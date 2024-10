Teksas zakazał wnoszenia tęczowych flag do szkół? Nie, to "skradziona satyra"

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

W polskiej sieci krąży mem, na którym napisano, że amerykański stan Teksas "uznaje wniesienie flagi dumy do klasy za przestępstwo". Flaga dumy to inna nazwa tęczowej flagi kojarzonej z osobami LGBTQ+. Tę informację opatrzono zdjęciami dwóch dziewczyn w koszulkach z nazwą stanu i jednej trzymającej tęczową flagę. Pod spodem umieszczono kadr z filmu "Kiler", na którym Stefan "Siara" Siarzewski grany przez Janusza Rewińskiego mówi: "Jak ty mnie zaimponowałeś w tej chwili". Jeden z wpisów w serwisie X, w którym zamieszczono mema, wyświetliło ponad 130 tysięcy osób.

Tego samego mema można znaleźć także na stronach do zamieszczania tego typu treści, takich jak Kwejk.pl czy JBZD.com.pl. Zarówno w tych serwisach, jak i w mediach społecznościowych, większość komentujących uwierzyła w informację pokazaną na memie i wyrażała swoją opinię na temat tej rzekomej, nowej regulacji w Teksasie. "No i krok we właściwym kierunku"; "Brawo Texas!"; "Szacun dla nich"; "I to waszym zdaniem nie jest cenzura?"; "A w USA nie ma czasami wolności słowa?"; "I to jest ta wasza wolność?" - pisali internauci (pisownia wpisów oryginalna).