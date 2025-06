W co najmniej kilkunastu przypadkach IKNiSP zarządziła oględziny kart do głosowania zwane też przeliczeniem głosów. Te czynności - przeprowadzane najczęściej przez właściwe sądy rejonowe - wykazały nieprawidłowości i błędy w liczeniu głosów. Teraz prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar zawnioskował o przeliczenie głosów z dokładnie 1472 komisji wyborczych (spośród ponad 32 tysięcy).

Wyniki w przeliczonych komisjach

Prokuratorskie śledztwa

24 czerwca Prokuratura Okręgowa w Opolu wszczęła śledztwo w sprawie dopuszczenia do nadużycia przy obliczaniu głosów w związku z drugą turą wyborów prezydenckich, to jest o przestępstwa z art. 248 pkt 2 i 4 Kodeksu karnego.

25 czerwca Prokuratura Okręgowa w Katowiach wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w tej komisji. Podstawą były wyniki oględzin kart do głosowania, przeprowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, w wykonaniu odezwy Sądu Najwyższego. Okazało się, że część głosów nieważnych została uwzględniona w wyniku wyborczym obu kandydatów, co w konsekwencji doprowadziło do niewielkiego zawyżenia liczby oddanych na nich głosów. Wyjaśnienia wymaga ponadto różnica pomiędzy liczbą kart protokolarnie wydanych tej komisji - 1880 a liczbą kart będących w jej dyspozycji, a ustaloną przez sąd - 1895. Postępowanie ma na celu zweryfikowanie, czy nie doszło do ewentualnych nadużyć przy obliczaniu głosów.

Pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wadowicach prowadzone są dwa dochodzenia. Pierwsze zostało zainicjowane zawiadomieniem męża zaufania i dotyczy poświadczenia nieprawdy w protokole głosowania przez członków tej komisji poprzez podanie nieprawdziwej liczby wydanych kart do głosowania, to jest o przestępstwa z art. 271 par. 1 Kodeksu karnego. Drugie postępowanie zostało zainicjowane interwencją zgłoszoną przez członków Obwodowej Komisji Wyborczej. Dotyczy wyniesienia karty do głosowania przez osobę do tego nieuprawnioną, to jest przestępstwa z art. 497a Kodeksu wyborczego. Postępowania są w fazie wstępnej.