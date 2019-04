Coraz mniej uczniów, coraz więcej przedszkolaków. Rośnie liczba nauczycieli

We wtorkowej "Rozmowie Piaseckiego" o strajku nauczycieli i propozycjach PiS dla nich, minister Michał Dworczyk stwierdził, że "przez osiem ostatnich lat liczba nauczycieli wzrosła o 9 proc., a liczba uczniów spadła o 16 proc.".

Polityk nie myli się w diagnozie tendencji, jednak liczby, które podał, i skala zjawiska odbiegają od rzeczywistości.

"Oświata i wychowanie" w danych GUS

Konkret24 sprawdził publikacje GUS, dotyczące nauczania w Polsce i zbiory danych, które urząd gromadzi na ten temat od lat 90.



Informacje z raportów tego ośrodka, a przygotowywanych konkretnie przez Urząd Statystyczny w Gdańsku, dotyczą całości sytuacji w oświacie i wychowaniu. W jednym z dwóch interesujących obszarów - dotyczącym zatrudnionych nauczycieli - dane dotyczą "nauczycieli tablicowych", czyli tych, którzy faktycznie prowadzą zajęcia. Jak można przeczytać w części Uwagi metodyczne, definicje do kolejnych raportów GUS-u, dane dotyczące nauczycieli "zawierają informacje o liczbie etatów nauczycieli realizujących obowiązkowe zajęcia edukacyjne".

Jest to podstawowa przyczyna różnic między liczbami pojawiającymi się w debacie publicznej. Przykładowo, w raportach Ośrodka Rozwoju Edukacji, działającego przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, wlicza się do grupy nauczycieli również nauczycieli bibliotekarzy (nie prowadzących zajęć), czy nauczycieli na urlopach wychowawczych, przez co sumy te są większe niż te GUS-owskie.