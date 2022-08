Krowy we Włoszech padły, bo zaszczepiono je na "modną chorobę"? Przyczyna była inna

Autorka tweeta na potwierdzenie swoich słów załączyła niskiej jakości nagranie, które trwa niespełna dwie minuty. Osoba, która je sporządza, idzie przez pole i mija kilkadziesiąt krów leżących na popękanej od suszy ziemi. Cześć zwierząt nie rusza się, wyglądają na martwe; inne ledwo podnoszą łby, strzygą uszami lub bezskutecznie próbują się podnieść. W oddali widać część stada w zdecydowanie lepszej kondycji. Krowy pasą się na łące obok. Pomiędzy leżącymi zwierzętami przechodzą mężczyźni, rozmawiają po włosku. Wpis polubiło ponad 580 użytkowników Twittera, a ponad 390 podało go dalej. Nagranie wyświetlono 8,6 tys. razy.

Internautka sugeruje, że szczepionka na "modną chorobę" była przyczyną śmierci kilkudziesięciu sztuk bydła we Włoszech. "Włochy - niszczone jest wszystko aby zrobić 4 rewolucję Klausa Szwaba, brak żywności, sztuczna żywność, robactwo, braki i reglamentacje wszystkiego. Przychodzi weterynarz, szczepi zwierzęta przeciwko modnej chorobie, a potem wszystkie umierają. Utajane i bez rozgłosu" - czytamy w tweecie z 15 sierpnia 2022 roku (pisownia wszystkich wpisów oryginalna).

Umierające krowy łączone z teoriami spiskowymi

Autorka tweeta łączy martwe krowy z teorią spiskową o celowej kampanii mającej wywołać głód na świecie. Tymczasem to pandemia COVID-19 wywołała globalne zakłócenie łańcuchów dostaw, podobnie rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała problemy w handlu żywnością i zagrożenie kryzysem żywnościowym - Ukraina jest jednym z głównych eksporterów zboża na świecie. W tweecie pada nazwisko Klausa Schwaba, założyciela i prezesa Światowego Forum Ekonomicznego w Davos oraz autora książki "Czwarta rewolucja przemysłowa". W sieci krąży teoria spiskowa "wielkiego resetu", według której Schwab jest częścią światowej elity, która miała zaaranżować pandemię COVID-19, aby przejąć kontrolę nad globalną gospodarką.

Wcześniej, 12 sierpnia 20-sekundowy fragment tego nagrania opublikowała jedna z użytkowniczek serwisu Gloria.tv. "WŁOCHY – We włoskim Piemoncie doszło do 'tajemniczej' utraty żywego inwentarza. Czy wiesz, jak to się dzieje? Przychodzi weterynarz, szczepi zwierzęta przeciwko modnej chorobie, a potem wszystkie umierają" - czytamy w opisie nagrania.

"Straszne, co ci ludzie nie myślą, sami potem będą przez to głodować, żadnych szczepień na zwierzęta"; "Rolnictwo można bardzo łatwo zniszczyć. Serce pęka jak się widzi coś takiego"; "To samo bym z weterynarzem zrobił"; "Ciekawe dlaczego kill...de...Bill upiera się szczepić zwierzęta"; "Tam bydło u nas ryby i palą też lasy ...Niszczą matkę ziemię ..."; "mordowane bydło, drób u nas obecnie ryby

ku**a mać przerwać rządy psychopatów" - komentowali nagranie użytkownicy Twittera (wulgaryzmy ocenzurowane przez redakcję).