Prezydent Andrzej Duda przedstawił swoją wizję: w Polsce będzie coraz więcej bogatych ludzi, którzy będą mieli swoje samoloty. Według danych ULC z ostatnich dziesięciu lat w rejestrze cywilnych samolotów przyrost nie był duży, choć systematyczny. Polacy najchętniej inwestują w samoloty ultralekkie.

Słowa Andrzeja Dudy na temat posiadania samolotów przez Polaków wywołały komentarze, dyskusje i falę memów w internecie. Przypomnijmy: 27 maja, w czasie kampanii do Parlamentu Europejskiego, prezydent spotkał się w Koninie na wiecu z mieszkańcami, namawiając do głosowania w eurowyborach na kandydata PiS Wojciecha Kolarskiego, jednocześnie sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP (nie uzyskał mandatu).

Podczas wystąpienia Andrzej Duda mówił o rozwoju Polski, o planach budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i w ogóle o konieczności budowy portów lotniczych, rysując przed Polakami niezwykle ambitne wizje. Powiedział też:

Jeżeli będziemy się rozwijali i będziemy coraz zamożniejsi, to coraz więcej ludzi nie tylko będzie chciało korzystać z transportu lotniczego, ale proszę państwa, będzie miało swoje samoloty. Tak, będziemy mieli coraz więcej bogatych ludzi w Polsce, którzy będą mieli swoje samoloty. Większe, mniejsze, swoje. Będą potrzebowali lotnisk, będą potrzebowali miejsc, gdzie te samoloty będą mogły być parkowane, przetrzymywane.

Wizję tę komentowali nie tylko politycy (np. premier Donald Tusk napisał w serwisie X: "Pan Prezydent dodaje skrzydeł. I to ile!"), ale też wielu internautów. "Samolot prawem, nie towarem! Czy już rozpoczęła się ogólnopolska budowa parkingów dla samolotów!" – stwierdził ironicznie jeden z autorów anonimowego konta. Inny, równie kpiąco, napisał: "Panie Duda, mówiąc o tych bogatych ludziach potrzebujących CPK dla swoich samolotów, ma pan na myśli Obajtka, żonę Morawieckiego, Glapińskiego, Bielana, Hofmana, Mateckiego, Sadurską, a może salcesonowego egzorcystę?".

Abstrahując od publicznej reakcji na wizję Andrzeja Dudy, postanowiliśmy sprawdzić, jak w rzeczywistości wygląda w Polsce sytuacja z prywatnymi samolotami. Czy w ciągu ostatnich lat przybyło w Polsce takich pojazdów, a jeśli tak – jaki to przyrost?

2013-2024: ultralekkich przybyło znacznie więcej niż pozostałych

Rejestr Cywilnych Statków Powietrznych w Polsce prowadzi prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC). Do takiego rejestru wpisuje się statki powietrzne (tej nazwy będziemy używać w dalszej części tekstu) należące bądź użytkowane przez obywateli polskich, polskie osoby prawne, polskie jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub przez cudzoziemców mających pobyt stały w naszym kraju. Do rejestru wpisywane są też niektóre państwowe i wojskowe statki powietrzne.

28 maja wysłaliśmy do Urzędu Lotnictwa Cywilnego prośbę o dane pokazujące, czy i jak w ostatnich 10 latach przybywało w Polsce prywatnych statków powietrznych: samolotów ultralekkich, śmigłowców, szybowców, motoszybowców i balonów. Chodziło nam więc tylko o statki powietrzne będące własnością osób fizycznych - zarówno te użytkowane przez osoby fizyczne (np. w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) na podstawie umowy leasingu z właścicielem (np. funduszem leasingowym), jak też w ramach innych form działalności (spółki prawa handlowego, inne jednostki jak np. fundacje, ale nie będące liniami lotniczymi). W pytaniu nie uwzględnialiśmy floty rejestrowanej w ramach linii lotniczych/przewodników czy np. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego czy TOPR/GOPR.

17 czerwca otrzymaliśmy z ULC zestawienia statków powietrznych lotnictwa ogólnego będących własnością prywatną. Obejmują stan liczbowy statków powietrznych w rejestrze i ewidencji Urzędu. Przy czym: - ewidencja statków powietrznych obejmuje pojazdy lżejsze, do 600 kg (SP ultralekkie), do których prowadzenia nie jest wymagana licencja, jedynie świadectwo kwalifikacji; to zarówno samoloty ultralekkie, jak i wiatrakowce, śmigłowce, szybowce; - rejestr cywilnych statków powietrznych dotyczy statków o większej masie, do których wymagane jest posiadanie licencji; to samoloty do 5700 kg, śmigłowce do 3175 kg, a także szybowce i balony.

Dane obejmują okres od 2013 roku do 31 maja 2024 roku – czyli pokazują również stan obecny (kryteria ULC do opracowania danych podajemy na końcu tekstu).

I tak: jeżeli chodzi o prywatne statki powietrzne ultralekkie, to w 2013 roku w ewidencji ULC było ich 201, a dziesięć lat później, czyli na koniec 2023 roku – 748. To daje ponadtrzykrotny przyrost. Lecz na koniec maja 2024 roku było ich już ewidencji nieco mniej, bo 729.

Natomiast jeśli chodzi o prywatne statki powietrzne ujęte w rejestrze ULC, to na koniec 2013 roku było ich łącznie 2175, a dziesięć lat później – 2976. W tym przypadku przyrost wynosi ok. 36 proc.

Na koniec maja w rejestrze ULC takich statków powietrznych było nieco więcej, bo 3045.

W rozbiciu na poszczególne typy statków powietrznych ujętych w rejestrze ULC, wygląda to następująco:

ULC przekazał nam też dane dotyczące rejestracji prywatnych balonów. W 2013 roku było ich w rejestrze 164 (w tym 14 było własnością aeroklubów/szkół pilotażu), a na koniec maja 2024 roku – 308 (do aeroklubów/szkół pilotażu należy 20).

ULC: najszybciej przybywa małych samolotów takich jak Tecnam, Cessna, Piper

Zapytaliśmy ULC, czy na podstawie samych liczby rejestracji można wnioskować o tym, czy w Polsce przybywa/ubywa prywatnych właścicieli wyżej wymienionych rodzajów statków powietrznych i jaka jest tendencja. W odpowiedzi Wydziału Komunikacji ULC czytamy: "Jeśli chodzi o rejestr cywilnych statków powietrznych, to obserwujemy od lat niewielki, ale systematyczny przyrost. Dotyczy to zarówno całkowitej liczby statków powietrznych użytkowanych w sektorze lotnictwa ogólnego, jak i poszczególnych kategorii wykazanych w tabeli – samolotów, śmigłowców, szybowców/motoszybowców oraz balonów".

ULC wyjaśnia, że jeśli chodzi o samoloty i śmigłowce, to kwestia użytku prywatnego albo użytku w celu prowadzenia regulowanej lotniczej działalności gospodarczej jest płynna, bo: "w ciągu roku zawieranych jest dużo umów dzierżawy/najmu między właścicielem a innym podmiotem, na podstawie których statek powietrzny będący dotychczas w użytkowaniu prywatnym może być wydzierżawiony do podmiotu prowadzącego szkolenia lub wykonującego loty widokowe czy inną działalność zarobkową, pozostając własnością prywatną osoby fizycznej, lub innego podmiotu wskazanego w art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo lotnicze".

W ostatnich latach w rejestrze cywilnych statków powietrznych najszybciej przybywa małych samolotów takich jak Tecnam, Cessna, Piper. Wśród zarejestrowanych typów samolotów dominują maszyny następujących producentów: Cessna (obecnie Textron, Inc.), Tecnam s.r.l., Piper Aircraft Inc. i Diamond Aicraft Industries.

Najwięcej śmigłowców rejestrowanych w ostatnich latach to te typu R44 i R66 amerykańskiego producenta Robinson Helicopter Company - stanowią niemal połowę wszystkich wpisanych do polskiego rejestru.

Natomiast jeśli chodzi o nowe rejestracje, największy potencjał wzrostu ULC widzi wśród samolotów ultralekkich, wiatrakowców ultralekkich i (w najmniejszym stopniu) śmigłowców ultralekkich.

"Obserwując przyrost floty lotnictwa ogólnego w okresie od 2013 do 2024 roku, wydaje się, że w nadchodzących miesiącach/latach powinniśmy odnotować kontynuację stabilnego wzrostu nowych rejestracji, jednak z uwagi na większe koszty zakupu oraz eksploatacji w porównaniu z lotnictwem 'ultralekkim' wykorzystywanym głównie do lotów prywatnych, sektor ten może być znacznie bardziej wrażliwy na np. na wzrosty kosztów eksploatacji oraz paliwa" – czytamy w otrzymanej odpowiedzi.

Warto zaznaczyć, że obywatele polscy lub polskie spółki mogą wpisać swój statek powietrzny do obcego rejestru, poza Polską, ale wówczas otrzymuje on znak przynależności państwowej inny niż "SP" – np. dla sprzętu rejestrowanego w Republice Czeskiej jest to "OK", w Niemczech "D", we Francji "F". Z tym że podmiot użytkujący statek powietrzny na obcych znakach na terenie Polski przez okres przekraczający trzy miesiące ma obowiązek zgłosić ten fakt prezesowi ULC.

Kryteria danych: W celu wyodrębnienia statków powietrznych lotnictwa ogólnego będących własnością prywatną ULC przygotował powyższe zestawienia w oparciu o kryteria:

1. samoloty wpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych: • samoloty lekkie oraz bardzo lekkie według przepisów w sprawie klasyfikacji statków powietrznych, tj. maksymalna masa do startu nie większa niż 5700 kg • niebędące w użytkowaniu przewoźników lotniczych (przewóz regularny i nieregularny) oraz w użytkowaniu jednostek realizujących zadania publiczne np. lotnictwo ratunkowe (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, TOPR, inne jednostki ratownicze) • samoloty użytkowane w aeroklubach i innych podmiotach prowadzących zarobkową działalność statutową, głównie szkoleniową zostały wyodrębnione w osobnej kolumnie (stanowią one własność prywatną, ale są użytkowane w celu innym niż loty prywatne) 2. śmigłowce wpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych: • małe: maksymalna masa do startu nie większa niż 3175 kg • pozostałe kryteria jak w przypadku samolotów 3. szybowce oraz motoszybowce wpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych: • wszystkie prywatne, będące własnością aeroklubów/szkół lotniczych w osobnej kolumnie 4. balony wpisane do rejestru cywilnych statków powietrznych: • wszystkie prywatne, będące własnością aeroklubów/szkół lotniczych w osobnej kolumnie 5. lotnictwo wyłączone z przepisów ustawy – Prawo lotnicze (tzw. ultralekkie – o maksymalnej masie do startu 600 kg): • samoloty ultralekkie • wiatrakowce ultralekkie • śmigłowce ultralekkie.

