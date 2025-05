Pożar kościoła w Walii. Internauci winią migrantów, policja dementuje 

Pokazujemy, co jest prawdą, a co fałszem

Jeden z polskich wpisów z 27 kwietnia, do którego załączono to nagranie, głosi: "Kościół w Walii został podpalony przez dwóch pakistańskich migrantów".

W wyniku pożaru zniszczona kaplica. Nieczynna

Aresztowano dwóch nastolatków - z Walii

Jednak wbrew temu, co napisał Alex Jones - a za nim powtarzali m.in. polscy internauci - podejrzanymi w sprawie wcale nie są Pakistańczycy czy inni migranci. O tym Policja Południowej Walii poinformowała już 27 kwietnia w mediach społecznościowych, a potem 28 kwietnia w komunikacie na swojej stronie. W związku z pożarem w Port Talbot pod zarzutem podpalenia aresztowanych zostało dwóch nastoletnich chłopców - obaj to mieszkańcy hrabstwa Neath Port Talbot (Port Talbot to jeden z dwóch głównych ośrodków miejskich hrabstwa). Jeden ma 14, drugi 15 lat. Starszy mieszka we wsi Bryn położonej niecałe 10 kilometrów od miasta, młodszy w dzielnicy Port Talbot - Sandfields.