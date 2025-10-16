Mniej ukraińskich uczniów przez zmiany w 800 plus? Podwójna manipulacja

Były miejski radny z Poznania twierdzi, że przez ograniczenie prawa do świadczenia 800 plus dla cudzoziemców, ukraińskie dzieci przestają chodzić do polskich szkół. Jednak dwa fakty przeczą temu, by zmiana prawa już wpłynęła na ilość uczniów z Ukrainy.

"Nie oceniam, tylko informuję. Według znajomych nauczycieli, po ograniczeniu 800+ do pracujących Ukraińców, zauważalnie zmniejszyła się liczba ukraińskich uczniów" - napisał 6 października 2025 roku na X Tomasz Lipiński, były radny Platformy Obywatelskiej z Poznania.

FAŁSZ Wpis o rzekomej zmniejszającej się liczbie uczniów z Ukrainy wyświetlono ponad 147 tys. razy x.com

Jego wpis dotyczył przegłosowanej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta ustawy dotyczącej obywateli Ukrainy w Polsce. Ustawa wiąże otrzymywanie przez obcokrajowców świadczenia 800 plus z aktywnością zawodową. Dotychczas świadczenie powiązane było z obowiązkiem szkolnym dzieci. Lipiński sugeruje więc, że niepracujący Ukraińcy - którzy dotychczas dostawali pieniądze (800 zł na dziecko) - wypisują dzieci ze szkół. Post wygenerował niemal 150 tys. wyświetleń, a internauci z aprobatą komentowali: "800+ miało być systemem wspomagania dzietności Polaków, a nie akcją harytatywną dla świata" (pisownia wszystkich wpisów oryginalna); "Z czego wniosek, że im mniej przywilejów dla Ukraińców, tym mniej ich będzie w Polsce. To jest kierunek, w którym należy podążać!"; "Chyba już zapomnieliśmy po co powstało 500+. Bardzo dobrze że to ograniczono"; "I bardzo dobrze. Pozabierali dzieci które były tylko słupami wyciągającymi pieniądze".

Jednak część komentujących zaprzeczała, że w polskich szkołach ukraińskich uczniów ubywa. "Z relacji swoich znajomych w branży oświatowej jakoś nie potwierdzam"; "Kolejne kłamstwo!!!"; "Z ilu konkretnie szkół są prowadzone te statystyki? Ilu było wcześniej uczniów ukraińskich a ile jest teraz? Wiadomość siejaca ferment i nic nie wnosząca" - pisali.

Sprawdziliśmy więc, czy po wejściu w życie 30 września 2025 roku wspomnianej ustawy, zmniejszyła się liczba uczniów z Ukrainy w polskich szkołach.

Zapisy o 800 plus dla cudzoziemców jeszcze nie obowiązują

Zapisy uszczelniające system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny przez cudzoziemców znajdują się w ustawie z 12 września 2025 roku o zmianie niektórych ustaw w celu weryfikacji prawa do świadczeń na rzecz rodziny dla cudzoziemców oraz o warunkach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Sejm uchwalił ją 12 września, a prezydent Karol Nawrocki podpisał 26 września. Jej art. 9 głosi, że kolejny warunek prawa do świadczenia wychowawczego dla cudzoziemców w danym miesiącu to "aktywność zawodowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc". Warunek ten nie dotyczy cudzoziemców wnioskujących o prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko będące obywatelem Polski lub "posiadające orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności".

Jak wspomnieliśmy wyżej - przepisy ustawy zaczęły obowiązywać z końcem września 2025 roku, ale nie wszystkie. Przepisy zmieniające system otrzymywania świadczeń na rzecz rodziny (czyli właśnie 800 plus) przez cudzoziemców wejdą w życie dopiero w przyszłym roku - dokładnie 1 lutego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie brać pod uwagę aktywność zawodową Ukraińców, którzy chcą pobierać świadczenie 800 plus w lutym 2026 roku. W przypadku pozostałych cudzoziemców kontrole mają ruszyć w czerwcu przyszłego roku. ZUS wyjaśniał, że weryfikacja aktywności zawodowej przeprowadzona będzie na podstawie danych gromadzonych przez zakład oraz "pozyskanych na podstawie wymiany danych z innymi instytucjami". Podkreślono, że cudzoziemiec będzie miał obowiązek dostarczenia dodatkowych dokumentów tylko w przypadku wątpliwości. ZUS aktywność zawodową obcokrajowców będzie sprawdzał co miesiąc i będzie istniała możliwość wstrzymania wypłaty świadczenia.

Ukraińskich uczniów jest więcej niż było

Ciężko więc twierdzić, że rzekome "zauważalne zmniejszenie" liczby ukraińskich uczniów w szkołach to efekt przepisów, które jeszcze nie obowiązują. A czy faktycznie tych uczniów jest mniej? O to zapytaliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej? Z danych, które Konkret24 otrzymał od MEN, wynika, że obecnie Ukraińców uczących się w polskich szkołach jest więcej niż w poprzednim roku szkolnym.

Według stanu na dzień 30 września 2025 r. w polskich szkołach uczy się 187 756 dzieci z Ukrainy. W roku szkolnym 2024/2025 było ich 182 684, natomiast w roku szkolnym 2023/2024 ukraińskich uczniów było 168 887.

Tak więc nie dość, że przepisy uzależniające otrzymywanie przez Ukraińców świadczenia 800 plus od aktywności zawodowej rodziców jeszcze nie obowiązują, to nie można też obecnie mówić o żadnym ubywaniu ze szkół ukraińskich uczniów.

Źródło: Konkret24