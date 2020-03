Które państwa przełożyły wybory - sprawdzamy

W Polsce, zgodnie z informacjami Państwowej Komisji Wyborczej, do 26 kwietnia odbędą się wybory uzupełniające, powtórne i referenda w 75 gminach. 10 maja mają się odbyć wybory prezydenckie. Do ich odwołania i przełożenia na inny termin jest niezbędne - o czym już pisaliśmy w Konkret24 - wprowadzenie stanu nadzwyczajnego: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub klęski żywiołowej.

Politycy opozycji, w tym kandydaci na prezydenta, apelują do rządu, by ogłosił stan klęski żywiołowej. Argumentują, że kampania wyborcza nie może być realizowana ze względu na zakaz publicznych zgromadzeń powyżej 50 osób.

Korea Południowa, w której jest prawie 8,5 tys. zakażonych osób, zdecydowała, że wybory parlamentarne odbędą się tak jak planowano: 15 kwietnia. Jak podała tamtejsza komisja wyborcza, pacjenci zakażeni wirusem przebywający w szpitalach i w miejscach kwarantanny będą mogli oddać swój głos w tych miejscach. Muszą między 24 a 28 marca wysłać pocztą specjalny wniosek, by otrzymać pakiet do głosowania.

29 marca odbędzie się za to druga tura wyborów lokalnych w Bawarii, ale - jak zapowiedzieli premier Bawarii Markus Söder i minister spraw wewnętrznych Joachim Herrmann - odbędą się one wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

W USA w stanie Maryland, jak podaje portal Politico.com, gubernator polecił stanowej komisji wyborczej, by zaplanowane w jednym z dystryktów na 28 kwietnia wybory uzupełniające do Izby Reprezentantów Kongresu zostały przeprowadzone w drodze korespondencyjnej. Taka forma głosowania jest możliwa w 34 na 50 amerykańskich stanów.

W Polsce: uniemożliwienie aktu wyborczego

Polski kodeks wyborczy przewiduje, że głosować korespondencyjnie może tylko "wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych". Takie osoby, oraz ci, którzy ukończyli 75 lat, mogą głosować przez pełnomocnika.

Kodeks wyborczy przewiduje możliwość tworzenia obwodów w szpitalach, co umożliwia pacjentom w nich przebywającym udział w głosowaniu. W przypadku miejsc kwarantanny nie jest to jednak możliwe. Jak mówił były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński, jest "to faktycznie pozbawienie praw wyborczych" osób przebywających w kwarantannie. Doktor Marcin Krzemiński z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdza, że przeprowadzenie wyborów podczas epidemii, gdy część obywateli przebywa w kwarantannie, "jest uniemożliwieniem dokonania aktu wyborczego i to w wyniku polecenia władzy administracyjnej, czyli inspekcji sanitarnej".