"

29 września 2025, 11:12
Źródło:
Konkret24

Anglia i Austria to dwa kraje, gdzie rzekomo wprowadzono prawo szariatu - przekonują popularne wpisy, w tym polityków Konfederacji. Dowodem ma być krótkie nagranie z brytyjskiego parlamentu. Tymczasem teza, jak i nagranie, to manipulacja.

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

Prawo szariatu w Anglii i Austrii? Uwaga na manipulację

24 września 2025, 15:43
Źródło:
Konkret24

Czy można trafić do więzienia za nieprzeczytanie książki? Taka sytuacja rzekomo miała przytrafić się mężczyźnie, którego historię nagłaśnia prawicowy polityk. Wielu internautów oburzyły te doniesienia. Sprawdziliśmy więc, o co dokładnie chodzi w tej sprawie i za co dokładnie mężczyzna został skazany.

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

"Sąd nakazał przeczytanie książki". Co to za historia

26 września 2025, 15:55
Źródło:
Konkret24

Senator Wojciech Skurkiewicz przekonywał, że Donald Tusk "mówił wprost, że stosuje prawo tak jak je rozumie". Tyle że to manipulacja wypowiedzią premiera, a politycy Prawa i Sprawiedliwości dopuścili się jej już kilkukrotnie.

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

Tusk "ogłosił, że będzie stosował prawo tak jak je rozumie"? Senator PiS manipuluje cytatem

23 września 2025, 13:11
Źródło:
Konkret24

Samolot przelatuje bardzo nisko nad wieżowcami i podobno ma to związek z zagrożeniem spowodowanym przez ukraińskie drony, które w tamtym momencie miały atakować Moskwę. Tak część internautów interpretuje krążące w sieci od poniedziałku nagrania. Co wiemy o tym zdarzeniu?

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

Samolot leciał tuż nad wieżowcami w Moskwie przez atak ukraińskich drony? Co wiadomo o filmiku

23 września 2025, 17:20
Źródło:
Konkret24

Nagranie mężczyzny niosącego czerwono-czarną flagę przez centrum miasta wywołało w sieci gorącą dyskusję. Internauci spierali się o to, czy sceny pochodzą z Polski - tak jak sugerował popularny wpis, czy zza zagranicy. Wyjaśniamy więc.

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

"Banderowcy chodzą po polskich ulicach. To się naprawdę dzieje w Polsce"? Skąd jest to nagranie

22 września 2025, 15:18
Źródło:
Konkret24

Komisja Europejska rzekomo przyznała, że zaszczepieni przeciw COVID-19 służyli za "szczury laboratoryjne". Tyle że nie są to słowa KE. Wyjaśniamy, skąd wziął się przekaz i co pomija.

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

Szczepieni na COVID-19 to "szczury laboratoryjne"? Co uznała Komisja Europejska

21 września 2025, 14:11
Źródło:
Konkret24