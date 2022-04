Nowa kampania promocyjna rządu. A ile kosztowały dotychczasowe?

"#StopRussiaNow" – nowa rządowa kampania ma zachęcić rządy innych państw europejskich do wprowadzenia embarga na rosyjską ropę. Kampanię ma sfinansować Bank Gospodarstwa Krajowego z rachunków przeznaczonych na pomoc ofiarom wojny wywołanej przez Rosję. Według naszych wyliczeń w ostatnich dwóch latach rządowe kampanie pochłonęły już co najmniej 172 miliony złotych.

Inaugurując rządową kampanię "#StopRussiaNow" 23 kwietnia, Mateusz Morawiecki mówił, że "ma budzić sumienia". Na konferencji prasowej zorganizowanej przed Stadionem Narodowym w Warszawie, stojąc na tle billboardów, premier tłumaczył: "Władimir Putin przygotował 'specjalną operację' zbrodni wojennych i ludobójstwa. To, co się dzieje na ulicach ukraińskich miast, wstrząsa naszym sumieniem, ale zbyt krótko. Zbyt szybko nasi partnerzy w Europie Zachodniej i Europie Południowej chcieliby wrócić w koleiny normalności". Jego zdaniem potrzebne są nowe, miażdżące sankcje na Rosję. Ogłoszenie kolejnej kampanii billboardowej polskiego rządu wywołało jednak w mediach społecznościowych dyskusje zarówno o jej sensie, jak również o jej kosztach.

Premier Morawiecki zainaugurował akcję #StopRussiaNow Video: Fakty TVN

" Ile to kosztuje nas podatników?" "Czy mówimy o rządzie, który nie nałożył sankcji na Rosję, w sejmie głosował przeciw odcięciu importu ruskiego gazu, nie mrozi majątków oligarchom, a dziś wzywa do takich działań Europę, która ma już efekty? Śmieszne i drogie" – napisała na Twitterze użytkowniczka Monika Mesuret, pytając jednocześnie o koszty tej akcji (pisownia postów oryginalna). "Ile będzie kosztować to jedno. Drugie, kto na tym zarobił. Trzecie. Znowu będzie obciach na całą Europę" – odpowiedziała jej Anna Wójcik. "Morawiecki opowiada głupoty, że inicjuje akcję billboardową Stop Russia now, żeby 'obudzić sumienia'. Ja twierdzę, że owszem, inicjuje, ale głównie przelewy do koleżków, którzy zarobią na tych billboardach krocie" - skomentował inny użytkownik Twittera. A Janusz Piechociński napisał: "Pielęgniarko, Nauczycielko, czekający w kolejce na operację, ogrywany przez inflację Emerycie, Rolniku i Pracowniku budżetówki nie jesteś priorytetem najważniejsza jest bilbordowa akcja". "Ile to kosztuje nas podatników @pisorg?"; "Morawiecki postanowił wydać bezmyślnie kolejne pieniądze z budżetu państwa"; "Bilbordy o rosyjskiej agresji mają zawisnąć w całej Europie Zachodniej. Ciekawe skąd na to pieniążki wziął albo raczej kto za to wziął"; "Bezmyślne wydawanie publicznej kasy!" - komentowali kolejni internauci. "Będzie kosztować nas też wizerunkowo. To akcją na skłócenie nas z Unią" – stwierdziła inna użytkowniczka Twittera. "Taki rząd. Wszystko przykryć propagandą i bilbordami. Grubo za ten bajzel zapłacimy…" - napisał użytkownik konta Jakub Samsel. "Na sto procent w kilku milionach" Zapytaliśmy 25 kwietnia Centrum Informacyjne Rządu o koszty kampanii "#StopRussiaNow" i jej wykonawcę. Do opublikowania tekstu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Tymczasem 25 kwietnia w programie "Tłit" portalu Wirtualna Polska rzecznik rządu Piotr Mueller mówił, że kampanię "#StopRussiaNow" sfinansuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który – jak powiedział – "ma rachunki finansowe skierowane na rzecz pomocy osobom, które są poszkodowane przez konflikt zbrojny, zapoczątkowany przez Rosję". Minister Mueller nie wymienił kwoty, ale stwierdził: "Na pewno to nie jest mała kwota, bo jeśli chce się zrobić jakąkolwiek kampanię marketingową w kilkunastu krajach – to musi to kosztować". Dopytywany, stwierdził, że koszty tej kampanii można liczyć "na sto procent w kilku milionach". Jak sprawdziliśmy, łączne koszty innych znanych kampanii promocyjnych obecnego rządu należy liczyć nie w kilku, lecz w kilkudziesięciu milionach złotych. Polski Ład – co najmniej 30 milionów złotych O koszty promocji Polskiego Ładu – głośnego społeczno-gospodarczego programu rządu - pytamy CIR już od 31 stycznia tego roku. Centrum zignorowało nasze pytania, do tej pory nie mamy odpowiedzi. Lecz część kosztów promocji Polskiego Ładu ujawniły instytucje rządowe, odpowiadając na interwencje senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Jego pytań ministerstwa zignorować nie mogą. I tak z odpowiedzi, które senator Brejza publikował na swoim profilu na Twitterze, dowiedzieliśmy się, że na reklamowanie Polskiego Ładu wydały: Ministerstwo Finansów – 10 277 634,68 zł (nie podano brutto czy netto)

Ministerstwo Zdrowia – 6 674 669,86 zł (brutto)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 5 026 812,27 zł (brutto)

Ministerstwo Edukacji i Nauki – 2 872 937,56 zł (netto)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – 474 998,52 zł (nie podano brutto czy netto) Na reklamę Polskiego Ładu łożył też Bank Gospodarstwa Krajowego – 4 808 307,81 zł netto. Tak więc z dotychczas ujawnionych kwot wynika, że w sumie na promocję Polskiego Ładu cztery ministerstwa, kancelaria premiera i bank przeznaczyły 30,1 mln zł - a nie są to wszystkie koszty.

Jak poinformował Konkret 24 senator Brejza, z informacji, którymi on dysponuje, wynika, że działań promocyjnych Polskiego ładu nie realizowały resorty: aktywów państwowych, funduszy i polityki regionalnej, obrony narodowej, rodziny i polityki społecznej, sprawiedliwości i spraw zagranicznych. A pozostałe ministerstwa jeszcze nie odpowiedziały na pytania senatora.

Polski Ład na początku miał wielu ojców, teraz jest sierotą. "Cała ta gra jest po prostu dziecinna" Video: Fakty TVN

Narodowy Program Szczepień – ponad 86 milionów złotych Żadna kampania promocyjna nie przekroczyła chyba dotychczas budżetu promocji szczepień. A był on niebagatelny. Na interpelację dotyczącą wielkości tego budżetu zgłoszoną przez posła Koalicji Obywatelskiej Sławomira Neumanna odpowiedział 13 grudnia 2021 roku podsekretarz stanu w KPRM Jarosław Wenderlich. Poinformował, że na promocję szczepień – czyli: kampanie "Szczepimy się" , "Ostatnia prosta" i "Żyj normalnie" – wydano 86 796 621,38 zł brutto. To wydatki poniesione od 28 grudnia 2020 roku do 23 listopada 2021 roku. Najwięcej - 31,9 mln zł - poszło na emisję spotów promocyjnych w stacjach radiowych. 26,4 mln zł kosztowały nośniki reklamy zewnętrznej – billboardy i murale. Ponad 18 mln zł to koszty emisji spotów telewizyjnych. Profilaktyka antycovidowa – prawie 33 miliony złotych Ponad 86 mln zł na promocję szczepień to nie wszystkie wydatki związane z kampaniami promocyjnymi podczas pandemii COVID-19. Z odpowiedzi na inną poselską interpelację – tym razem posła Mirosława Jarosa z Koalicji Obywatelskiej - dowiedzieliśmy się, że od 1 stycznia 2020 roku do września 2021 roku na promocję profilaktyki antycovidowej wydano łącznie 32 940 715,50 zł. Z tej sumy najwięcej wydano na spoty telewizyjne – 9,2 mln zł; teksty reklamowe w prasie kosztowały prawie 9 mln zł; działania w internecie - 8,4 mln zł. "Liczy się Polska" – ponad 10 milionów złotych Po tym, jak rząd w trakcie unijnych rozmów w 2021 roku wynegocjował - jak twierdził premier Mateusz Morawiecki - "najwyższą w historii kwotę unijnych środków dla Polski", zorganizowano kampanię informacyjną "Liczy się Polska". Głównie na billboardach informowano, że w sumie z unijnego budżetu oraz z Funduszu Odbudowy Polska otrzyma do 2027 roku 770 mld zł. O tym, że nie jest to do końca prawdziwa kwota, pisaliśmy w Konkret24. W maju 2021 roku Centrum Informacyjne Rządu informowało Konkret24, że na tę kampanię Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeznaczyła 6,5 mln zł, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii – 1,2 mln zł brutto. Część kosztów miał pokryć również Bank Gospodarstwa Krajowego. W odpowiedzi z 13 grudnia 2021 roku wiceministra rozwoju Grzegorza Piechowiaka na interpelację posłanki Polski 2050 Joanny Muchy znajdujemy informację, że poniesione przez BGK koszty tej kampanii wyniosły 2 580 590,95 brutto W sumie więc kampania "Liczy się Polska" od maja do czerwca 2021 roku kosztowała 10,3 mln zł brutto.

Premier Mateusz Morawiecki o pieniądzach z budżetu Unii Europejskiej (27.04.2021) Video: tvn24