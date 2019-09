Odtworzyli głos szefa firmy. Wyłudzili 243 tys. dolarów

Pierwszym opisanym, ale prawdopodobnie nie pierwszym w ogóle. Według firmy technologicznej Symantec, w tym roku już trzy duże firmy stały się ofiarami oszustów, wykorzystujących technologię deepfake do manipulacji dźwiękiem. W jednym z przypadków, jak podaje "Financial Times", firma przelała 10 mln dolarów przestępcom , którzy wykorzystując sztuczną inteligencję, udawali przez telefon jednego z dyrektorów firmy.

Jak relacjonuje "The Wall Street Journal" , rozmówca poprosił o pilny przelew 243 tys. dolarów na konto węgierskiego partnera. Naciskał na pośpiech. Prosił, by pieniądze zostały przelane w ciągu godziny. Obiecywał, że firma szybko dostanie zwrot przelanych pieniędzy.

Deepfake to w największym skrócie fałszywka, do stworzenia której wykorzystano sztuczną inteligencję. W bardziej skomplikowanym tłumaczeniu to rozwiązanie opierające się na algorytmach tzw. generative adversarial networks (GAN), bazujących na dwóch sieciach. Jedna identyfikuje, analizuje i uczy się schematów w zbiorach danych. Na przykład cech powtarzających się w nagraniach dźwiękowych - intonacji, wady wymowy - tak, by móc odtworzyć np. wypowiedź celebryty brzmiącą jak autentyczna. Drugi element GAN porównuje prawdziwe i fałszywe materiały i sprawdza, czy efekt brzmi realistycznie. Jeśli nie, model robiony jest tak długo, aż zostanie uznany za realistyczny. O technologiach deepfake mówiło się dotychczas głównie w odniesieniu do materiałów wideo.

Podejrzanych brak

Według relacji Ruedigera Kirscha, eksperta firmy ubezpieczeniowej, która wypłaciła odszkodowanie poszkodowanemu przedsiębiorstwu, pieniądze, które trafiły na węgierskie konto zostały później przelane na rachunek w Meksyku. - Służby zajmujące się sprawą nie zidentyfikowały żadnych podejrzanych - mówi Kirsch, cytowany przez WSJ.

Według eksperta, przestępcy wykorzystali oprogramowanie sztucznie generujące głos. Nie jest jasne, w jaki sposób przeprowadzili atak - czy korzystali z przygotowanych wcześniej nagrań, czy stosowali narzędzie zmieniające głos "na żywo".

WSJ zwraca uwagę, że przestępcy mogli zmontować fragmenty autentycznych nagrań głosu prezesa firmy. Wykorzystanie tej techniki zostało zaprezentowane m.in. na ubiegłorocznej konferencji Black Hat. Naukowcy pokazali wówczas, że już dostępne narzędzia dają możliwość zrekonstruowania głosu dowolnej osoby, by przełamać zabezpieczenie identyfikacji głosowej wykorzystywanej np. przez banki. Ich zdaniem, dla takich zabezpieczeń, jakość dźwięku nie musi być idealna, by je oszukać. Udowodnili, że są w stanie takiego oszustwa dokonać w 10 minut.

Sztuczna inteligencja

Nad możliwością tworzenia wypowiedzi, które nie padły, pracowała m.in. firma Adobe. Na jednej z konferencji w 2016 r. zaprezentowała VoCo, oprogramowanie, któremu wystarczy 20 minut nagrania głosu, by stworzyć jakąkolwiek nową wypowiedź danej osoby na dowolny temat, jakiejkolwiek długości. Prezentacja wzbudziła zachwyt możliwościami, ale i obawy o etyczność takich rozwiązań. Do sierpnia 2019 r. nie ma informacji, by zostało ono wprowadzone na rynek.