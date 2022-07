Nadmiarowe zgony w Europie. Na którym miejscu jest Polska?

Nadmiarowe zgony - czym są

Przypomnijmy: nadmiarowe zgony to różnica między liczbą zgonów w danym okresie a średnią liczbą zgonów z analogicznych okresów w ostatnich kilku latach - zwaną poziomem odniesienia. Nadmiarowe zgony lepiej podawać jako odsetek, czyli średnią wzrostów zgonów. Wyraża on zmianę liczby zgonów (dynamikę) wobec poziomu odniesienia. Wszystko przez ograniczenia związane z porównywaniem sytuacji w różnych regionach czy krajach: czym innym jest np. 100 tys. nadmiarowych zgonów w niewielkim Luksemburgu, a czym innym w Chinach. Stąd lepiej podawać wartości procentowe. Eurostat publikuje dane o odsetku nadmiarowych zgonów w każdym miesiącu pandemii w porównaniu do średniej z czterech lat (2016-2019).

Do czego wykorzystuje się obserwację nadmiarowych zgonów w epidemiologii? Dzięki nim ustala się, czy sytuacja zdrowotna ludności jest stabilna i czy występują zjawiska, które wpływają na umieralność. Statystyki umieralności to najbardziej wiarygodne dane demograficzne i dobra miara oceny sytuacji zdrowotnej w krajach, gdzie prowadzona jest kompletna rejestracja zgonów.

Nadmiarowe zgony w maju: Polska jedenasta w Europie

W maju odsetek nadmiarowych zgonów w Polsce wyniósł 6,7 proc. - było ich o tyle więcej w stosunku do średniej z lat 2016-19. Był to jedenasty wynik wśród państw Unii Europejskiej i EFTA. Był zbliżony do średniej dla państw Unii Europejskiej, która wyniosła 6,6 proc. (nie są jeszcze dostępne dane za maj dla Czech i Hiszpanii). Maj był kolejnym miesiącem, w którym zmniejszał się odsetek nadmiarowych zgonów notowanych w Polsce. W styczniu wyniósł 24,5 proc., w lutym - 15 proc., w marcu - 7,7 proc. Tylko w kwietniu wzrósł do 11,3 proc.

Największy odsetek nadmiarowych zgonów w maju stwierdzono w Portugalii (19 proc.), Islandii (18,3 proc.) i Grecji (17,4 proc.). Wysokie wskaźniki odnotowano w krajach Europy Zachodniej i Północnej: w Irlandii (13,4 proc.), Finlandii (12,5), Holandii (10,6 proc.). W siedmiu krajach odsetek był ujemny - czyli zmarło tam mniej osób niż w okresie bazowym. W Liechtensteinie wyniósł -8,9 proc., a w Bułgarii -2,3 proc. Ujemne wskaźniki zanotowano również na Litwie, Węgrzech, Słowacji, w Chorwacji i Rumunii.

W maju w Polsce i w większości krajów Europy odsetek nadmiarowych zgonów był niższy niż w poprzednim miesiącu. Więcej nadmiarowych zgonów było tylko w Portugalii, Szwecji, Islandii, Liechtensteinie i w Szwajcarii.

Jak zmieniała się pozycja Polski

Po tym, jak w grudniu 2021 roku w Polsce stwierdzono największy odsetek nadmiarowych zgonów wśród wszystkich krajów UE i EFTA (69,1 proc.), od stycznia do marca statystyki były coraz korzystniejsze: w styczniu Polska była na 4. miejscu; w lutym - na 10.; w marcu - na 19.

W kwietniu z odsetkiem 11,3 proc. nadmiarowych zgonów Polska była jednak już na 17. miejscu. Jedenaste miejsce Polski w maju to kolejny miesiąc, w którym statystyki były mniej korzystne.

Od początku roku statystyki nadmiarowych zgonów notowanych w Polsce systematycznie poprawiały się względem średniej dla krajów UE. W styczniu w Polsce odsetek był o 16,9 punktu procentowego wyższy niż w całej UE; w lutym ta różnica zmalała do 7,4 p.p.; w marcu - do 1,7 p.p.; w kwietniu - do 0,6 p.p.; w maju - do 0,1 p.p.