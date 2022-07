Rolnicy w Holandii skonfiskowali prywatny odrzutowiec premiera? To jest inny samolot

Protestujący w Holandii rolnicy mieli ukraść odrzutowiec używany przez holenderskiego premiera Marka Rutte - twierdzą autorzy popularnych postów w mediach społecznościowych. Sprawdziliśmy, czy mają rację.

Niemal 25 tys. polubień i 6 tys. udostępnień ma angielskojęzyczny tweet z 9 lipca ze zdjęciem małego samolotu odrzutowego ciągniętego przez kierowcę traktora. "Pilne: Prywatny odrzutowiec używany głównie przez holenderskiego premiera Marka Rutte i innych urzędników skradziony z rządowego hangaru przez rozgniewanych rolników" - napisał autor wpisu. Post jest też popularny w polskim internecie. 10 lipca udostępnił go jeden z twitterowiczów, komentując: "Premier Holandii, Mark Rutte, jest bardzo zaangażowany w walkę o klimat. Rolnicy pomogli mu w tej walce, konfiskując jego prywatny odrzutowiec" (pisownia postów oryginalna). Tweet polubiono blisko 650 razy, prawie 250 użytkowników podało go dalej.

Wprowadzający w błąd post o tym, jakoby rolnicy zabrali odrzutowiec użytkowany przez premiera Holandii Foto: Twitter

"Rolnicy w Holandii dbają o CO2" Cytowany wyżej post w języku angielskim podawało też wielu innych polskich internautów. "Rolnik potrafi"; "To był zapewne jet zeroemisyjny"; "Rolnicy w Holandii dbają o CO2" - komentowali. "A on podobno rowerem jeździ, żeby śladu węglowego nie zostawiać... no coś podobnego, nie do wiary" - ironizował jeden z nich. Zrzuty ekranu popularnego posta krążą również na polskim Facebooku. "Dobre"; "prawidłowo"; "Teraz będzie dawał z buta" - komentowali internauci.

Protesty rolników w Holandii Video: Reuters

Nie Holandia tylko Afryka Część twitterowiczów pisała jednak, że opis dołączony do zdjęcia jest nieprawdziwy. "Fake news"; "Fejk. Od kiedy holenderskie samoloty mają rejestrację na N. To rejestracja z USA" - komentowali pod polskim tweetem. Jeden z użytkowników zamieścił link do Pond5 - internetowego banku zdjęć i wideo. Fotografia rozsyłana w sieci to stopklatka nagrania, na którym widać całą scenę holowania samolotu. Film opisano: "Odrzutowiec holowany przez traktor z hangaru na afrykańskim lotnisku - Lubumbashi, Demokratyczna Republika Konga". Został wgrany na stronę w marcu 2022 roku. W bazie Pond5 są również inne ujęcia holowania tego samolotu.

Film, z którego pochodzi kadr rozsyłany w sieci, nagrano na lotnisku w Kongu i jest dostępny w banku zdjęć i wideo Pond5 Foto: Pond5