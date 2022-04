Zależność Polski od importu surowców energetycznych. Od kiedy rośnie?

Poseł Koalicji Obywatelskiej był 2 kwietnia jednym z gości "Śniadania w Trójce" w Polskim Radiu. Rozmawiano m.in. o zapowiedzi polskiego rządu dotyczącej odejścia od importu rosyjskiego węgla, ropy i gazu w wyniku agresji Rosji na Ukrainę. Marcin Kierwiński krytykował rząd za to, że w przeciwieństwie do innych państw europejskich zbyt wolno wprowadza sankcje na Rosję i za późno decyduje się na blokadę importu rosyjskiego węgla. Przytaczał dane, z których wynikało, że import węgla z Rosji do Polski w ostatnich czterech latach jest dwukrotnie wyższy niż za rządów koalicji PO-PSL.

"Jest taki współczynnik uzależnienia Polski od importu surowców energetycznych. Zgadnijcie, o ile procent za waszej kadencji, za kadencji PiS ten współczynnik wzrósł? Jak obejmowaliście władzę, ten współczynnik wynosił 30 procent, teraz wynosi 42 procent, to jest wasza zasługa" – powiedział poseł KO do biorących udział w audycji przedstawicieli władzy.

Sprawdziliśmy, jaki współczynnik miał poseł Kierwiński na myśli i czy rzeczywiście w przypadku Polski wzrósł w ostatnich latach.