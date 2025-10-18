Waldemar Żurek "utajnia oświadczenia majątkowe prokuratorów"? Co myli Mariusz Kamiński

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości zarzuca ministrowi sprawiedliwości, że zarządził utajnienie oświadczeń majątkowych prokuratorów, co ma być złamaniem prawa. Tyle że działanie Waldemara Żurka dotyczy zupełnie innej kwestii.

W dniu złożenia do sądu aktu oskarżenia przeciwko europosłom PiS Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi za uczestnictwo w posiedzeniach Sejmu mimo sądowego wyroku i zakazu - 16 października 2025 roku - pierwszy z nich opublikował w serwisie X zdjęcie ministra sprawiedliwości i napisał: "Żurek utajnił swoje oświadczenie, żeby ukryć przed opinią publiczną informacje o swoim majątku. Chce uniknąć kłopotliwych pytań o źródła jego pochodzenia". Po czym dodał (pisownia oryginalna):

FAŁSZ Teraz łamiąc prawo utajnia oświadczenia majątkowe wszystkich prokuratorów. To są kolejne działania niszczące system antykorupcyjny w Polsce.

Wpis wyświetliło ponad 220 tys. osób. Podali go dalej między innymi były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, posłanka PiS Iwona Arent i były wieloletni współpracownik Kamińskiego jako ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Część odbiorców uwierzyła w treść wpisu. Jedn z nich skomentował: "Zadajmy sobie pytanie z serii retorycznych - jakie środowiska uciekają od prawdy i ujawnienia stanu faktycznego? A ta zapobiegliwość dot. prokuratorów?".

Tylko że w decyzji ministra Żurka wcale nie chodzi o prokuratorskie oświadczenia majątkowe. Wyjaśniamy.

Czego dotyczą oświadczenia

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek rzeczywiście podjął decyzję o utajnieniu oświadczeń prokuratorów, ale nie chodzi o oświadczenia majątkowe - jak twierdził Mariusz Kamiński - a o oświadczenia składane dotychczas w trybie art. 103a ustawy Prawo o prokuraturze. To oświadczenia o członkostwie w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniu, o pełnieniu funkcji w organach fundacji oraz o członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko prokuratora. Prokuratorów przepis zobowiązał do składania tych oświadczeń w terminie 30 dni od objęcia urzędu i publikacji ich w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych i okręgowych.

Waldemar Żurek polecił Prokuratorowi Krajowemu Dariuszowi Kornelukowi, aby ten zarządził usunięcie z BIP złożonych w trybie tego przepisu oświadczeń prokuratorów, o czym poinformowała w komunikacie z 15 października Prokuratura Krajowa. Wyjaśniono w nim, że "wprowadzenie obowiązku publikacji wskazanych powyżej danych przez prokuratorów i sędziów od samego początku budziło wątpliwości co do jego zgodności z konstytucyjnym prawem do poszanowania prywatności (...) także z zasadami ochrony danych osobowych. Stwierdzono, że regulacja ta nie poskutkowała zwiększeniem przejrzystości życia publicznego i wzmocnieniem "zaufania do wymiaru sprawiedliwości", a jedynie stworzyła "ryzyko ujawniania wrażliwych informacji o aktywności sędziów i prokuratorów, poza sferą ich obowiązków zawodowych".

Dodatkowo prokuratorzy nadal będą zobowiązani do składania tych oświadczeń. Prokuratura Krajowa podała, że "usunięcie oświadczeń prokuratorów z BIP nie znosi obowiązku ich złożenia, lecz jedynie eliminuje ich publiczne udostępnienie, co stanowi środek proporcjonalny wobec celu – ochrony danych osobowych i prawa do prywatności".

Korneluk, zgodnie z poleceniami Żurka, 15 października wydał w tej sprawie zarządzenie. Powołano się w nim na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 czerwca 2023 roku, który dotyczy art. 88a ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Artykuł ten nakłada na sędziów takie same obowiązki jak art. 103a ustawy Prawo o prokuraturze na prokuratorów. Stwierdzono, że przyjęta przez TSUE w tym zakresie wykładnia prawna "znajduje zastosowanie również odniesieniu do przywołanych przepisów ustawy - Prawo o prokuraturze". Tym samym zarządzono usunięcie z BIP oświadczeń prokuratorów. Zarządzenie weszło w życie tego samego dnia.

Nic nie zmienia się jednak w kwestii składania oświadczeń majątkowych prokuratorów. Prokuratorzy składają je na postawie art. 104 ustawy Prawo o prokuraturze, i co do zasady są jawne.

Źródło: Konkret24