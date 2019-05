Zbiornik retencyjny ze środków krajowych czy z unijnej dotacji? Błąd premiera

W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki w komentarzach do doniesień "Gazety Wyborczej" mówił, że jego żona prowadzi od lat działalność gospodarczą. W związku z tym jako premier powinien złożyć do I Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie o działalności gospodarczej małżonki. Czy wywiązał się z tego obowiązku? Zapytaliśmy o to i Sąd Najwyższy, i Centrum Informacyjne Rządu.