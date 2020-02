Koronawirus na tle innych epidemii. Jak szybko postępują?

Mimo że koronawirus SARS-CoV-2 zaraził w swoim początkowym okresie więcej osób niż np. SARS czy MERS, nie ma najwyższego wskaźnika śmiertelności. Prezentujemy tempo rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa w porównaniu z trzema innymi epidemiami.

Już ponad 81 tys. osób na świecie zostało zarażonych koronawirusem SARS-CoV-2. Mimo wzrostu liczby zachorowań w kolejnych krajach, większość zakażonych i zmarłych to wciąż obywatele Chin. Według danych z 26 lutego stanowili oni 96 proc. wszystkich zarażonych i 98 proc. ofiar śmiertelnych. We wtorek, 25 lutego, gwałtownie wzrosła liczba zarażonych w Korei Południowej - to drugi kraj, gdzie zagrożenie rozprzestrzeniania się wirusa jest największe. Ciężka sytuacja panuje także w Iranie i we Włoszech, gdzie do 26 lutego odnotowano odpowiednio 19 i 10 ofiar śmiertelnych.

Koronawirus we Włoszech. W kraju wyznaczono "czerwone strefy" Video: Natalia Treder / Fakty w Południe

By pokazać tempo rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2, porównaliśmy rozwój tej epidemii z trzema innymi, które równie mocno dotknęły w XXI wieku różne rejony świata. Na przełomie 2002 i 2003 roku w Hongkongu wybuchła epidemia wirusa SARS (severe acute respiratory syndrome), czyli ciężkiego ostrego zespołu oddechowego. Co najmniej dwie cechy tamtego zagrożenia prowokują porównania z najnowszym koronawirusem: głównym ogniskiem choroby były Chiny, a zarażenie objawiało się u pacjentów gorączką, kaszlem i dusznością. Epidemia wirusa świńskiej grypy A/H1N1 rozpoczęła się w 2009 roku w Meksyku - dotknęła nie tylko trzodę, ale i ludzi. Jej śmiertelność nie przekroczyła 1 proc. Choroba przypominała objawami grypę sezonową - zarażeni mieli gorączkę, bóle mięśni, katar, niekiedy występowały także biegunka i wymioty. W maju 2015 roku pojawiła się epidemia wirusa MERS (middle east respiratory syndrome), który zaatakował mieszkańców Korei Południowej. Objawy zarażenia się tym wirusem również przypominały obecne objawy koronawirusa, ponieważ chorzy skarżyli się na gorączkę powyżej 38 st. C, kaszel, krótki oddech i duszność, a choroba mogła doprowadzić do zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. Z powodu braku porównywalnych danych w naszym zestawieniu nie uwzględniliśmy epidemii wirusa Ebola, który rozprzestrzeniał się od początku 2014 roku w krajach Afryki Zachodniej, m.in. Gwinei, Mali i Liberii. Wirus wywoływał gorączkę krwotoczną. Wysoka śmiertelność spowodowała, że do zakończenia "sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym" przez WHO w marcu 2016 roku Ebola zdążyła zabić ponad 11 tys. osób, co stanowiło prawie 40 proc. wszystkich zarażonych. Od tego czasu lokalne epidemie Eboli wybuchały jeszcze dwukrotnie w Demokratycznej Republice Konga - pierwsza między majem a lipcem 2018 roku, kolejna miesiąc później i do dziś nie została opanowana.

Rozwój epidemii koronowirusa w pierwszych 36 dniach na tle innych epidemii Video: tvn24.pl

Analiza 36 dni Aby ustalić, w jakim tempie rozwijały się epidemie, porównaliśmy dane dzienne o liczbach chorych i zmarłych w wyniku zarażenia udostępniane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jako pierwszy dzień analizy braliśmy datę publikacji pierwszego raportu lub komunikatu WHO o skali danej epidemii. W przypadku wirusa MERS w Korei Południowej posłużyliśmy się danymi koreańskiego ministerstwa zdrowia i opieki społecznej, które na bieżąco monitorowało rozwój epidemii w swoim kraju. Pierwszy raport dotyczący koronawirusa SARS-CoV-2 pojawił się 21 stycznia 2020 roku. Od tego dnia do 24 lutego - gdy sporządziliśmy nasze opracowanie - minęło 36 dni. Ten sam okres przeanalizowaliśmy również w przypadku trzech innych epidemii. Jak pokazuje wykres, w porównaniu do świńskiej grypy, SARS i MERS choroba powodowana przez koronawirus rozprzestrzenia się najszybciej w analizowanym okresie. W ciągu 36 dni od pierwszej publikacji raportu WHO liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 79 tys. (od 282 do 79 331 osób). Dla porównania: w przypadku świńskiej grypy było to 15 tys. (od 25 do 15 510 osób), SARS - 3,7 tys. (od 167 do 3861 osób), a zarażonych wirusem MERS w Korei Południowej przybyło w tym czasie 75 (od 2 do 77 osób).

Nowe przypadki i wyzdrowienia z zarażenia nowym koronawirusem Foto: tvnmeteo.pl za worldometers.info

Śmiercionośna gorączka W badanym okresie liczba zgonów spowodowanych koronawirusem SARS-CoV-2019 wzrosła o ponad 2,6 tys. (z 6 do 2618).

Dzienny bilans ofiar śmiertelnych nowego koronawirusa Foto: tvnmeteo.pl za worldometers.info