Patryk Jaki w szaliku Legii na plakatach wyborczych w Krakowie? Nie, to fotomontaż

Trzeba być ogromnym dzbanem, żeby w barwach Legii reklamować się w Krakowie - opisała opublikowane przez siebie zdjęcie jedna z użytkowniczek Twittera. Znalazł się na nim plakat wyborczy Patryka Jakiego, który z trzeciego miejsca małopolskiej listy PiS-u startuje do Parlamentu Europejskiego. Internautka nie podzieliła się jednak fotografią, żeby wesprzeć kandydaturę wiceministra sprawiedliwości, ale żeby pokazać, że na własnych plakatach w krakowskiej kampanii użył on zdjęcia, na którym jest w szaliku Legii Warszawa.

"Błaźnić to on się umie jak mi go szkoda", "A czego można się spodziewać po @PatrykJaki? Wyszło jak zwykle w jego wykonaniu hahaah" - pisali niektórzy z nich. Znaleźli się jednak też tacy, którzy nie dowierzali w autentyczność zdjęcia. "Ale to tak serio serio? To jest tak głupie, że muszę się upewnić" - pytał jeden z komentujących. Na jedną z sugestii, że "to chyba fejk" autorka wpisu odpowiedziała, że "znalazła na FB podobno turysta fotkę zrobił" (pisownia oryginalna).

Nie doprecyzowała, w którym miejscu na Facebooku natrafiła na zdjęcie. Udało nam się jednak znaleźć wpis, na którym pojawiło się po raz pierwszy. O tym, że jest fotomontażem otwarcie pisali jego twórcy.

"Dykty uzupełniliśmy o szalik Legii"

Na Facebooku zdjęcie pojawiło się 10 maja. Opublikowało je konto "Krowoderska.pl", które reprezentuje znany blog o Krakowie w serwisach społecznościowych. W żartobliwym wpisie autorzy wyjaśniają, że to oni są odpowiedzialni za stworzenie fotomontażu ze zdjęciem Patryka Jakiego w szaliku Legii Warszawa.

"Kandydat Patryk Jaki powiesił dykty na tak wielu słupach, że nie dało się nie zauważyć, iż na zdjęciach brakuje ważnego atrybutu. Dykty uzupełniliśmy więc o szalik Legii" - przyznali twórcy. Zgodnie z ich wyjaśnieniem miało to nawiązywać do jednego z żartów na temat Krakowa i Warszawy.