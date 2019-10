Dlaczego pociągi stoją godzinę na stacjach z powodu zmiany czasu?

Dlaczego w noc, gdy zmieniany jest czas, pociągi - zamiast jechać dalej - zatrzymują się na godzinne postoje na najbliższych stacjach? PKP Intercity informuje, że rozwiązanie jest stosowane od lat z uwagi na wygodę pasażerów, którzy wsiadają do składów na pośrednich stacjach.

Zmiana czasu z letniego na zimowy od lat wywołuje dyskusje i negatywne komentarze. Jedną z widocznych komplikacji związanych z cofnięciem zegarów o godzinę jest godzinny postój nocnych pociągów pasażerskich na stacjach.

click to start video Niebawem zmiana czasu na zimowy Video: tvn24

W sieci można odnaleźć artykuły, których tytuły sugerują, że takie postoje pociągów na stacjach są czymś nietypowym. Reakcje internautów bywają emocjonalne. "Co te PKP znowu odwala? Totalny idiotyzm, pasażerowie muszą być naprawdę wkurzeni" - napisał użytkownik Facebooka komentując artykuł. "Nic niezwykłego. Koleje praktykują to od lat, a w większości pasażerom nic to nie zmienia" - odpowiedział w komentarzu inny internauta. "Tylko polski Janusz mógł to wymyślić" Pełne oburzenia komentarze pojawiły się na Facebooku również pod artykułem portalu satyrycznego-informacyjnego Donald. "PKP to jednak stan umysłu. Od zawsze. Co trzy miesiące zmieniają rozkład jazdy i dalej się nie mogą ogarnąć. Samoloty latają, kolej transsyberyjska przejeżdża przez kilka stref czasowych i wszyscy dają radę. A nasi kolejarze nie" - napisał jeden z komentujących.

"Przecież to jest jakiś stan umysłu! Niech jadą cały czas, to chociaż spóźnienie będzie o godzinę mniejsze! Jak dobrze, że LOT nie należy do PKP bo wtedy by mieli problem" - można przeczytać w innym komentarzu.

"Zastanawiam się, jaka to tragedia by się wydarzyła, gdyby tej jednej nocy pociągi przyjechały godzinę wcześniej?" - napisała internautka. "Tylko polski Janusz mógł to wymyślić" - komentował inny uczestnik dyskusji.

Podróżni wsiadający na kolejnych stacjach Zmiana czasu letniego na zimowy nastąpi w nocy z soboty 26 października na niedzielę 27 października. O godzinie 3:00 zegarki należy cofnąć na godzinę 2:00. Zmiana czasu jest przeprowadzana na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021.

Zmiana czasu w październiku 2019 roku Foto: PAP

Informację o szczegółach zmian w kursowaniu pociągów w związku ze zmianą czasu można odnaleźć na stronie PKP Intercity. "17 pociągów PKP Intercity, będących wówczas w trasie, zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy" - napisano w komunikacie. PKP Intercity podało przykład składu TLK "Ustronie" relacji Przemyśl - Kołobrzeg. Pociąg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2:59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3:00 nowego czasu. "Takie rozwiązanie stosowane jest od lat, dzięki niemu godziny przyjazdu do miejscowości docelowych nie ulegają zmianom" - napisała w mailu do Konkret24 Katarzyna Grzduk, rzeczniczka prasowa PKP Intercity. "Podróżni wsiadający na kolejnych stacjach mogą odbyć podróż zgodnie z godzinami wskazanymi na zakupionych biletach" - wyjaśniła.

click to start video Dylematy związane ze zmianą czasu Video: TVN Turbo

W świetle tych wyjaśnień wątpliwości internautów dotyczące rzekomej nowości rozwiązania nocnych postojów pociągów wydają się nieuzasadnione. Rozwiązanie postulowane przez niektórych internautów dotyczące kontynuowania jazdy przez pociągi wiązałoby się z dodatkowymi komplikacjami dla pasażerów. Podobnie chybione wydają się porównania do transportu lotniczego. Pasażerskie przeloty są w nocy ograniczone do minimum. Rozwiązanie stosowane przez polskich kolejarzy nie jest nietypowe w skali Europy. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w kolejach niemieckich, a także we francuskich. "Po godzinie 2:59 przychodzi godzina 2:00. W związku z tym nocne pociągi po tej zmianie zatrzymują się na godzinę na swojej następnej stacji. Gwarantuje to, że dotrą do stacji docelowych zgodnie z harmonogramem, a nie godzinę wcześniej względem rozkładu" - informuje strona niemieckich kolei Deutsche Bahn. W Niemczech ciekawe rozwiązanie funkcjonuje natomiast w odniesieniu do pociągów podmiejskich. Te, których odjazd zaplanowano między godziną 2 a 3, w noce ze zmianą czasu wyjeżdżają na tory dwukrotnie - najpierw przed zmianą czasu i raz jeszcze po cofnięciu wskazówek zegara na godzinę 2. Problem marginalny - To marginalny problem - mówi Konkret24 Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR i podkreśla, że każdego roku sprawa dotyczy niewielkiej liczby składów, zwykle około dwudziestu pociągów. - Rozwiązanie funkcjonuje od lat i nigdy nie spotykało się z masowymi protestami - dodaje Furgalski. Zdaniem eksperta TOR o wiele poważniejszym zagadnieniem niż nocne postoje pociągów jest perspektywa reformy zmiany czasu, która od miesięcy jest dyskutowana w Unii Europejskiej. Według informacji dochodzących z Brukseli w sprawie panuje impas. "Komisja przedstawiła propozycje w tej sprawie na podstawie szerokich konsultacji prowadzonych na życzenie państw członkowskich. Następnie stanowisko KE zostało poparte przez Parlament Europejski i teraz piłka jest po stronie państw członkowskich" - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Enrico Brivio. Tylko niektóre kraje za rezygnacją ze zmiany czasu W marcu 2019 r. Parlament Europejski zatwierdził przepisy znoszące zmianę czasu w państwach unijnych od roku 2021. Przyszłość projektu nie jest jednak jasna. Obecnie jest on rozpatrywany na poziomie grup roboczych. Fińska prezydencja nie wyklucza, że wniesie go pod obrady ministrów transportu w grudniu. Jak informuje PAP, wiele wskazuje, że tak się nie stanie.

click to start video Pożegnanie ze zmianą czasu nie tak szybko Video: