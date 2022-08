Karski o funduszach z KPO: "w największej części to są kredyty". To nieprawda

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski został w piątek 29 lipca zapytany w TVP1 o unijne środki z Krajowego Planu Odbudowy. Odpowiadając na pytanie, dlaczego po roku rozmów z Komisją Europejską o KPO Polska wciąż nie otrzymała pieniędzy, stwierdził: "Polska otrzymuje środki z budżetu Unii Europejskiej. Są to dosyć znaczące środki, aczkolwiek w skali budżetu państwa polskiego to nie jest coś, co waży o funkcjonowaniu naszego państwa. KPO jest jednym z wielu programów, wcale nie największym, wcale nie opartym w swojej zasadniczej części na przekazywaniu środków w sposób bezzwrotny, w swojej największej części to są kredyty i to kredyty, które sami żyrujemy".

Właściwie powtórzył słowa z poprzedniego dnia, gdy goszcząc w Wirtualnej Polsce, powiedział, że pieniądze z KPO nie mają większego znaczenia w skali budżetu państwa czy budżetu Unii Europejskiej. "Tym bardziej że kwota bezzwrotna to niewielki tylko ułamek, a reszta to pożyczka. W tej drugiej części, zdecydowanie zresztą przeważającej, wartością dodaną mogłaby być jedynie różnica w wysokości oprocentowania kredytu, ale już nie jego nominalna wysokość" - stwierdził.