Północnokoreański dyktator o Joe Bidenie: "tchórz", "bandyta"? To zmanipulowane wideo

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un miał podczas przemówienia obrażać Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dowodem na to ma być krążący w sieci, popularny na TikToku film z fragmentem przemówienia. Ma ponad 2 mln odtworzeń, komentują go też polscy internauci.

Czytamy więc: "Joe Biden to słaby prezydent. Obraza dla Korei Północnej". I dalej: "To bandyta, który pozwolił spalić budynki. Trump i ja nadal mamy dobre relacje. Biden to tchórz. Bardziej martwi się koronawirusem i sprawia, że Ameryka jest słaba. Biden jest prawdziwym bandytą. Nie można nawet zrozumieć, co mówi. Jest niestabilny emocjonalnie".

Na wspomnianym koncie film miał ponad 2 mln odtworzeń. Ponad 250 tys. osób go polubiło, udostępniło - niemal 50 tys., a ponad 12 tys. skomentowało.

"Czy ktoś może potwierdzić tłumaczenie?"

"Niestety ma rację"; "Nigdy nie myślałem, że się z nim zgodzę"; "Biden jest pośmiewiskiem na całym świecie"; "Myślę, że przez najbliższe cztery lata będziemy mieć problem"; "Przynosi wstyd całemu krajowi"; "Powinniśmy mieć dobre stosunki z Koreą Północną" - w ten sposób internauci komentowali to, co zobaczyli.

Pod filmem rozgorzała jednak dyskusja w sprawie napisów z tłumaczeniem słów Kim Dzong Una. Część internautów pisała, że tłumaczenie jest poprawne, inni, że nie. Jeszcze inni informowali, że znają język koreański i że całe to tłumaczenie to bzdury. "Czy ktoś może potwierdzić tłumaczenie?"; "Czy on naprawdę tak powiedział, czy to żart?"; "Tak naprawdę te słowa nie padły, ale mam nadzieję, że kiedyś tak powie"; "Potrzebujemy tłumacza z koreańskiego. Kto chętny?"; "Te napisy mogą być kłamstwem"; "Mówię po koreańsku i mogę wam powiedzieć, że tłumaczenie w ogóle nie pasuje" - pisali.

Wideo dotarło także do Polski. Pojawiło się na jednym z polskojęzycznych kanałów na Twitterze. "Władze USA już tak upadły, że nawet dyktatorzy z trzeciego świata nazywają prezydenta USA psychicznie chorym idiotą. Co najgorsze, większość Amerykanów też tak myśli" - skomentowała osoba prowadząca to konto.