Mateusz Morawiecki o "regule Milewskiego". Ponownie mówi nieprawdę

Premier Mateusz Morawieckiego w swoich publicznych wystąpieniach często wraca do sprawy sprzed dziesięciu lat, gdy ówczesny prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku padł ofiarą dziennikarskiej prowokacji. O sędzi Ryszardzie Milewskim mówił również w ostatni weekend, gdy spotkał się z mieszkańcami Ryk w województwie lubelskim. Stwierdził, że wymiar sprawiedliwości podczas rządów jego poprzedników, kierował się między innymi "regułą Milewskiego". "Kiedy zadzwonił dziennikarz podając się za pracownika kancelarii Tuska, do sędziego Milewskiego, w Gdańsku to chyba było, i poprosił o przekazanie sprawy, bodaj sprawy Amber Gold, do konkretnego jakiegoś sędziego, to tamten się zgodził" - powiedział zebranym w miejscowej szkole podstawowej.