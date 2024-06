Morawiecki: komisja "już pisze raport", przed wysłuchaniem świadków. Były premier manipuluje

29 maja były premier Mateusz Morawiecki został przesłuchany przez sejmową komisję śledczą do spraw afery wizowej. Zapytany, czy rozmawiał z Danielem Obajtkiem o śledztwach toczących się przeciw niemu w prokuraturze, odpowiedział: "Nie przypominam sobie takich rozmów". Przewodniczący komisji Michał Szczerba pytał o to jeszcze trzykrotnie i za każdym razem słyszał tę samą odpowiedź. Szefa komisji interesowało wcześniej to, czy Morawiecki rekomendował Obajtkowi, by ten nie stawił się wezwany na posiedzenie komisji. Morawiecki odparł, że z Obajtkiem (obecnie "jedynka" na listach PiS do Parlamentu Europejskiego w okręgu podkarpackim) rozmawiał tylko o kampanii wyborczej. Podczas przesłuchania Morawieckiego padały też między innymi pytania o otoczenie byłego wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka oraz o liczbę wydanych obcokrajowcom zezwoleń na pracę w 2018 i 2023 roku.