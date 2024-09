"W Polsce przebywa 10 tys. amerykańskich żołnierzy utrzymywanych przez polskiego podatnika i żaden nie został wysłany do pomocy poszkodowanym w powodzi" - wpis z taką treścią zdobywa popularność w ostatnich dniach. Przeczą temu jednak relacje, jakie płyną z miejscowości dotkniętych powodzią.

Na południu Polski trwa walka ze skutkami powodzi. W nocy z poniedziałku na wtorek fala na Odrze dotarła do Cigacic w województwie lubuskim . Na kulminację fali przygotowuje się województwo zachodniopomorskie. Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, stany alarmowe przekroczone są w 21 miejscach, a ostrzegawcze w 13.

18 września jedno z kont w serwisie X opublikowało post , w którym autor napisał: "W Polsce przebywa 10tys amerykańskich żołnierzy utrzymywanych przez polskiego podatnika i żaden nie został wysłany do pomocy poszkodowanym w powodzi" (pisownia oryginalna).

Do wpisu dołączono nieco ponad dwuminutowe nagranie z wypowiedzią mężczyzny, który twierdzi: "(...) W Polsce na garnuszku polskiego podatnika, na twoim garnuszku, przebywa 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, których ty codziennie karmisz i płacisz im żołd. I żaden z tych żołnierzy nie został wysłany do pomocy tym starszym ludziom, schorowanym ludziom, którzy potrzebują w tej chwili tragedii pomocy. (...) Amerykańscy żołnierze są tylko i wyłącznie tutaj po to, żeby pilnować naszych złoży, na które oni mają chrapkę. I musicie sobie uświadomić, że jeżeli Polaków, Polskę spotkałaby jeszcze większa tragedia, nie pomoże nam nikt (...)". Nagranie zostało przekopiowane z TikToka - jest na nim logo tego serwisu i nazwa użytkownika.