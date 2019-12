Drogi odwołania prezesa NIK opisane są w Konstytucji? Sprawdzamy zakład Pawła Kowala

Art. 205. 1. Prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm za zgodą Senatu na 6 lat i może być ponownie powołany tylko raz. 2. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych. Art. 206. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być bez uprzedniej zgody Sejmu pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności. Prezes Najwyższej Izby Kontroli nie może być zatrzymany lub aresztowany, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Paweł Kowal w studiu TVN24 twierdził, że w Konstytucji znajduje się artykuł, który mówi, w jakich sytuacjach można odwołać prezesa NIK. - Te drogi są dwie czy trzy opisane - dodawał.

W Konstytucji nie znajdują się jednak żadne informacje na temat trybu odwoływania prezesa NIK-u lub sytuacji, w których można to zrobić.

Co do "opisanych dróg", artykuł 206 mówi tylko o specjalnych sytuacjach, w których prezes NIK-u traci swój immunitet i może zostać "zatrzymany lub aresztowany". Są to: ujęcie go na gorącym uczynku przestępstwa lub sytuacja, w której jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Nie są to drogi, którymi można doprowadzić do jego odwołania.

Zdanie Konrada Piaseckiego o tym, że "Konstytucja mówi, że kadencja prezesa Najwyższej Izbie Kontroli trwa sześć lat" jest natomiast prawdziwe. Taka informacja znajduje się w artykule 205. Prawdziwe jest również zdanie o tym, że o odwołaniu prezesa NIK traktuje ustawa o NIK.