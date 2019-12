Znowu może słuchać głosu męża na stacji metra, czyli piękna i prawdziwa historia

Pracownicy szybko zorientowali się, że Margaret to wdowa po zmarłym w 2007 roku aktorze Oswaldzie Laurensie, który od 1969 odczytywał kultowy dla Brytyjczyków komunikat na stacjach Północnej Linii metra. Jedną z nich jest stacja Embankment, która znajdowała się po drodze z domu do pracy Margaret.

W listopadzie 2012 do administracji londyńskiego metra zgłosiła się 65-letnia Margaret McCollum. Kobieta chciała dowiedzieć się, dlaczego komunikaty na stacjach Północnej Linii (Northern Line) od początku miesiąca zaczęły być odczytywane innym głosem niż do tej pory. Dodatkowo pytała o możliwość nagrania jej na płytę dotychczasowej wersji komunikatu.

Historia o powrocie starego głosu komunikatu "Mind the gap" ("Ostrożnie przy wsiadaniu", dosłownie z angielskiego: "Uważaj na lukę") nie jest nowa, ale w tym roku w okresie przedświątecznym wróciła ze sporą intensywnością. Wielu internautom wydała się jednak na tyle unikalna i trudna do uwierzenia, że wątpili w jej autentyczność. "Piękna historia. Sprawdzicie, czy prawdziwa?" - napisał jeden z naszych czytelników, oznaczając Konkret24 w komentarzu.

"Odkąd umarł, siadałam na stacji i czekałam na następny pociąg, żeby usłyszeć jego głos. 1 listopada go tam nie było. Byłam oszołomiona, kiedy nie usłyszałam Oswalda. Na moje pytanie odpowiedziano mi, że wprowadzono nowy, cyfrowy system, w który nie dało się wpasować jego głosu" - mówiła.

"Historia bardzo nas poruszyła"

Ówczesny dyrektor londyńskiego metra Nigel Holness, w marcu 2013 roku wspominał: "Wdowa po Oswaldzie Laurensie zwróciła się do Transport of London, aby sprawdzić, czy może zdobyć kopię nagrania kultowego komunikatu 'Mind the gap' odczytywanego przez jej męża od 40 lat". W tamtym czasie zapewnił także, że po reakcji pracowników metra na opowieść Margaret, postanowiono spróbować przywrócić głos Laurence'a na jedną ze stacji: