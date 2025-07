Minister Żurek i "znak rozpoznawczy"? Fejk posłanki PiS

Wielu internautów od razu zwróciło uwagę, że kadr ten jest błędnie interpretowany. Jednak rozchodził się szybko w sieci, a jedną z osób, która postanowiła go wykorzystać do politycznego komentarza, jest posłanka Prawa i Sprawiedliwości Olga Semeniuk-Patkowska. Jej post z 22 lipca brzmiał: "Nowa twarz (nie)rządu Tuska. Ich znak rozpoznawczy wobec Polaków". Mimo uwag w komentarzach, że manipuluje, posłanka nie reagowała. Na drugi dzień jej post miał już ponad 110 tys. wyświetleń, podano go dalej niemal pół tysiąca razy (do momentu publikacji tekstu wciąż nie został usunięty).