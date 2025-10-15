Bojownicy Hamasu "witani w Gazie jak bohaterowie"? Co to za film

Czy po zawarciu porozumienia pokojowego między Izraelem a Hamasem palestyńscy bojownicy wrócili do Strefy Gazy w pełnym rynsztunku? Czy byli witani jak bohaterowie? Wyjaśniamy, co widać na nagraniu krążącym teraz w mediach społecznościowych.

"Bojownicy Hamas triumfalnie powracają do Gazy, a palestyńskie dzieci biegną za nimi, witając ich jak bohaterów" - napisał 12 października na platformie X polski internauta. Do wpisu załączył kilkunastosekundowe nagranie, na którym widać gęsto zabudowaną, zatłoczoną ulicę. Jednak stojące przy niej budynki są zniszczone - spalone, jeden jest kompletnie zrujnowany, na ziemi leży gruz. Ulicą jedzie kolumna białych samochodów, głośno trąbiąc klaksonami. W pojazdach siedzą lub stoją uzbrojeni ludzie w mundurach, hełmach i kominiarkach; łącznie to pięć pojazdów z kilkudziesięcioma wojskowymi/bojownikami. Część z nich trzyma zielone flagi, niektórzy mają zielone opaski zawiązane na czołach. Wojskowych pozdrawiają licznie zgromadzeni przechodnie, a za pikapami biegnie tłum dzieci. To samo nagranie, z podobnym opisem, zostało 13 października opublikowane na Facebooku.

FAŁSZ Wpis o bojownikach Hamasu, którzy rzekomo powracają do Gazy po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni

"Jeśli projekt dwóch państw nie zostanie zrealizowany, to te dzieci (z których każde zamiast chodzić do szkoły spędziło setki nocy pod bombardowaniami i straciło kogoś z bliskich) za 10 lat chwycą za broń i będą mścić się na Izraelu" - komentuje nagranie autor wpisu i dodaje, że to, czy wojna się "zakończy czy będzie trwała w nieskończoność, zależy teraz od garstki polityków".

Post ten nawiązuje do porozumienia pokojowego, jakie władze Izraela zawarły z palestyńskim Hamasem w Strefie Gazy. O zawarciu tego porozumienia poinformował amerykański prezydent Donald Trump w nocy z 8 na 9 października. Po zatwierdzeniu przez izraelski rząd w piątek 9 października plan wszedł w życie, doszło do zawieszenia broni i wycofania sił izraelskich na ustalone pozycje. W poniedziałek 13 października Hamas zwolnił ostatnich 20 izraelskich zakładników, a w zamian zwolnieni zostali palestyńscy więźniowie przebywający w izraelskich więzieniach - ok. 2 tys. osób, w tym 250 bojowników Hamasu i przywódcy tej organizacji. Część z nich miała od razu trafić do Egiptu. 13 października Donald Trump i przedstawiciele Kataru, Egiptu oraz Turcji podpisali plan pokojowy dla Strefy Gazy.

Post z nagraniem ulicy ze Strefy Gazy wygenerował ponad 200 tys. wyświetleń. "No mają chłopy nad czym triumfować, nie ma co"; "Gdzie byli ci bohaterowie wcześniej?"; "Skąd oni wracają? Schronili się zostawiając dzieci?" - komentują internauci, sądząc, że to sceny uchwycone po zawarciu ostatniego porozumienia. Jednak inni podważają aktualność filmu, pytając, kiedy został nagrany.

Wyjaśniamy.

To było kilka miesięcy wcześniej

Nagranie na platformie X zamieścił internauta, który znany jest z rozpowszechniania fake newsów. Wyjaśnialiśmy w Konkret24 publikowane przez niego nieprawdy. A ten film pochodzi co najmniej ze stycznia 2025 roku, nie może więc przedstawiać aktualnych scen powrotu bojowników Hamasu do Gazy.

Oryginalne nagranie - dużo lepszej jakości - znaleźliśmy opublikowane 25 stycznia tego roku na facebookowym profilu palestyńskiego oddziału stacji Al Jazeera; w prawym górnym rogu widać logo stacji, po lewej stronie jest wymieniony autor nagrania (Osama Al-Arbid). Film zatytułowano: "Hołd dla bojowników podczas przekazywania [izraelskich] zakładniczek". Ta sama informacja jest w opisie filmu. Później na filmie pojawia się informacja, że powstał w "północnej Gazie".

Napis na nagraniu, które zamieszczono teraz na X, jest nieco inny: "Palestynka pozdrawia bojowników, gdy ci przygotowują się do przekazania drugiej grupy izraelskich więźniów".

Do uwolnienia izraelskich kobiet więzionych przez Hamas doszło podczas zawieszenia broni w Strefie Gazy, do którego doszło 19 stycznia. 25 stycznia wolność odzyskały cztery izraelskie żołnierki. Tamto zawieszeni broni Izrael zerwał po dwóch miesiącach.

W ciągu dwóch lat konfliktu w Strefie Gazy zginęło co najmniej ok. 67 tys. osób.

Palestyńscy więźniowie, którzy zostali w ostatnich dniach zwolnieni z izraelskich więzień, byli przewożeni na teren Strefy Gazy w autobusach Czerwonego Krzyża/Czerwonego Półksiężyca - co widać na nagraniach np. agencji Reutera. Tam rzeczywiście byli entuzjastycznie witani przez miejscową ludność.

Palestyńscy więźniowie zwolnieni z więzień w Izraelu wracają do Chan Junus 13 października 2025 roku Reuters

Źródło: Konkret24