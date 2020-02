Prezydent "inicjuje w kampanii wyborczej" odebranie odznaczenia Grossowi? Sprawdzamy

We wtorek na Twitterze jeden z użytkowników podał, że "Andrzej Duda zwrócił się do MSZ z prośbą o opinię dotyczącą możliwości odebrania profesorowi Janowi Tomaszowi Grossowi państwowego odznaczenia - Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP".

Jego wpis zanotował prawie 2 tys. polubień. Podało go dalej ponad 400 osób. "Popieram!", "Jeśli to prawda, to świetna wiadomość", "No nareszcie", "Brawo Panie Prezydencie" - komentują internauci.

Część z nich wpisuje to w kontekst toczącej się obecnie kampanii prezydenckiej: "Przedwyborcza ściema. Andrzej Duda miał na to kilka lat. Do wyborów nie tylko nie odbierze orderu, ale nawet nie dostanie opinii", "5 lat mial na to teraz udaje glupa pod publike przed wyborami (pisownia oryginalna)".

"Ponieważ to chyba sytuacja bez precedensu, inicjowanie tego w kampanii wyborczej słabo wygląda" - skomentowała blogerka Katarynaa (wpis już skasowała).

Informacja o tym, że Kancelaria Prezydenta wystąpiła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o opinię w sprawie odebrania Grossowi odznaczenia jest prawdziwa. Tyle, że pochodzi z początku 2016 roku.

"Polacy (...) w trakcie wojny zabili w gruncie rzeczy więcej Żydów niż Niemców"

We wrześniu 2015 roku na stronie internetowej niemieckiego dziennika "Die Welt" Jan Tomasz Gross napisał, że - jego zdaniem - Europa Wschodnia nie wykazuje solidarności wobec kryzysu imigracyjnego, kraje te okazały się "nietolerancyjne, nieliberalne, ksenofobiczne, niezdolne do przypomnienia sobie ducha solidarności, który doprowadził je do wolności ćwierć wieku temu".

Przyczynę oporu władz Polski przed przyjmowaniem dużej liczby uchodźców Gross dostrzegł w "postawach z czasów II wojny światowej i tuż po wojnie". "Polacy, słusznie dumni ze swojego antynazistowskiego ruchu oporu, w trakcie wojny zabili w gruncie rzeczy więcej Żydów niż Niemców" - napisał.