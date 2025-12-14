FAŁSZ

Bill Cosby, Zełenski i rezydencja w Nowym Jorku. Jak oni to połączyli

14 grudnia 2025, 15:16
Michał Istel
Konkret24
Ta historia wydaje się nieprawdopodobna. Ale dla tych, do których ją wymyślono, może być przekonująca - bo potwierdzi ich przekonania. Połączenie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, Billa Cosby'ego i Jeffreya Epsteina nie jest przypadkowe w tej kolejnej odsłonie rosyjskiej dezinformacji.

Willa na Florydzie, luksusowy hotel we francuskich Alpach, kopalnia platyny w Republice Południowej Afryki - to tylko niektóre dobra, które prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał rzekomo kupić ostatnio za grube miliony dolarów. Tych dolarów, które jego kraj otrzymuje w ramach międzynarodowej pomocy. Do tego dochodzą nieruchomości, które również w czasie wojny mieli nabyć jego bliscy - głównie żona i teściowa. Nikt nigdy tego nie potwierdził, bo tego typu przekazy były preparowane przez ośrodki rosyjskiej dezinformacji - i wielokrotnie weryfikowane przez dziennikarzy na świecie.

Ale ostatnio Rosjanie wprowadzili nowsze wątki. Na początku grudnia w mediach społecznościowych rozpowszechniano przekaz o tym, jakoby amerykański showman, komik i aktor Bill Cosby sprzedał Zełenskiemu swoją rezydencję w Nowym Jorku za niemal 30 mln dolarów. A - zacytujmy jeden z polskojęzycznych postów - "co ciekawe, po drugiej stronie ulicy od tego domu znajduje się inna rezydencja należąca do Jeffreya Epsteina, finansisty skazanego za handel ludźmi".

FAŁSZ
Fragmenty filmu, który stał się źródłem fałszywej historiix.com

Źródłem tych sensacji był artykuł i minutowe nagranie, które miał rzekomo opublikować portal Page Six należący do "New York Post". Narrator filmu twierdzi, że Zełenski miał kupić posiadłość w październiku 2025 roku, co - jak podkreśla - "zbiega się w czasie ze skandalem korupcyjnym na 100 milionów dolarów, w który zaangażowana była administracja" ukraińskiego prezydenta. Tak więc Zełenski miał kupić nieruchomość od kontrowersyjnego, skazywanego za przestępstwa seksualne showmana, a ponadto zakup mógł mieć coś wspólnego ze skandalem korupcyjnym - sugerują twórcy tej dezinformacyjnej kampanii. Nazwisko Epsteina jako byłego sąsiada Cosby'ego ma zapewne dodatkowo wzmocnić mroczny obraz prezydenta Ukrainy. Korupcja, handel ludźmi, przestępstwa seksualne - z tym Kreml próbuje bowiem "skleić" Zełenskiego.

Miliony wyświetleń, także w polskiej sieci

Autorzy wpisów w mediach społecznościowych - często znani z rozpowszechniania prorosyjskich i antyukraińskich treści, także w Polsce - podkreślali właśnie te wątki, publikując nagranie o rzekomym nabytku Zełenskiego.

"88-letni showman Bill Cosby, oskarżony o napaści seksualne i gwałty dokonane na ponad 60 kobiet, sprzedał swoją nowojorską rezydencję... Zełenskiemu! Sprzedaż nastąpiła w październiku za pośrednictwem zagranicznej firmy Zełenskiego, Film Heritage, na krótko przed poważnym skandalem korupcyjnym na Ukrainie, w który zamieszani byli bliscy współpracownicy prezydenta Ukrainy" (pisownia oryginalna) - brzmi jeden z polskich wpisów w serwisie X. Osiągnął ogromne zasięgi: w ciągu zaledwie trzech dni wyświetliło go ponad milion użytkowników.

FAŁSZ
Polski wpis z fałszywym przekazemx.com

Ale przekaz był masowo rozpowszechniany także za granicą. W mediach społecznościowych można znaleźć wpisy o rzekomej transakcji m.in. po angielsku, węgiersku, rumuńsku, hiszpańsku, no i oczywiście po rosyjsku.

FAŁSZ
Posty zbudowane na rosyjskiej fałszywce krążyły masowo między innymi w anglojęzycznej sieci x.com, facebook.com

Znany schemat: fałszywa strona, inna firma i rosyjski ślad

O sprzedaży Zełenskiemu posiadłości Cosby'ego według internautów miał poinformować dziennik "New York Post". I rzeczywiście, artykuł o sprzedaży nieruchomości komika za 28 mld dolarów opublikowano tam 17 listopada 2025 roku, ale nie ma w nim ani słowa o kupującym, a tym bardziej o Wołodymyrze Zełenskim.

Czytaj więcej: Wzlot i upadek Billa Cosby'ego

Bill Cosby był de facto zmuszony do sprzedaży swojej siedmiopiętrowej rezydencji, ponieważ już wcześniej wszczęto postępowanie egzekucyjne. Aktor wraz z żoną mieli nie tylko nie spłacać zaciągniętych pożyczek, ale też zalegać z opłaceniem podatku od nieruchomości kupionej w 1987 roku, gdy Cosby był u szczytu kariery. Jego obecna trudna sytuacja finansowa jest związana z wieloma procesami, w których kilkadziesiąt kobiet oskarżyło go o przestępstwa seksualne. W 2018 roku został uznany winnym gwałtu i do 2021 roku siedział w więzieniu.

Bill Cosby wchodzi do budynku sąduTRACIE VAN AUKEN/PAP/EPA

O ile więc Amerykanin rzeczywiście sprzedał swoją posiadłość, to kupującym na pewno nie był Wołodymyr Zełenski. Jak ustalił serwis BBC, nieruchomość nabyła firma Seven Manor Holding, a nie Film Heritage, jak podaje dezinformacyjny przekaz. Ponadto strona, na której opublikowano tekst o Cosby'm i Zełenskim - Pagesix.now - została stworzona na początku grudnia 2025 roku i podszywa się pod witrynę Pagesix.com. Tam "New York Post" publikuje newsy o celebrytach. Na spreparowanym filmie również nielegalnie użyto logotypu i czcionki portalu.

FAŁSZ
Strona pagesix.now podszywała się pod prawdziwy portal należący do "New York Post"pagesix.now

Sposób wykreowania i rozpowszechniania tego fake newsa wskazuje na rosyjską grupę Storm-1516 odpowiedzialną za wiele podobnych treści. Jak powiedział BBC ekspert ds. sieciowej dezinformacji Darren Linvill z amerykańskiego Uniwersytetu Clemson, do tej grupy prowadzą co najmniej cztery tropy: - fałszywa historia o bardzo drogim zakupie Wołodymyra Zełenskiego; - wykorzystanie znanego nazwiska: Billa Cosby'ego; - stworzenie fałszywego portalu; - promocja przez konkretnych influencerów, którzy - zdaniem Linvilla - otrzymują wynagrodzenie za powielanie podsyłanych przekazów.

Kolejny fejk Storm-1516, kolejny o Zełenskim

Fałszywe historie kolportowane przez rosyjską grupę Storm-1516 opisywaliśmy także w Konkret24, m.in. kiedy próbowała ona wpływać na wynik wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku.

CZYTAJ W KONKRET24: Fałszywe ofiary, zmyślone zdarzenia. Grupa Storm-1516 manipuluje wyborcami w USA

Niejednokrotnie weryfikowaliśmy też rzekome doniesienia o nieruchomościach czy luksusowych przedmiotach, które w trakcie wojny mieli nabyć Wołodymyr Zełenski, jego żona lub jego teściowa. W każdym przypadku podstawowy cel takiej dezinformacji jest jeden: wtłoczyć do głowy odbiorcom, że prezydent Ukrainy jest uwikłany w korupcję i wykorzystuje środki pomocowe do swoich prywatnych celów. To ma wywoływać w nich niechęć do dalszego wysyłania pomocy na Ukrainę przez ich kraje.

Taki przekaz działa szczególnie na wielu Amerykanów przeciwnych dalszemu wspieraniu Ukrainy przez ich kraj. A dodanie do tych fałszywych informacji kolejnych - o rzekomych związkach Zełenskiego z osobami, które w USA kojarzą się już tylko z przestępstwami seksualnymi, może na nich jeszcze mocniej podziałać. Dlatego, choć te kolejne fake newsy o drogich zakupach Zełenskiego za miliony dolarów mogą się wydawać infantylne - są przemyślane i nieprzypadkowo takie fałszywki są przygotowywane w języku angielskim i rozpowszechniane w anglojęzycznym internecie. Zbudowana na nich kampania dezinformacyjna przynosi realne, poważne skutki.

Michał Istel

Źródło zdjęcia głównego: CHRISTOPHE ENA / POOL, TRACIE VAN AUKEN/PAP/EPA

Wołodymyr ZełenskiUSADezinformacjaFake News
