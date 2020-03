Czy rząd Morawieckiego jest najliczniejszy? Tak, w Unii Europejskiej

W rezultacie Rada Ministrów składa się obecnie z 24 osób - premiera, 21 ministrów kierujących resortami (w tym trzech to wicepremierzy) oraz szefa Kancelarii Premiera w randze ministra i jednego ministra bez teki.

Prezydent na wniosek premiera powołał 5 marca dotychczasowego ministra bez teki Konrada Szymańskiego na ministra do spraw Unii Europejskiej, a Michała Wosia na ministra środowiska. To efekt zmian w strukturze Rady Ministrów związanych z uchwaloną przez Sejm ustawą o działach administracji rządowej.

Polska z 24 członkami rządu jest na czele. Zbliżoną liczbę członków rządu mają Włochy, Hiszpania i Szwecja – po 23 osoby. We Włoszech ośmiu członków rządu to ministrowie bez teki, zajmujący się określonymi zadaniami, nie wymagającymi istnienia ministerstwa.

Sprawdziliśmy, że obecny polski rząd, nie wliczając do niego wiceministrów (czyli sekretarzy i podsekretarzy w resortach) – jest najliczniejszym gabinetem wśród 27 państw członków Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z rządowych stron internetowych można wyliczyć, że unijna średnia co do liczebności członków gabinetu wynosi 17 osób. Poniżej - oprócz Cypru i Belgii - są rządy Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Słowacji, Węgier i Irlandii.

Rada Ministrów Mateusza Morawieckiego jest dwukrotnie liczniejsza od rządu Cypru, który składa się z 11 ministrów i kierującego nimi prezydenta, który jest jednocześnie szefem rządu. To najchudszy gabinet w całej Unii Europejskiej. Niewiele większy jest rząd Belgii – składa się z premiera i 12 ministrów. W Belgii ustawowo ograniczono liczebność rządu do maksimum 15 ministrów.

Irlandia, podobnie jak Belgia, ma limit liczebności – zgodnie z irlandzką konstytucją rząd składa się z nie mniej niż siedmiu i nie więcej niż 15 członków, których mianuje prezydent. Rząd Irlandii liczy w tej chwili 15 osób. Konstytucyjni ministrowie w Irlandii mają do pomocy 19 osób w randze ministrów stanu (nie są mianowani przez prezydenta), którzy nie są członkami rządu, ale mogą uczestniczyć w jego obradach bez prawa głosu. Podobnie jest w Holandii: rząd to premier i 18 ministrów, którzy mają do pomocy sześciu sekretarzy stanu.

W Polsce, według ostatniego wyliczenia Konkret24 z 6 lutego br., członkowie rządu mieli do pomocy 88 sekretarzy i podsekretarzy stanu – w Kancelarii Premiera i w resortach. Po nominowaniu ministrów Szymańskiego i Wosia liczba wiceministrów może się zmienić.

Rekord III RP

Po zmianach z 5 marca konstytucyjny skład rządu Mateusza Morawieckiego wyrównuje rekord liczebności sprzed ponad czterech lat. Po wyborach w 2015 roku gabinet Beaty Szydło w momencie zaprzysiężenia przez prezydenta 16 listopada miał 23 ministrów, w tym pięcioro bez teki.