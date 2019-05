"300 krzyży na plażach", czyli historia pewnego zdjęcia

W Episkopacie najwyraźniej się nudzą bo wpadli na pomysł wystawienia 300 krzyży na plażach by wypoczywający mieli gdzie się pomodlić – można przeczytać we wpisie udostępnionym na Facebooku. "Ja bardzo dziękuję za troskę ale sama zadbam o swój spokój ducha a na plażach jest wystarczający tłok. Amen" – skwitowała autorka wpisu (pisownia oryginalna - red).

Tekst zilustrowała zdjęciem krucyfiksu wbitego w piasek nad brzegiem morza. Na wykonanym z belki krzyżu przedstawiono postać Jezusa Chrystusa. Po lewej stronie krucyfiksu zawieszono różaniec.

"Zrobią wokół strefy modlitewne"

Tekst i zdjęcie udostępniono ponad 700 razy. Wielu komentujących wpis dało wiarę informacji o rzekomej inicjatywie Episkopatu. "A moze bardziej po chrzescijansku byloby zamiast stawiania krzyzykow odciążyć raz w tygodniu rodziców opiekujących się niepełnosprawnym dzieckiem by mogli pójść do kina ?", "Zrobią wokół strefy modlitewne. Myślę że 200, może 300m plaży można będzie na to przeznaczyć." – pisali internauci (pisownia oryginalna).

Niektórzy nie dowierzali prawdziwości informacji. "To chyba jakaś prowokacja. Jakiś link?", "To nie jakiś fejknius?" pytali. W jednym z komentarzy autorka wpisu napisała: "To jakaś notka prasowa a poważnie zaczęło się od wyrzucenia krzyża przez morze i krzyża nadziei wystawionego w Pustkowie i chlapneli, że może krzyże na plażach, nikt nie mówi, że już stawiają a o dwóch pierwszych krzyżach poczytasz w necie" (pisownia oryginalna).

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Informacji o rzekomej inicjatywie episkopatu nigdzie nie odnaleźliśmy, ani na lokalnych portalach internetowych, ani w mediach społecznościowych. Istnienia bądź nieistnienia takiego projektu nie udało nam się potwierdzić w biurze prasowym Konferencji Episkopatu Polski.

Wyrzucenie krzyża przez morze, o którym pisze w komentarzu autorka wpisu o krzyżach na plaży, miało miejsce, ale na Florydzie w lutym tego roku.

Korzystając z metody odwróconego wyszukiwania obrazem łatwo jednak odnaleźć inne przykłady wykorzystania zdjęcia w sieci.

Zostało one wykorzystane w marcu na portalu nadmorski24.pl jako ilustracja artykułu zapowiadającego Ekstremalną Drogę Krzyżową z Jastrzębiej Góry do Helu. Jako źródło zdjęcia wskazano stronę internetową tej inicjatywy.