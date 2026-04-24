Ta ustawa "zablokuje pakt migracyjny"? Przeczytaj, zanim podpiszesz

Bąkiewicz obiecuje ustawę, która "zatrzyma obłęd". Dlaczego to "więcej populizmu niż merytoryki"
Marcin Kierwiński o decyzji w sprawie paktu migracyjnego
Źródło: TVN24
Zablokujemy pakt migracyjny - obiecuje Robert Bąkiewicz, zachęcając do podpisywania obywatelskiego projektu ustawy. Podpisy są zbierane przez Ruch Obrony Granic na ulicach kolejnych miejscowości. Tylko że organizatorzy akcji wprowadzają obywateli w błąd.

"Ta ustawa zablokuje Pakt Migracyjny! Podejdź dzisiaj do stolika StopPAKT w Twoim mieście" - zachęcają organizatorzy akcji w mediach społecznościowych. Na filmie promującym inicjatywę dominuje atmosfera grozy: zamieszki, spalone samochody, uliczne ataki na ludzi. Narrator mówi: "Francja, Niemcy i Szwecja toną w chaosie. A hiszpańska lewica właśnie daje migrantom prawa wyborcze. Pamiętaj: tu przyjdą mężczyźni w sile wieku. Dziś żądają socjalu, a jutro będą zakładać Polkom burki. Zostało kilka miesięcy. Pakt migracyjny wchodzi w życie już w czerwcu tego roku".

Wtedy w kadrze pojawia się Robert Bąkiewicz, który obiecuje: "My obronimy Polskę. Nasz projekt ustawy zatrzyma ten obłęd. Dlatego potrzebujemy twojego wsparcia i twojego głosu". Ta obietnica zawarta jest też w nazwie nowej inicjatywy założonego przez Bąkiewicza Ruchu Obrony Granic: "Stop pakt migracyjny".

Lider ruchu, były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i kandydat na posła z list PiS, straszy konsekwencjami wdrożenia unijnego paktu w Polsce - i obiecuje, że można ich uniknąć. Jak? Wystarczy zebrać sto tysięcy podpisów, które umożliwią złożenie w Sejmie obywatelskiego projektu ustawy. A ten projekt - według obietnic Ruchu Obrony Granic - "zablokuje implementację narzuconych kwot migrantów", zatrzyma zarówno "ten szaleńczy plan", jak i "nacisk z Brukseli" czy "zagwarantuje Polsce suwerenność w polityce migracyjnej".

Bąkiewicz w kolejnych miastach spotyka się z mieszkańcami, przekonując ich do podpisywania projektu ustawy oraz zbierania podpisów wśród rodziny i znajomych. Jednak wszystkich podpisujących wprowadza w błąd - bo ta ustawa, nawet gdyby doszło do jej uchwalenia, nie zablokuje paktu migracyjnego.

Tłumaczymy dlaczego.

Nikt nie zmusza Polski do przyjmowania "setek tysięcy migrantów"

Zanim przejdziemy do projektu ustawy, zwracamy uwagę, że na stronie inicjatywy "Stop pakt migracyjny" są manipulacje dotyczące samego paktu.

Unijny pakt o migracji i azylu, a dokładnie jego kluczowe rozporządzenie, zakłada, że co roku Komisja Europejska po konsultacjach z krajami członkowskimi będzie decydować, które kraje potrzebują pomocy w zarządzaniu sytuacją migracyjną, a które powinny udzielić tej pomocy w ramach mechanizmu solidarności.

Pakt migracyjny w ogniu kampanii. Faulują obie strony
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pakt migracyjny w ogniu kampanii. Faulują obie strony

Michał Istel

Ruch Bąkiewicza straszy, że "Unia Europejska zmusi Polskę do przyjmowania setek tysięcy migrantów rocznie z Zachodu" - to nieprawda. Jeśli Polska będzie zobowiązana do pomocy innym krajom, lecz nie będzie chciała przyjmować migrantów, nie będzie musiała przyjmować ani jednego. Może udzielić pomocy finansowej lub organizacyjnej, na przykład wysyłając strażników granicznych do obsługi wniosków azylowych w kraju potrzebującym pomocy.

Na stronie nie ma jednak ani słowa o tym, że teraz Polska nie musi udzielać żadnej pomocy, ponieważ została uznana za "państwo zagrożone presją migracyjną". Komisja Europejska wzięła pod uwagę przyjęcie wielu uchodźców z Ukrainy i zwolniła Polskę z mechanizmów solidarnościowych w ramach paktu migracyjnego do końca 2026 roku.

Możliwe, że to zwolnienie będzie przedłużone, a decyzje w tej sprawie poznamy jeszcze w tym roku.

MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?

Zuzanna Karczewska

Ekspert: ustawa będzie nieskuteczna

Wracając do akcji StopPakt i ustawy, która ma powstrzymać implementację paktu migracyjnego w Polsce. Jej autorzy obiecują, że to "twarde prawo", które "zatrzyma nacisk z Brukseli".

Owo "twarde prawo" - czyli projekt ustawy - zajmuje jednak nieco ponad pół strony, a cały pakt ma powstrzymać jeden przepis. Brzmi on następująco:

W celu zapewnienia utrzymania porządku publicznego i ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, Rada Ministrów jest obowiązana do zastosowania uprawnień wynikających z art. 72 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do wstrzymania obowiązków związanych ze stosowaniem przepisów prawa Unii Europejskiej dotyczących wspólnej polityki azylowej i migracyjnej.
Art. 1 projektu ustawy o ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w związku z realizacją polityki migracyjnej Unii Europejskiej
Inicjatywa "Stop pakt migracyjny"

Oczywiście: żeby taki przepis stał się obowiązującym prawem, najpierw projekt musi zebrać sto tysięcy podpisów, potem musiałby go przyjąć Sejm i Senat, a na koniec podpisać prezydent. Na razie projekt podpisują Polacy, którzy wierzą, że ten przepis będzie miał skutki obiecywane przez Bąkiewicza.

Zapytaliśmy eksperta od prawa unijnego, czy rzeczywiście cytowany art. 1 miałby moc "zablokowania paktu migracyjnego". Profesor Robert Grzeszczak, kierownik Katedry Prawa Ponadnarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiada, że "najkrótsza - i zarazem najuczciwsza - odpowiedź brzmi: to zależy". A jednocześnie stwierdza:

W istocie: nie, taka ustawa nie może skutecznie zablokować paktu migracyjnego w Polsce. Więcej tu populizmu niż merytoryki.
prof. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski

Powodów jest kilka, ale prof. Grzeszczak zwraca uwagę na najważniejszy: obowiązujące w Unii Europejskiej zasady pierwszeństwa i lojalnej współpracy, które zapisano w Traktacie o UE. Prawnik tłumaczy, że z tych zasad wynika prosty wniosek:

Państwo członkowskie nie może jednostronnie wyłączyć stosowania prawa unijnego poprzez ustawę krajową. Dotyczy to w szczególności regulacji przyjętych w ramach wspólnej polityki azylowej i migracyjnej.
prof. Robert Grzeszczak, Uniwersytet Warszawski

Przypomnijmy, że mimo sprzeciwu Polski większość państw unijnych była za przyjęciem paktu migracyjnego w maju 2024 roku. Wstępując do Unii Europejskiej, zgodziliśmy się natomiast, że jeśli dane prawo zostaje przyjęte przez większość krajów, żaden nie może "wyłączać się" z niego za pomocą przyjmowanych ustaw. To główny argument podważający sens inicjatywy promowanej przez Roberta Bąkiewicza.

Polska już chciała skorzystać z art. 72 TFUE - i przegrała

Jest też istotny argument prawniczy. Autorzy projektu ustawy w art. 1 powołują się na art. 72 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zobowiązują rząd do "zastosowania uprawnień" wynikających z tego artykułu. W dużym skrócie: przepis ten pozwala państwom członkowskim chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo wewnętrzne.

Członkowie inicjatywy "Stop pakt migracyjny" sugerują więc, że rząd może uznać, iż przyjęcie relokowanych migrantów (którego, przypomnijmy, nie narzuca pakt migracyjny) zagraża porządkowi i bezpieczeństwu - a tym samym nie będzie musiał realizować postanowień paktu. Po pierwsze, rząd może powoływać się na taki artykuł bez żadnej nowej ustawy. Po drugie, prof. Robert Grzeszczak tłumaczy, że art. 72 TFUE "to nie jest 'klauzula wyłączająca' stosowanie prawa UE, lecz przepis wyjątkowy, który może uzasadniać konkretne, punktowe i tymczasowe odstępstwa".

W skrócie: Polska mogłaby próbować się powołać na art. 72 TFUE, gdyby udowodniła, że relokacja konkretnego migranta na terytorium naszego kraju z konkretnych powodów zagraża bezpieczeństwu państwa. "Takie odstępstwa podlegają kontroli i nie mogą mieć charakteru generalnego ani prewencyjnego" - podkreśla prof. Grzeszczak. I stwierdza: "W tym sensie projektowany art. 1 idzie zdecydowanie zbyt daleko, ponieważ zakłada de facto systemowe i z góry przyjęte zawieszenie stosowania prawa UE w całym obszarze polityki migracyjnej. Tego rodzaju rozwiązanie pozostaje nie do pogodzenia z prawem Unii".

Zresztą przypomnijmy: Polska już w 2015 roku próbowała się powoływać na art. 72 TFUE, żeby nie realizować unijnych planów relokacji podczas trwającego wtedy kryzysu migracyjnego. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a ten w 2020 roku orzekł, że artykuł nie daje państwom prawa do jednostronnego ignorowania prawa unijnego.

Rzecznik TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE, odmawiając przyjęcia uchodźców
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzecznik TSUE: Polska, Czechy i Węgry złamały prawo UE, odmawiając przyjęcia uchodźców

TVN24

Zatem obiecywanie ludziom, że przygotowany przez Ruch Obrony Granic projekt ustawy "zatrzyma pakt migracyjny", jest po prostu obietnicą bez pokrycia.

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Robert BąkiewiczUnia EuropejskaMigracjeFake News
Dziennikarz serwisu Konkret24
Czytaj także:
Symbole narodowe na tablicach rejestracyjnych. Które kraje "je zachowały"
Chcą przywrócić flagę na tablice rejestracyjne. Kraje w UE tak mają?
Michał Istel
Kontrowersje i pytania wywołał salut polskich żołnierzy wobec ukraińskiej flagi
Salutują podczas hymnu Ukrainy. Polscy żołnierze powinni?
Gabriela Sieczkowska
Polskie obywatelstwo za 200 złotych? Jak powstał fake news Konfederacji
"Wniosek za 200 zł" i masz obywatelstwo? Co radził autor tego filmu
Michał Istel
Korona św. Stefana to jeden z najważniejszych symboli węgierskiej państwowości
Magyar się zgodził. Będzie przysięga na Świętą Koronę Węgier. Co to znaczy?
Gabriela Sieczkowska
Uznali pszczoły za "zagrożenie dla środowiska"? O co chodzi w tych zarzutach
"Zostały uznane za szkodniki". Obrońcy pszczół alarmują, my sprawdzamy projekt
Zuzanna Karczewska
Konkret24. "Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale niektórym pasuje
"Legalizują pobyt cudzoziemców". Historia absurdalna, ale im pasuje
Michał Istel
Konkret24. Nawrocki przyznał, że sam wybrał sędziów TK do ślubowania, ale winę zrzuca na Sejm
Nawrocki mówi, jak wybrał sędziów i oskarża Sejm. Ekspert: "myślenie magiczne"
Renata Gluza
Co Peter Magyar "oznajmił" w sprawie pozwoleń na pracę dla migrantów
Magyar "unieważni pozwolenia na pracę dla migrantów"? Skąd ta zapowiedź
Zuzanna Karczewska
"Amerykańska rzeczywistość". Co wiemy o porzucaniu pacjentów w Louisville
Praktyka "porzucania pacjentów" w USA? Co pokazuje film
Gabriela Sieczkowska
Konkret24. Wszystkie rady prezydenta. Ponad pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Wszystkie rady prezydenta. Pół tysiąca osób do "odsłuchu"
Gabriela Sieczkowska, Michał Istel
Peter Magyar powiedział: "jesteśmy przeciwko" Ukrainie w UE? Sprawdzamy
Magyar krytykuje UE i nie chce tam Ukrainy? Co powiedział
Zuzanna Karczewska
Pete Hegseth
Hegseth "zacytował fałszywy werset biblijny z Pulp Fiction"? Nie do końca
Zuzanna Karczewska, Mikołaj Stępień
Adam Andruszkiewicz powołanie Rady Nowych Mediow 2026 04.15
Szerzył rosyjską dezinformację, teraz doradza Nawrockiemu. "Nie do obrony”
Michał Istel
"Spotkanie Zełenskiego z Epsteinem"? To żaden dowód
FAŁSZ"Ujawnione nagrania z monitoringu". Powiązali Zełenskiego z Epsteinem
Zuzanna Karczewska
Urzędy pracy "faworyzują imigrantów"? O co chodzi w tym zapisie
Dotacje dla "osób pochodzenia migranckiego". O co chodzi?
Michał Istel, Gabriela Sieczkowska
"Zostań w domu, nie jeździj". To słowa Ursuli von der Leyen?
"Zostań w domu, nie jeździj". Ona naprawdę tak radzi?
Zuzanna Karczewska
Czy "wciąż są sędziami trybunału"?
Trybunał Konstytucyjny błędnie podaje okres kadencji sędziów. "Oczywiste naruszenie"
Renata Gluza
Peter Magyar "ugotował psa w mikrofalówce"? Kaczyński i Tumanowicz powielają ordynarnego fake newsa
Magyar "upiekł szczenię"? Szerzą kłamstwo "z błogosławieństwem Rosji"
Michał Istel
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
"Ziobro widziany na lotnisku". Kiedy?
Polityka
KONIN, 11 kwietnia 2026. SPOTKANIE Z PRZEMYSŁAWEM CZARNKIEM
Czarnek: "zlikwidujemy obowiązkowy KSeF". Sam za nim głosował, a PiS to promował
Gabriela Sieczkowska
Donald Trump
"Zostaną tylko ci najlepsi". Skąd doniesienia o "rebelii" generałów Trumpa
Gabriela Sieczkowska
"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? O co tutaj chodzi
FAŁSZ"Komisja Europejska wprowadza lockdown energetyczny"? Skąd te przypuszczenia
Michał Istel
Anna Gembicka
"Ja panią odsyłam". Posłanka PiS poucza, ale wyrok przytacza wybiórczo
Polityka
Trybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
FAŁSZTrybunał o "suwerennej prerogatywie" prezydenta? Jak powstała fałszywka
Zuzanna Karczewska
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz
FAŁSZLeśkiewicz: dwoje sędziów TK "zastąpiło" innych konkretnych sędziów. Nieprawda
Gabriela Sieczkowska
Ministerstwo o zwolnieniu Polski z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
MSWiA pisze o "zwolnieniu Polski" z mechanizmu relokacji. Jak jest naprawdę?
Zuzanna Karczewska
Kto tu do kogo strzela? Wyjaśniamy nagranie
"Biada żołnierzom amerykańskim"? Kto tu kogo atakuje
Gabriela Sieczkowska
Zbigniew Bogucki
"Rola prezydenta jest wtórna". Co pomija Bogucki, przywołując wyrok trybunału
Polityka
Kurdowie we "Francji Macrona". Ale kiedy?
Kurdowie we "Francji Macrona". Kiedy?
Zuzanna Karczewska
Pożar krzyża na ul. Rzymowskiego
Nakręcili teorię "ktoś podpalił krzyż". Narzędzie "najlepsze politycznie"
Zuzanna Karczewska
