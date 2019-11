"To nie ja". Fałszywe zdjęcie Krystyny Pawłowicz "z czasów imprez studenckich"

Internetowe wersje tego, gdzie została wykonana fotografia, są różne. W jednym z najpopularniejszych wpisów na Twitterze autor sugeruje, że jest to "zdjęcie Pani Krystyny z czasów polowych imprez studenckich wydziału prawa UW w czasach PRL". Na Facebooku można natomiast natrafić także na twierdzenie, że to "młoda Krystyna Pawłowicz na festiwalu w Jarocinie".

Komentujący szybko podzielili się na trzy grupy: jedna z nich wątpiła w autentyczność opisu o byłej posłance Prawa i Sprawiedliwości, druga dopytywała, kto rzeczywiście jest na zdjęciu, a trzecia uwierzyła w wersję podaną przez autorów wpisów i wykorzystała je do krytykowania Pawłowicz.

"To nie jestem ja"

W ciągu jednej doby od ponownego opublikowania zdjęcia z nieprawdziwym podpisem zawierające go wpisy zaczęły zdobywać taką popularność, że trafiły także do samej Krystyny Pawłowicz. Była posłanka PiS wybrana obecnie na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, odniosła się do rzekomej obecności na fotografii w kilku komentarzach pod wpisami ze zdjęciem.

Pawłowicz nie tylko zaprzeczała, że to ona widnieje na fotografii, ale także wskazywała konkretne argumenty, które mogłyby potwierdzać jej słowa. W odpowiedzi na popularny twitterowy wpis, zapewniła: