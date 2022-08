"Włoscy rolnicy również wyszli protestować"? Co pokazuje to nagranie

Użytkownicy mediów społecznościowych rozsyłają w ostatnich dniach kilkunastosekundowe nagranie, przekonując, że to strajk rolników. Przez pierwsze kilka sekund filmu widać ujęcie z drona pokazujące ustawione ciasno na drodze traktory. W tle słychać gwar i odgłosy klaksonów. Drugie ujęcie jest podobne, tyle że wykonano je w nocy. Traktory stoją na jakimś parkingu, wokoło nich spacerują ludzie. "Włoscy rolnicy również wyszli protestować. Tylko Polacy jak się okazuje są zadowoleni z działań obecnego rządu" - tak 2 sierpnia opisał to wideo jeden z użytkowników Twittera (pisownia oryginalna).

Wideo publikowali również internauci na innych platformach. "Rolnicy w Holandii? Nie! To włoscy rolnicy tez zaczeli swoje protesty!" - opisał je 30 lipca jeden z użytkowników Facebooka. Screen tweeta z kadrem filmu znaleźliśmy również w serwisie YouTube. Autor nagrania użył go jako ilustrację do opowieści z 1 sierpnia o protestach rolników we Włoszech. "Włoscy rolnicy w Piemoncie: 'Nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy rolnikami!'" - brzmiał opis filmu opublikowanego 6 sierpnia na Twitterze.

Polscy internauci podawali też dalej wiralowego anglojęzycznego tweeta z 29 lipca, który miał blisko 20 tys. polubień. "Włoscy rolnicy powstają również w Piemoncie: 'Nie jesteśmy niewolnikami, jesteśmy rolnikami!'. Następnie wieczorem impreza z udziałem wielu obywateli, jedzenie, piwo, muzyka i poświęcenie ciągników" - brzmiał post (tłum. red.)