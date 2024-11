Przezroczyste, ultracienkie smartfony z Chin? Wyjaśniamy

Setki tysięcy wyświetleń w mediach społecznościowych - polskich i zagranicznych - generuje film prezentujący przezroczyste smartfony lub takie, które można zwijać. Sprzęt ten ma już być rzekomo produkowany w Chinach. Jednak nagranie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością.

Publikowany w sieci film przedstawia dość futurystycznie wyglądające smartfony: niektóre są przezroczyste, inne cienkie jak kartka papieru i elastyczne, więc można je zwinąć w rulon. Oprogramowanie telefonów jest w języku chińskim, dlatego część publikujących filmik twierdzi, że są to najnowsze modele pochodzące od chińskich producentów smartfonów, które wkrótce mają wejść na rynek.

W wielu wpisach z tym filmikiem można zauważyć cechę wspólną. Na kontach, które wcześniej zamieszczały już nieprawdziwe informacje, pisano, że smartfony widoczne na nagraniu są dowodem na rozwój Chin i chińskiej technologii, która przegania lub przegoniła Europę lub szerzej: Zachód. W tym kontekście często dodawano antyunijne komentarze sugerujące, że regulacje wprowadzane przez Unię Europejską spowalniają rozwój naszego kontynentu i tym samym zwiększają dystans między Europą a Chinami.

"To są nowe telefony, które wkrótce wejdą na rynek... Technologia zachodnia jest o lata świetlne do tylu" - czytamy w poście z 7 października na anonimowym koncie w serwisie X, który do tej pory wyświetliło ponad milion użytkowników (pisownia wszystkich wpisów oryginalna). "- Chiny się rozwijają o wiele szybciej. - Ale my zakazali alkotupki…" - również 7 października skomentował to nagranie Sebastian Ross, były kandydat Konfederacji w wyborach do europarlamentu (460 tys. wyświetleń). "W Chinach odpuścili sobie mocowanie nakrętek przy plastikowych butelkach. Podobnie jak badanie krzywizny bananów. Zacofana Europa za to walczy o klimat" - napisał 30 października Marek Kuna, były doradca społeczny posła PiS Przemysława Czarka (410 tys. wyświetleń).

Film krąży również w mediach społecznościowych za granicą. Na Facebooku, X, Instagramie czy TikToku można znaleźć wpisy m.in. po angielsku, hiszpańsku, portugalsku, tajsku, persku czy chińsku. Niektóre z nich, zwłaszcza te na TikToku, mają po kilkadziesiąt albo nawet kilkaset tysięcy wyświetleń.

Te zachwyty chińską technologią są na wyrost. Pokazane na nagraniu smartfony nie istnieją.

Ekspert: wizja artystyczna wprowadzająca

Popularny w sieci filmik przesłaliśmy do Jana Rybczyńskiego z portalu gsmonline.pl zajmującego się nowymi technologiami. Nie ma wątpliwości i tłumaczy:

PRAWDA Film nie przedstawia prawdziwych prototypów, jest stworzony na bazie grafiki komputerowej. Jest ciekawy jako wizja artystyczna, ale opis wprowadza w błąd.

Rzeczywiście poprzez wyszukiwanie klatek z nagrania w wyszukiwarce Google Grafika można trafić na oryginalne miejsce opublikowania filmiku. Pojawił się on 2 czerwca 2023 roku na instagramowym koncie hinduskiej firmy produkującej folie, która co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych ciekawe materiały mające przyciągnąć uwagę internautów. Nagranie nosi tytuł "Przyszłość smartfonów" - zaznaczono, że ma ono wyłącznie charakter poglądowy.

Choć film powstał ponad rok temu, nic się nie zmieniło: ma charakter poglądowy. Jan Rybczyński wyjaśnia, że na rynku ani nie ma przezroczystych smartfonów, ani nie mają one "wkrótce wejść na rynek", jak zapewniają niektórzy internauci. "Również na targach [branżowych] nie było tego typu prototypów" - dodaje ekspert. "Oprócz wyzwań technologicznych z tym związanych, byłoby to po prostu niepraktyczne rozwiązanie. Najbliższe technologicznie do tego pomysłu są przejrzyste ekrany wykorzystane w prototypie okularów do rozszerzonej rzeczywistości Meta Orion oraz prototyp laptopa Lenovo Project Crystal. Jest to jednak zbyt droga technologia, aby trafiła do konsumentów w najbliższym czasie. Jeden prototyp okularów Orion kosztował [firmę] Meta około 10 tysięcy dolarów i właśnie ekrany stanowiły największą część tego kosztu. W przypadku smartfonów przejrzyste ekrany nie mają uzasadnienia. Jedynym zastosowaniem przejrzystych ekranów mogą być wspomniane okulary i inne interfejsy do rozszerzonej rzeczywistości" - tłumaczy.

Do podobnych wniosków doszli w marcu 2024 roku dziennikarze branżowego portalu Phonearea.com. W swoim artykule na temat koncepcji przezroczystych smartfonów stwierdzili, że byłyby one "niepraktyczne". Z jednej strony, na takim ekranie użytkownik byłby rozpraszany przez tło i własną dłoń widoczną pod wyświetlanymi treściami, a po drugie, ekran musiałby być przezroczysty z obu stron. Inne osoby mogłyby więc widzieć, co przeglądają użytkownicy, a to - zdaniem autorów tekstu - budziłoby obawy związane z prywatnością.

Elastyczne ekrany są, ale inaczej używane

Inaczej jest z drugim typem smartfonów pokazanym na popularnym filmiku: posiadających elastyczne ekrany. Po pierwsze, jak tłumaczy Jan Rybczyński, nie są one żadną nowością, ponieważ funkcjonują na rynku już od wielu lat. Po drugie nie wyglądają tak jak na komputerowej animacji, ponieważ wykorzystuje się je głównie w składanych smartfonach, które nie są aż tak giętkie.

"Pierwsze dostępne dla konsumentów składane smartfony wyprodukował Samsung w postaci modeli Fold i Flip w 2019 roku. Powstały również rozmaite prototypy, które wykorzystują tę technologię podobnie jak na popularnym wideo. Najbliżej tego konceptu jest prototyp telefonu Motoroli, który można nosić na ręku niczym bransoletę. Są też prototypy z rozwijanym ekranem, np. Tecno Phantom Concept" - komentuje ekspert. Nie jest to więc dowód wyłącznie chińskiego zaawansowania technologicznego, ponieważ podobne rozwiązania stosują firmy z Korei Południowej czy Stanów Zjednoczonych. Tu należy zaznaczyć, że Motorola Mobility odpowiadająca za telefon-bransoletkę należy chińskiego koncernu Lenovo.

"Wpis internauty miał prawdopodobnie na celu zdobyć popularność przez tzw. clickbait, a więc przyjął formę przyciągającego uwagę, budzącego kontrowersję oszustwa" - konkluduje Jan Rybczyński: A dodatkowo w tym przypadku niektórzy autorzy starali się wykorzystać to oszustwo do wychwalania chińskiego rozwoju i krytyki Zachodu.

Źródło: Konkret24