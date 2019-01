Trzy lata śledztwa w sprawie nieprawidłowości w kancelarii prezydenta Komorowskiego

Szef kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego Jacek Michałowski w oświadczeniu przesłanym wtedy "Rzeczpospolitej" odpierał zarzuty. Przyznał, że część sprzętów rzeczywiście została zutylizowana, bo nie nadawała się do użytku.

"Kwota 1,5 mln zł to łączna kwota zlikwidowanego majątku według cen z dnia zakupu. Od momentu zakupu zlikwidowanego niesprawnego lub uszkodzonego sprzętu, w większości przypadków, upłynęło często kilkadziesiąt lat. Koszty aktualizacji wycen byłyby wyższe niż wartość przedmiotów" – twierdził Michałowski i podkreślał, że Najwyższa Izba Kontroli, kontrolując kancelarię w ostatnich latach (wypowiedź z 2015 r.) zawsze przyznawała najwyższą możliwą ocenę pozytywną z wykonania budżetu państwa.

Sprawa trwa

Byłego szefa kancelarii Bronisława Komorowskiego prosimy o komentarz do postępowania prokuratury dotyczącego zniknięcia przedmiotów z prezydenckich rezydencji, gdy pełnił funkcję. - Sprawa od początku była czysto polityczna - stwierdza Jacek Michałowski. - Mnie jako urzędnika państwowego oburza wydawanie pieniędzy na to śledztwo, a o jego wynik jestem dziwnie spokojny - zapewnia.

Trzy lata po wszczęciu śledztwa zapytaliśmy też Prokuraturę Okręgową w Warszawie, jakie działania podjęli śledczy i jakie są tego efekty.

- Postępowanie jest cały czas w toku i w tej chwili trudno określić przewidywany czas jego zakończenia- mówi w rozmowie z Konkretem24 Łukasz Łapczyński, rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej.

Dodaje, że śledczy zgromadzili obszerną dokumentację i przesłuchali kilkudziesięciu świadków, związanych z funkcjonowaniem prezydenckiej kancelarii w okresie, którego dotyczy postępowanie.

Gdy dopytujemy, dlaczego to śledztwo trwa tak długo, Łapczyński odpowiada, że "wynika to z szeregu czynności procesowych, jakie były konieczne do wykonania" i zaznacza, że w toku postępowania dołączono do niego wątek nieprawidłowości do jakich miało dojść w związku z nadzorem nad przedmiotami znajdującymi się w KPRP.

Chodzi o kradzież obrazów, w tym najsłynniejszego "Gęsiarka", który jako jedyny został odnaleziony w jednym z warszawskich domów aukcyjnych, gdzie wystawiono go na sprzedaż w czerwcu 2015 roku.

1 października 2018 roku za jego kradzież został nieprawomocnie skazany Jarosław G., kelner pracujący w prezydenckiej kancelarii. Stołeczny Sąd Okręgowy wymierzył mu karę roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata i trzy tysiące złotych grzywny. Na mocy wyroku Jarosław G. został też objęty dozorem kuratora. Sąd orzekł także wobec oskarżonego przepadek 1,8 tysiąca złotych, czyli równowartości korzyści uzyskanej z popełnionego przestępstwa.

W toku poprzedzającego wyrok śledztwa, prokuratura ustaliła w jaki sposób obraz trafił na aukcję i ujawniono, że osobą, która jako pierwsza wprowadziła obraz do obrotu był Jarosław G. Śledczy ustalili też, że mężczyzna wstawił obraz do lombardu pod zastaw pożyczki 1,8 tysiąca złotych. Okoliczności rzekomego nabycia obrazu - opisane przez G. - uznano za niewiarygodne, co doprowadziło do przedstawienia mu zarzutu kradzieży obrazu.