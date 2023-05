Od maja nowy podatek od sprzedaży w internecie? Nie, choć pewne zmiany będą  

Ponad 82 tys. wyświetleń ma wpis z 4 maja na twitterowym koncie o nazwie MottoDnia, które treść brzmi: "Ukochany Rząd Polaków od 1 maja 2023 wprowadził nowe przepisy podatkowe powodujące, ze wszystko co sprzedacie na Allegro, olx lub Vinted i osiągniecie z tego tytułu zysk to będziecie musieli zapłacić podatek dochodowy. Portale będą raportować sprzedaż do US. Cieszycie się?" (pisownia oryginalna).

Podatek dochodowy od sprzedaży istnieje od wielu lat

Popularny post sugeruje, że to obecny rząd wprowadził podatek od sprzedaży na internetowych platformach handlowych. Tymczasem zasady opodatkowania dochodów od sprzedaży są starsze niż pierwsza działająca w Polsce taka platforma - zostały opisane w ustawie z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 10 ustawy wymieniono 10 kategorii źródeł przychodów do opodatkowania, w tym:

To dotyczy też internetowych platform handlowych. Czyli nie zapłacimy podatku PIT, jeśli sprzedamy w internecie jakąś rzecz, którą mamy dłużej niż sześć miesięcy. Jak wynika z innych przepisów podatkowych, które przejrzeliśmy, a także z dostępnych poradników podatkowych i komentarzy do przepisów podatkowych, sprzedaż taka nie powinna mieć charakteru ciągłego i zorganizowanego a przedmioty wystawiane do sprzedaży na takiej platformie nie powinny być nabywane w celu odsprzedania. Chodzi o to, by sprzedaż na platformie internetowej nie była stałym źródłem zarobkowania, bo wtedy powinniśmy założyć działalność gospodarczą i rozliczać się z fiskusem.