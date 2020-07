Ile kosztuje działalność polskich służb? Analizujemy wzrost wydatków

Osoby, które są zobowiązane do składania oświadczeń o stanie majątkowym na mocy ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej (tzw. ustawa antykorupcyjna), nie muszą w nich podawać wysokości swoich dochodów – to zależy wyłącznie od ich dobrej woli.

W oświadczeniu szef AW podaje też inne składniki majątku. I tak: wspólnie z żoną Piotr Krawczyk jest właścicielem 105-metrowego mieszkania, mają działkę rekreacyjną o powierzchni 2,5 tys. m kw.; ponad 78 tys. zł i ponad 15 tys. dolarów amerykańskich oszczędności. Ma też do spłaty ponad 191 tys. franków szwajcarskich kredytu hipotecznego.

Spośród kierujących wspomnianymi czterema służbami wcześniej swoje zarobki podał były już szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Piotr Pogonowski (obecnie w zarządzie NBP). W oświadczeniu majątkowym za 2018 rok - jak donosił portal Wp.pl - Pogonowski wpisał dom o powierzchni 250 m kw. i 55-metrowe mieszkanie. Do tego trzy działki o powierzchni: 2794 m kw., ok. 4 ha i 0,72 ha. Wpisał, że jego dochód sięgnął ok. 400 tys. zł. Jego oszczędności wynosiły ok. 85 tys. zł.