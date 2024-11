Brytyjczycy "gotowi do walki z Putinem w Europie Wschodniej"? Co powiedział generał

"Ogłaszają wojnę na nie swojej ziemi", "niech walczą u siebie, jak miła im wojna" - komentują internauci doniesienia o tym, że brytyjski generał miał oświadczyć: "jesteśmy gotowi walczyć z Putinem w Europie Wschodniej". Wielu zrozumiało to jako gotowość do rozpoczęcia wojny w tej części Europy. Wyjaśniamy prawdziwy kontekst wypowiedzi brytyjskiego wojskowego.

Napięcie polityczne między Rosją a Wielką Brytanią wykorzystują w sieci twórcy prokremlowskiej dezinformacji, wzmacniając poczucie zagrożenia rozszerzeniem wojny poza Ukrainę. Jednym z przykładów jest niedawna wypowiedź w Izbie Gmin wysokiego rangą dowódcy brytyjskich sił zbrojnych. Skrót deklaracji, którą tam wygłosił, trafił na czołówki serwisów - a brak kontekstu spowodował, że podawano to dalej jako groźbę rychłej wojny w Europie Wschodniej. W polskich mediach społecznościowych wykorzystano do tego zrzut ekranu początku artykułu ze strony prawicowego tygodnika "Do Rzeczy", opublikowanego 21 listopada 2024 roku. Tytuł brzmiał: "Zastępca szefa brytyjskiej armii ogłosił gotowość do wojny z Rosją w Europie Wschodniej". Tekst zilustrowano zdjęciem generała Roba Magowana, zastępcy szefa sztabu obrony w brytyjskim resorcie obrony. W leadzie czytamy: "Jesteśmy gotowi walczyć z Putinem w Europie Wschodniej – oświadczył Rob Magowan, wysoki rangą dowódca brytyjskich sił zbrojnych". "Niech walczą u siebie w Londynie" - skomentowano ten screen w poście opublikowanym tego samego dnia w serwisie X na profilu warszawskiego okręgu Konfederacji Korony Polskiej. Ten post wyświetlono ponad 123 tys. razy; w kolejnym zalinkowano do wspomnianego artykułu.