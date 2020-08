Nie, wiceminister klimatu nie pisze doktoratu o tym, że żołnierze wyklęci byli prekursorami ochrony klimatu

"Można wymyślić unikalny tytuł pracy? Można?"; "Ozdoba to jednak wyższy stan umysłu"; "Nowe 'prawdziwe' elity"; "O Boże! Kto taki temat zaakceptował? To kpiny!"; "To już nie są żarty. Co można jeszcze głupszego wymyślić?" - oceniali internauci.

Odnosili się też do uczelni, na której doktorat ma powstawać. "Czy tak, jak w przypadku Jakiego z tematu więziennictwa oceniał fachowiec od lotnictwa, tak w przypadku Ozdoby pracę będzie oceniał fachowiec od klimatu..?"; "Akademia Sztuki Wojennej wyrasta na fabrykę pisowskich doktorów. Dalsza degrengolada tego tytułu"; "Zwróćcie uwagę na temat pracy i uczelnię"; "Najgorszy jest fakt, że kiedyś elitarna szkoła wojenna doskonali politycznych i historycznych nieudaczników..." - komentowali.

Nie ma i nie było takiego wpisu w Wikipedii

Z oficjalnym biogramem Jacka Ozdoby można się zapoznać na stronach Ministerstwa Klimatu. Jest tam informacja o ukończeniu przez niego studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Nie ma jednak wzmianki o otwarciu przewodu doktorskiego.

Zajrzeliśmy więc do Wikipedii. To wielojęzyczna encyklopedia internetowa działająca zgodnie z zasadą otwartej treści. Umożliwia każdemu użytkownikowi tworzenie i edytowanie wpisów. Edytorzy sprawdzają zmiany w artykułach poprzez porównywanie dwóch wersji danego artykułu. Różnice między tymi wersjami wyróżnione są kolorem czerwonym. Przy każdym wpisie jest historia jego edycji.

"Wikipedię może edytować każdy" – mówiła w lutym 2019 roku w rozmowie z Konkret24 Agnieszka Marszał z Wikimedia Polska. "Żeby edytować, nie trzeba się nawet rejestrować ani logować" - wyjaśniała. W polskiej wersji Wikipedii zmiany dokonane przez osoby niemające statusu redaktora widoczne staną się dopiero po ich przejrzeniu przez jednego z doświadczonych edytorów. "Doświadczeni edytorzy uzyskują kolejne uprawnienia, zwiększające techniczne możliwości obrony i respektowania zasad w Wikipedii" - mówiła Marszał i przekonywała, że akty cyfrowego wandalizmu są szybko usuwane.

Pod hasłem "Jacek Ozdoba" w Wikipedii jest życiorys polityka Solidarnej Polski. Nie ma w nim jednak widocznej w rozpowszechnianym screenie wzmianki o rozpoczęciu przewodu doktorskiego na wojskowej uczelni. Zajrzeliśmy w historię edycji tego wpisu - taka informacja nigdy nie została do życiorysu Ozdoby dodana. Co to oznacza?