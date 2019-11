Wbrew zapewnieniom, marszałek Karczewski wyłączał opozycji mikrofony

- Myślę, że jak przyjdzie czas na ochłodzenie, na wyciszenie emocji, to będzie można w sposób merytoryczny pracować. To jest nasza rola, rola polityków. Jesteśmy wybrani przez Polaków nie po to, żeby się kłócić i stwarzać problemy polityczne, tylko po to, aby je rozwiązywać - tłumaczył. Karczewski dopytywany o elementy agresji, wyraził przekonanie, że Grodzki w sposób "niezwykle krytyczny mówił o poprzedniej kadencji".

Sprawdziliśmy wypowiedź byłego marszałka. W co najmniej dwóch przypadkach wyłączył mikrofon, gdy przemawiali posłowie opozycji, i to podczas najgorętszych senackich debat poprzedniej kadencji, gdy trwały prace nad pakietami ustaw sądowych.

- Uzgodniliśmy na Konwencie, że będziemy procedować według obowiązującego porządku obrad - zwraca uwagę Klich. - To nie jest tylko kwestia przyzwoitości, to jest zasadnicza sprawa polityczna. Chcecie odebrać głos zarówno sędziemu Sądu Najwyższego, reprezentującemu SN, jak i Rzecznikowi Praw Obywatelskich, jak i nam zapisanym do pytań (...) Chcecie zakneblować nam usta, to skandal niewyobrażalny w tej izbie - mówi Klich.

Na mównicę wchodzi wówczas Klich i nie opuszcza jej aż do czasu głosowania. Podkreśla, że chce rozszerzyć uzasadnienie do złożonego przez siebie sprzeciwu do wniosku wniesionego przez senatora PiS.

- Czy pan apeluje do mnie, czy pan zgłasza wniosek przeciwny? Jeśli to apel, to ten apel odrzucam – odpowiada Klichowi Karczewski. Senator PO stwierdza, że zgłasza sprzeciw wobec wniosku i apeluje marszałka o respektowanie zasad izby.

Podczas trzeciego dnia obrad Senatu - co każdy może sprawdzić w dostępnym stenogramie - senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Martynowski zgłosił wniosek formalny o zmianę sposobu prowadzenia obrad i zamiast dalszego zadawania pytań ekspertom, przejście do dyskusji. Senator obecnej, ale i ówczesnej kadencji Bogdan Klich (PO) jest temu przeciwny. Opowiada się za dokończeniem wysłuchania sędziego Sądu Najwyższego Stanisława Zabłockiego i innych gości, w tym Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. - W przeciwnym razie oznaczałoby to kneblowanie ust zarówno opozycji, jak i senatorom partii rządzącej - ocenia.

- I to jest właśnie wasze warcholstwo! To jest właśnie warcholstwo nie tylko w stosunku do opozycji, ale też w stosunku do wszystkich obywateli - ocenia tę sytuację Klich, który nadal mówi mimo wyłączonego mikrofonu. Marszałek wówczas przywołuje go do porządku. Grozi mu też wykluczeniem z obrad.

Po głosowaniu - które odbywało się, gdy Klich wciąż mówił do wyłączonego mikrofonu - senatorowie opozycji zwołują specjalną konferencję prasową w tej sprawie.

- Senator PiS-u, co zdarzyło się pierwszy raz, złożył wniosek o przerwanie odpowiedzi na pytania, co miało obejmować rzecznika praw obywatelskich, który czekał na zabranie głosu. Wniosek został przegłosowany, PiS uniemożliwił nam - senatorom zabranie głosu i składanie wniosków legislacyjnych. Nie mamy możliwości poprawienia ustawy o SN. To pierwszy taki przypadek, a ja w Senacie jestem czwartą kadencję. W Senacie zawsze można było zadawać pytania! - mówi wtedy senator Bogdan Borusewicz.

"Senat: Debata o Sądzie Najwyższym: Marszałek Karczewski uniemożliwił dokończenie odpowiadania na pytania prezesowi Sądu Najwyższego oraz zabrania głosu przez RPO. Wyjątkowa arogancja Marszałka i PiS" - pisze wówczas na Twitterze Marek Borowski, senator niezależny.