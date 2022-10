Semeniuk mówi o "zwiększonym potencjale zakładania nowych firm". A ile się zamyka?

Wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk, która jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw, przekonywała w radiowej Trójce 21 października, że odpowiedzią na pogorszenie nastrojów wśród przedsiębiorców jest zwiększona aktywność gospodarcza obywateli. Prowadzący program przypomniał wtedy dane, że "co piąta mała firma rozważa redukcję zatrudniania". Na to Semeniuk odpowiedziała: "W ramach bilansu CEIDG - czyli miejsca, w którym zbierają się wszystkie firmy i widzimy, ile firm się zakłada, zawiesza, redukuje - to dzisiaj możemy mówić w liczbach o zwiększonym potencjale zakładania nowych firm. Oczywiście, mamy część firm, które się zamknęły - chociażby od stycznia do września bieżącego roku to jest około sto tysięcy firm -, ale mamy nieporównywalnie więcej firm, które w czasie kryzysu gospodarczego postanawiają się otworzyć". I dodała, że "MSP [małe i średnie przedsiębiorstwa] to w Polsce 97 procent gospodarki".