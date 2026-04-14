"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?

Dzień po wygranych przez opozycyjną partię Tisza wyborach na Węgrzech, 13 kwietnia 2026 roku, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił, że polski rząd liczy, iż w najbliższym czasie służby węgierskie podejmą z polskimi służbami pełną współpracę, jeśli chodzi o posłów PiS Marcina Romanowskiego i Zbigniewa Ziobry. W przypadku byłego ministra sprawiedliwości prokuratura wystąpiła do sądu o europejski nakaz aresztowania, ale - jak mówił Żurek - "pojawiły się jednak komplikacje", bo "pełnomocnicy Zbigniewa Ziobry stosują kruczki prawne".

Przypomnijmy, że Ziobro i Romanowski otrzymali azyl polityczny na Węgrzech za rządów Viktora Orbana dzięki procedurze, która jest sprzeczna z prawem unijnym (chodzi o azyl polityczny wobec obywatela Unii Europejskiej na terenie UE). Minister Żurek przyznał, że "istnieje ryzyko dalszej ucieczki Romanowskiego i Ziobry". - Te osoby są pozbawione paszportów, więc nie są w stanie legalnie opuścić strefy Schengen. Jeśli będziemy mieli europejski nakaz aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, wówczas będziemy mogli go łatwo zrealizować - powiedział Waldemar Żurek.

O ewentualnej ucieczce Ziobry z Węgier gorąco dyskutowano już 12 i 13 kwietnia w mediach społecznościowych. "A gdzie ziobro i romanowski?"; "na lotnisku koczują?"; "Ziobro i Romanowski pewnie już na lotnisku oczekują na lot do USA?" - ironizowali internauci na platformie X (pisownia wszystkich postów oryginalna). W tym kontekście pojawiły się doniesienia, że Ziobrę widziano już na lotnisku w Budapeszcie, gdy próbuje opuścić Węgry.

FAŁSZ Fejk, że po wyborach na Węgrzech "Ziobro miał być widziany na lotnisku w Budapeszcie", kolportowano na platformie X Źródło: x.com

Najbardziej popularny stał się post anonimowego użytkownika X, który 12 kwietnia wieczorem napisał: "Zbigniew Ziobro miał być widziany na lotnisku w Budapeszcie" - dołączając rzeczywiście trzy fotografie byłego ministra sprawiedliwości na lotnisku. Wpis ma już ponad 450 tys. wyświetleń, a podano go dalej ponad 300 razy. "To dokąd, Zbychu?"; "Do Moskwy albo Mińska"; "Przecież uczciwi nie mają sie czego obawiać" - komentują internauci.

Również 12 kwietnia inny użytkownik X napisał: "Byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Polski, Zbigniewa Ziobro - tego samego architekta 'państwa z kartonu i paragrafów pod siebie' - któremu rząd Orbána rzucił koło ratunkowe w postaci azylu politycznego, wypatrzono na lotnisku Budapest International Airport" - i także załączył zdjęcie Ziobry na lotnisku. Informacja rozchodziła się dalej, także bez zdjęć, a pod różnymi informacjami na X o Ziobrze internauci wpisywali komentarze typu: "podobno już na lotnisku jesteś?". Przekaz o wyjeździe Ziobry z Węgier trafił też na Facebooka.

FAŁSZ Fejk z wykorzystaniem starego zdjęcia rozchodził się też na Facebooku Źródło: Facebook

Zdjęcia Zbigniewa Ziobry z lotniska są rzeczywiście prawdziwe - ale nieaktualne. I nie z Budapesztu.

Ziobro na lotnisku

Fotografię Ziobry, która teraz jest najczęściej pokazywana, opublikował europoseł KO Dariusz Joński 4 grudnia 2025 roku na platformie X, komentując: "W zadziwiająco dobrej formie Ziobro bezczelnie przechadza się dziś po Parlamencie Europejskim. Wczoraj wyglądał, jakby się do kolejnej podróży szykował. Czy z decyzją o tymczasowym aresztowaniu i ENA sąd musi czekać aż do 22 grudnia?". Zdjęcie powstało więc w Brukseli, widać na nim Ziobrę na tamtejszym lotnisku.

Wówczas o tym, że opuścił Węgry i jest w Brukseli, poinformował sam Ziobro w rozmowie z telewizją wPolsce24. "Podróżuję po Europie, jestem wolnym człowiekiem, a ich ręce nie są w stanie mnie dosięgnąć. Pokazują swoją bezradność i nieskuteczność" - stwierdził, odnosząc się do rządu Donalda Tuska. Przekonywał przy tym, że "będąc na Węgrzech, nie uciekał, tylko postanowił do tego stanu bezprawia nie wracać póki co". Polscy śledczy chcą postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

Natomiast inne zdjęcie Ziobry na lotnisku widoczne w rozpowszechnianych teraz postach pochodzi ze stycznia 2025 roku - 30 stycznia "Fakt" informował bowiem, że jego dziennikarze widzieli Ziobrę tego dnia wieczorem na lotnisku w Brukseli.

