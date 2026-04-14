Logo strona główna
Konkret24
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Polska
Świat
Polityka
Zdrowie
Tech
Więcej
Nauka
Rozrywka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polityka

"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?

|
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Co dalej z Romanowskim i Ziobro? O tym Agnieszka Bryc i Maciej Warsiński
Źródło: TVN24
"To dokąd, Zbychu?"; "do Moskwy albo Mińska" - komentują internauci doniesienia, jakoby wkrótce po przegranej Orbana w wyborach Zbigniewa Ziobrę widziano już na lotnisku w Budapeszcie. Na dowód rozpowszechniane są zdjęcia zrobione mu w hali lotniska. To jednak nie Budapeszt.

Dzień po wygranych przez opozycyjną partię Tisza wyborach na Węgrzech, 13 kwietnia 2026 roku, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że polski rząd liczy, iż w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę, jeśli chodzi o posłów PiS Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. W przypadku byłego ministra sprawiedliwości prokuratura wystąpiła do sądu o europejski nakaz aresztowania, ale - jak mówił Żurek - "pojawiły się jednak komplikacje", bo "pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry stosują kruczki prawne".

Przypomnijmy, że Ziobro i Romanowski otrzymali azyl polityczny na Węgrzech za rządów Viktora Orbana dzięki procedurze, która jest sprzeczna z prawem unijnym (chodzi o azyl polityczny wobec obywatela Unii Europejskiej na terenie UE). Minister Żurek przyznał, że "istnieje ryzyko dalszej ucieczki Romanowskiego i Ziobry". - Te osoby są pozbawione paszportów, więc nie są w stanie legalnie opuścić strefy Schengen. Jeśli będziemy mieli europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, wówczas będziemy mogli go łatwo zrealizować - powiedział Waldemar Żurek.

O ewentualnej ucieczce Ziobry z Węgier gorąco dyskutowano już 12 i 13 kwietnia w mediach społecznościowych. "A gdzie ziobro i romanowski?"; "na lotnisku koczują?"; "Ziobro i Romanowski pewnie już na lotnisku oczekują na lot do USA?" - ironizowali internauci na platformie X (pisownia wszystkich postów oryginalna). W tym kontekście pojawiły się doniesienia, że Ziobrę widziano już na lotnisku w Budapeszcie, gdy próbuje opuścić Węgry.

FAŁSZ
Fejk, że po wyborach na Węgrzech "Ziobro miał być widziany na lotnisku w Budapeszcie", kolportowano na platformie X
Fejk, że po wyborach na Węgrzech "Ziobro miał być widziany na lotnisku w Budapeszcie", kolportowano na platformie X
Źródło: x.com

Najbardziej popularny stał się post anonimowego użytkownika X, który 12 kwietnia wieczorem napisał: "Zbigniew Ziobro miał być widziany na lotnisku w Budapeszcie" - dołączając rzeczywiście trzy fotografie byłego ministra sprawiedliwości na lotnisku. Wpis ma już ponad 450 tys. wyświetleń, a podano go dalej ponad 300 razy. "To dokąd, Zbychu?"; "Do Moskwy albo Mińska"; "Przecież uczciwi nie mają sie czego obawiać" - komentują internauci.

Również 12 kwietnia inny użytkownik X napisał: "Byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Polski, Zbigniewa Ziobro - tego samego architekta 'państwa z kartonu i paragrafów pod siebie' - któremu rząd Orbána rzucił koło ratunkowe w postaci azylu politycznego, wypatrzono na lotnisku Budapest International Airport" - i także załączył zdjęcie Ziobry na lotnisku. Informacja rozchodziła się dalej, także bez zdjęć, a pod różnymi informacjami na X o Ziobrze internauci wpisywali komentarze typu: "podobno już na lotnisku jesteś?". Przekaz o wyjeździe Ziobry z Węgier trafił też na Facebooka.

FAŁSZ
Fejk z wykorzystaniem starego zdjęcia rozchodził się też na Facebooku
Fejk z wykorzystaniem starego zdjęcia rozchodził się też na Facebooku
Źródło: Facebook

Zdjęcia Zbigniewa Ziobry z lotniska są rzeczywiście prawdziwe - ale nieaktualne. I nie z Budapesztu.

Ziobro na lotnisku

Fotografię Ziobry, która teraz jest najczęściej pokazywana, opublikował europoseł KO Dariusz Joński 4 grudnia 2025 roku na platformie X, komentując: "W zadziwiająco dobrej formie Ziobro bezczelnie przechadza się dziś po Parlamencie Europejskim. Wczoraj wyglądał, jakby się do kolejnej podróży szykował. Czy z decyzją o tymczasowym aresztowaniu i ENA sąd musi czekać aż do 22 grudnia?". Zdjęcie powstało więc w Brukseli, widać na nim Ziobrę na tamtejszym lotnisku.

Fotografia Ziobry na lotnisku w Brukseli opublikowana przez europosła KO 4 grudnia 2025 roku
Fotografia Ziobry na lotnisku w Brukseli opublikowana przez europosła KO 4 grudnia 2025 roku
Źródło: x.com

Wówczas o tym, że opuścił Węgry i jest w Brukseli, poinformował sam Ziobro w rozmowie z telewizją wPolsce24. "Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność" - stwierdził, odnosząc się do rządu Donalda Tuska. Przekonywał przy tym, że "będąc na Węgrzech, nie uciekał, tylko postanowił do tego stanu bezprawia nie wracać póki co". Polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast inne zdjęcie Ziobry na lotnisku widoczne w rozpowszechnianych teraz postach pochodzi ze stycznia 2025 roku - 30 stycznia "Fakt" informował bowiem, że jego dziennikarze widzieli Ziobrę tego dnia wieczorem na lotnisku w Brukseli.

W części postów teraz rozsyłanych wykorzystano zdjęcie "Faktu" ze stycznia 2025 roku
W części postów teraz rozsyłanych wykorzystano zdjęcie "Faktu" ze stycznia 2025 roku
Źródło: x.com

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Art Service/PAP/x.com

Udostępnij:
Tagi:
Zbigniew ZiobroWęgryFake News
Renata Gluza
Renata Gluza
Dziennikarka serwisu Konkret24
Czytaj także:
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
Prezydent wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Sam wybrał, od kogo przyjmie ślubowanie. Siedem niekonsekwencji Nawrockiego
Renata Gluza, Gabriela Sieczkowska
Petr Pavel
Prezydent Czech mówił o "ginącej demokracji w Polsce"? Mamy odpowiedź
Zuzanna Karczewska
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła w Kanadzie. Wielkanocna "tolerancja w stylu PiS"
Matecki o "tajemniczym" pożarze kościoła. "Tolerancja w stylu PiS"
Zuzanna Karczewska
Nalewała paliwo do reklamówek i wkładała do bagażnika. Ten film rozgrzewa emocje
"Paliwo do reklamówki nalała?". Tak to właśnie wygląda
Jakub Zulczyk
Eutanazja 25-letniej Noelii Castillo stała się dla wielu środowisk pożywką do dezinformacji
Historia Noelii w politycznym tyglu. Kłamstwa o eutanazji 25-latki
Zuzanna Karczewska, Gabriela Sieczkowska
Zełenski, 50 milionów dla opozycji i kampania Orbana. A w tle inny gracz
Zełenski, "50 milionów dla opozycji" i kampania Orbana. A w tle większy gracz
Michał Istel
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? Gdzie obowiązuje
Egzamin na placu manewrowym to "relikt przeszłości"? W tych krajach obowiązuje
Gabriela Sieczkowska, Jakub Zulczyk
Kryzys dyplomatyczny na linii Iran - Liban staje się pożywką dla dezinformacji
FAŁSZTak potraktowali ambasadora Iranu? Nie jego
Gabriela Sieczkowska
Flaga Ukrainy w "centrum Moskwy"? Co to za wideo
Flaga Ukrainy "w samym centrum Moskwy"? Co o tym wiemy
Zuzanna Karczewska
Węgry przed wyborami. Obywatele w sidłach dezinformacji
Węgry przed wyborami: orkiestra fałszu. Nie sam Orban jest tu dyrygentem
Michał Istel
"Izrael zniszczył mauzoleum Świętego Piotra"? Co to za nagranie
"Zniszczyli mauzoleum Świętego Piotra". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię ropy naftowej". Znowu?
FAŁSZ"Ukraińcy trafili w drugą największą rafinerię" w Rosji? To nie ten zakład
Jakub Zulczyk
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Trollig level: propaganda
Biały Dom zaczął, Iran podchwycił. Ludzie giną, a trolle bawią się klockami
Zuzanna Karczewska
Portret Trumpa jako króla? Co wisi w Białym Domu
FAŁSZTrump w koronie króla? Co zawisło w Białym Domu
Zuzanna Karczewska
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA
"Azjatycki Trump w spódnicy". Premier Japonii na sztandarach ruchu MAGA. Wbrew faktom
Michał Istel
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Uwaga, to AI
"Nawet Maczeta tu honory czyni". Wirtualny pogrzeb Chucka Norrisa
Jakub Zulczyk
Trump: "Iran chciał mnie mianować swoim Najwyższym Przywódcą". Kiedy to powiedział
"Iran chciał mnie mianować najwyższym przywódcą, ale odmówiłem". Trump tak powiedział?
Gabriela Sieczkowska
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". No to popatrzmy
Bosak o Budapeszcie: "nie spotkałem prorosyjskich polityków". To popatrzmy
Jakub Zulczyk, Zuzanna Karczewska
Michał Wójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
FAŁSZWójcik: 100 tysięcy bezrobotnych więcej. "Nie doczytał"
Gabriela Sieczkowska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica