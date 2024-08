PKW odrzuciła sprawozdanie z kampanii PiS. Ile straci partia?

PKW zarzuciła partii PiS nieprawidłowości w wydatkowaniu 3,6 mln zł . Jak podał dziennikarz Money.pl w serwisie X, dokładna kwota to 3 621 496,17 zł. Największa część stanowi - jak opisano w uchwale PKW - "produkcja i emisja filmu reklamowego z udziałem ówczesnego Ministra Sprawiedliwości, który opłaciło Ministerstwo Sprawiedliwości" - ponad 2,6 mln zł.

Dyrektor zespołu kontroli finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych w Krajowym Biurze Wyborczym (KBW) Krzysztof Lorentz wyjaśnił, że "bezpośrednimi konsekwencjami uchwały Państwowej Komisji Wyborczej stwierdzenia naruszenia przepisów Kodeksu wyborczego dotyczącego finansowania kampanii wyborczej jest po pierwsze stwierdzenie, że środki finansowe czy równowartość niepieniężnych wartości, które komitet, zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, przyjął, podlega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa i jest to kwota ponad 3,6 mln zł zgodnie z treścią uchwały Państwowej Komisji Wyborczej".

Lorentz mówił dalej: "Kolejną konsekwencją jest obniżenie dotacji podmiotowej, którą otrzyma partia polityczna Prawo i Sprawiedliwość w związku z udziałem w wyborach do Sejmu i Senatu i to obniżenie, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks wyborczy, następuje o trzykrotność kwoty przyjętej niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego. Dotyczy to kwoty ponad 10 milionów złotych" - podał. Lorentz dodał, że przepisy Kodeksu wyborczego również "przesądzają, że odrzucenie sprawozdania komitetu wyborczego powoduje obniżenie rocznej subwencji przysługującej partii politycznej o trzykrotność kwoty, która została uznana za przyjętą niezgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego". Powiedział, że coroczna subwencja należna PiS ulega również obniżeniu o kwotę ponad 10 mln zł.